 李克强罕见赴西藏考察 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.07.2018

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时政风云

李克强罕见赴西藏考察

中国总理李克强本周到西藏进行了为期三天的考察。在藏传佛教中具有重要地位的大昭寺，他强调西藏自古以来是中国不可分割的一部分。

Blick auf den Potala-Palast in Lhasa in Tibet (picture-alliance/dpa/A. Bradshaw)

资料图片：布达拉宫

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（德国之声中文网）根据中国媒体报道，李克强本周三到周五在西藏的林芝、山南及拉萨进行了考察。

他在拉萨的知名古寺大昭寺强调，西藏自古以来就是祖国神圣领土不可分割的一部分，希望宗教界人士为维护祖国统一、促进民族团结和社会和睦继续做出贡献。大昭寺在藏传佛教中具有重要地位，今年2月曾发生火灾。

台湾"苹果日报"报道，这座寺院非常受到藏人的重视，这里也是北京当局的敏感地点。2008年3月拉萨发生骚乱，当时也有不满中共的僧侣和藏人在大昭寺附近的市中心进行破坏，燃烧杂物，并且焚烧五星红旗，被武警释放催泪弹。

根据新华社消息，李克强在西藏地区考察了水资源和生态保护，强调要加强生态建设，在山南市川藏铁路施工现场，他表示要加强中西部基础建设。

路透社指出，西藏地区海拔高，空气稀薄，易引起高原反应。基于安全和气候等因素，中国高层领导很少前往当地。

Screenshot Twitter- Robert Barnett (Twitter)

位于拉萨市中心的大昭寺今年年初发生了火灾

香港《南华早报》指出，过去，北京通常会派全国政协主席前往西藏地区，重要的纪念日会有一名副总理带领团队前往拉萨。政治局常委偶尔也会访问藏区，1990年江泽民担任中共中央总书记期间曾去过拉萨。2011年，习近平担任副主席的时候也曾前往拉萨参加纪念活动。

人权组织指出藏人处境艰难。上个星期美国副总统彭斯（Mike Pence）曾说，藏人遭到中国政府的残酷打压。今年6月，联合国人权事务高级专员侯赛因在一次讲话中，指责中国阻止独立活动人士在联合国人权机构面前作证。他担心西藏和新疆自治区的人权状况正在"快速恶化"。

《南华早报》指出，2011年陈全国担任西藏自治区党委书记后，该地区加强了安全和监视。在拉萨，各个街口警局分布密集，距离最近的仅间隔15米。2016年陈全国调任新疆维吾尔自治区党委书记。

中共近年来进一步加强了对藏传佛教的控制。英文版《环球时报》近日报道，根据学校规定，西藏自治区的未成年学生不得在暑假期间参加宗教活动。

 

文木 / 乐然 （路透社等）

 

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