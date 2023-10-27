李克强去世 网民悼念并质疑其死因

（德国之声中文网）据中国官媒报道，中国前国务院总理李克强10月26日突发心脏病，并于10月27日0时10分在上海逝世，享年68岁。

“李克强同志逝世”的话题在中国社媒平台微博立刻登上了热搜第一位，并于十个小时后收获22.5亿阅读与60.9万讨论量。微博网民纷纷在此报道下留言“一路走好”悼念，留下蜡烛符号缅怀，并表示“太突然了”“不敢置信”。

虽然官媒对评论区严加管控，部分网民却于大陆禁止的社媒平台质疑李克强死因不纯，恐怕是“被心脏病”。

北京民众如何看待李克强去世？

社媒上悼念纷纷

中国社媒平台微博上，334家媒体在“李克强同志逝世”的词条下发表文章与李克强生前录像悼念。

德国驻华大使馆官微也于北京时间10月27日下午16点左右发文表示哀悼，并表示“李克强是德国重要的合作伙伴，对德中关系产生了积极的影响 “，还提到了2022年11月与德国总理朔尔茨在北京的会面。如此同时，其他国家的大使馆官微也纷纷献上沉痛哀悼，比如日本、法国与加拿大等。

与此同时，各位网民却无法抒发自己的哀思，因为大部分微博的评论区都被关闭或管控起来，只有极少数被审核过的评论才能显示出来，而德国大使馆的哀悼文是为数不多可以发表评论的微博，一名网民表示：“终于有地方可以表达惊愕、悲痛和缅怀了。”

十年“架空”的总理李克强 受胡锦涛支持 2022年10月中共二十大，前国家主席胡锦涛突然被架走离场，临走时轻拍李克强的肩膀，李克强则点头回应。李克强曾被认为是胡锦涛支持的“共青团派”接班人。然而2012年，习近平最终成为最高领导人。在二十大上，李克强卸任中央政治局常委、委员、中央委员。习近平则确保了自己的第三任期。

十年“架空”的总理李克强 新任总理 2013年，李克强开始总理第一任期。在任期间，拥有经济学博士的李克强强调简政放权，提出互联网+和“中国制造2025”。巴克莱资本当年发布报告，将李克强的经济增长计划称为“李克强经济学”：不出台刺激措施、去杠杆化以及结构性改革。

十年“架空”的总理李克强 克强指数 据《经济学人》2010年引述维基解密，李克强任辽宁省委书记期间，曾于2007年向时任美国大使表示，GDP数据不可靠，他通过火车货运量、用电量和银行贷款发放量来判断该省经济状况。《经济学人》由此引申出“克强指数”的概念。图为2007年李克强任辽宁省委书记时在北京出席中共十七大。

十年“架空”的总理李克强 弱势总理 然而，习近平上任后成立多个“领导小组”，其中包括中央财经领导小组、中央全面深化改革领导小组等。这些举动被认为是架空了李克强总理职务下包括经济领域在内的政府职能，从而让习近平做到“大权独揽”。

十年“架空”的总理李克强 中央应对新冠疫情小组长 2020年1月27日，李克强作为“中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组组长”，受“习近平委托”，视察了武汉。习近平则是在3月10日才前往武汉。当年10月，习近平宣布“抗击新冠肺炎疫情斗争取得重大战略成果”。然而，疫情拖长，持续了三年。长期封控使中国社会经济领域大范围陷入瘫痪。

十年“架空”的总理李克强 “6亿人月收入仅1000元” 2020年5月，李克强在全国人大新闻发布会上表示，有六亿人月收入仅1000元，“现在又碰到疫情，疫情过后民生为要”，“就业是最大的民生”。这一表态与习近平此前的说法大相径庭。习近平当年3月称，到2020年贫困人口全部脱贫，是“党中央向全国人民作出的郑重承诺，必须如期实现”。李克强在随后视察山东期间，还提出“地摊经济”，认为是创造就业岗位的重要来源。然而这一说法也受到一些官媒的“降温”。

十年“架空”的总理李克强 “长江黄河不倒流” 2022年8月，李克强视察深圳盐田港时表示：“中国开放还要继续往前推进，长江、黄河不会倒流。”这一表态他在当年3月的人大会议期间也曾作出。李克强在深圳还向邓小平铜像敬献花篮。然而，中国“国进民退”、外商对投资环境感到不确定却是现实。

十年“架空”的总理李克强 用英语演讲 李克强2011年任副总理期间，曾在访问香港大学时发表英文演讲。据媒体报道，他任总理出访时，也曾使用英语发言或交谈。他的妻子程虹则是英语教授，从事美国文学研究。图为2018年李克强夫妇访问柏林期间，与德国总统伉俪会晤。李克强是文革后首批大学生，在北大就读法律和经济。

十年“架空”的总理李克强 访问德国 2014年，李克强访问柏林期间，德国总理默克尔与他在日程间隙参观了一家超市。2015年，默克尔访华期间则前往了李克强的家乡安徽省。

十年“架空”的总理李克强 终结 李克强的仕途也并非没有争议。他曾于1998-2003年在河南省任职。德国之声2013年报道，中国卫生部前官员陈秉中批评，李克强前任李长春主政期间，在河南推行"血浆经济"导致河南农村爆发艾滋病疫情；而李克强受命掩盖真相。中国官媒报道，2023年10月27日凌晨，李克强心脏病突发在上海逝世。



质疑“被病逝”

相反与严格控制评论区的大陆社媒，海外社媒则可以自由评论，比如X（原推特）以及脸书。然而海外社媒上除了对李克强的悼念，还有不少网民质疑李克强死因的真实性，并对中国国家主席习近平进行嘲讽与诅咒。

一些网民表示，李克强8月现身敦煌并且“气色不错”，不应该突发心脏病，还强调“中共党史上从来没有一个领导人当天死当天宣布死讯”。他们坚信李克强是“被习近平杀人灭口”并称此为谋杀。也有一些网民贴出马来西亚歌手梁静茹的歌曲《可惜不是你》并留言“可惜不是尼”，讽刺“为什么死的不是习近平”。

现在微博上明显加强了言论控制，不仅相关微博下的评论区被关闭或严格审核，甚至只有经过认证的大v官博才能在“李克强同志逝世”的词条下发表新帖。

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