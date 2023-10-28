李克强去世：官媒轻描淡写 民众自发悼念

（德国之声中文网）10月28日，数百名哀悼者在街道上排队，并在前中国总理李克强的童年住所附近摆放鲜花，这是他因心脏病突发去世的次日。李克强出生在中国东部的安徽省合肥市，在那里度过了他的童年和青春时代。人们在周五夜晚就开始前往位于红星路80号的李克强的故居，带着菊花和其他鲜花。有些人鞠躬致敬，而其他人则哭泣。

“每个人都很伤心，”在周五夜晚到访该地点的费文昭（音译）说。她表示，摆放的鲜花已经伸展到了100多米。

周六下午，通往这所住宅的道路被关闭，以便人们前来致哀。人们排成的长队长达数百米。

68岁的李克强曾是中国的首席经济官员。在长达十年的时间里，他帮助中国这个世界第二大经济体应对与美国的日益增加的政治、经济和军事领域的紧张关系以及COVID-19大流行病等挑战。他是一位说会英语的经济学家，出身于一个对西方自由观念更加开放的时代。他在1966-1976年的文化大革命期间开始涉足政治，在没有政治关系的情况下，凭借自己的真才实学进入了著名的北京大学，学习法律和经济。

从未形成的伙伴关系

美联社报道称，大约十年前，他被视为前共产党领导人胡锦涛的首选接班人。但为了平衡党的各派系，领导层选择了习近平，一位前副总理和党的元老的儿子，作为共识候选人。尽管李克强和习近平在基本问题上从未公开意见不合，但两人之间的合作从未形成像胡锦涛与他的总理温家宝，或者像毛泽东与周恩来那样的伙伴关系。

去年十月，尽管李克强的年龄还比非正式的70岁退休年龄小两年多，但他在党代会上被从常委会成员名单中排除。

他于2023年三月卸任，由习近平在省政府时代的亲信李强接替。他的离职标志着中共高层的人事安排从有助于引导中国经济的专业技术官僚，转向主要以对习近平无条件忠诚而著称的官员。

李克强逝世的消息公开后，中国当局加强了舆论管制。德国之声注意到，第一时间内，只有官方媒体才能够报道李克强逝世的消息。社交媒体上，相关消息的评论区被关闭或严格审核。在新浪微博上，只有经过认证的大v官博才能在“李克强同志逝世”的词条下发表新帖。

李克强逝世当天晚上7点的“新闻联播”节目中，这位前总理辞世的消息被放到第三位。前面两条新闻分别是：“中共中央政治局召开会议 审议《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》 ，中共中央总书记习近平主持会议”；以及现任总理李强结束出访回到北京。在中国黑箱操作的政治场，媒体在报道中提及领导人的顺序直接反应了相关领导人的政治地位。

十年“架空”的总理李克强 受胡锦涛支持 2022年10月中共二十大，前国家主席胡锦涛突然被架走离场，临走时轻拍李克强的肩膀，李克强则点头回应。李克强曾被认为是胡锦涛支持的“共青团派”接班人。然而2012年，习近平最终成为最高领导人。在二十大上，李克强卸任中央政治局常委、委员、中央委员。习近平则确保了自己的第三任期。

十年“架空”的总理李克强 新任总理 2013年，李克强开始总理第一任期。在任期间，拥有经济学博士的李克强强调简政放权，提出互联网+和“中国制造2025”。巴克莱资本当年发布报告，将李克强的经济增长计划称为“李克强经济学”：不出台刺激措施、去杠杆化以及结构性改革。

十年“架空”的总理李克强 克强指数 据《经济学人》2010年引述维基解密，李克强任辽宁省委书记期间，曾于2007年向时任美国大使表示，GDP数据不可靠，他通过火车货运量、用电量和银行贷款发放量来判断该省经济状况。《经济学人》由此引申出“克强指数”的概念。图为2007年李克强任辽宁省委书记时在北京出席中共十七大。

十年“架空”的总理李克强 弱势总理 然而，习近平上任后成立多个“领导小组”，其中包括中央财经领导小组、中央全面深化改革领导小组等。这些举动被认为是架空了李克强总理职务下包括经济领域在内的政府职能，从而让习近平做到“大权独揽”。

十年“架空”的总理李克强 中央应对新冠疫情小组长 2020年1月27日，李克强作为“中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组组长”，受“习近平委托”，视察了武汉。习近平则是在3月10日才前往武汉。当年10月，习近平宣布“抗击新冠肺炎疫情斗争取得重大战略成果”。然而，疫情拖长，持续了三年。长期封控使中国社会经济领域大范围陷入瘫痪。

十年“架空”的总理李克强 “6亿人月收入仅1000元” 2020年5月，李克强在全国人大新闻发布会上表示，有六亿人月收入仅1000元，“现在又碰到疫情，疫情过后民生为要”，“就业是最大的民生”。这一表态与习近平此前的说法大相径庭。习近平当年3月称，到2020年贫困人口全部脱贫，是“党中央向全国人民作出的郑重承诺，必须如期实现”。李克强在随后视察山东期间，还提出“地摊经济”，认为是创造就业岗位的重要来源。然而这一说法也受到一些官媒的“降温”。

十年“架空”的总理李克强 “长江黄河不倒流” 2022年8月，李克强视察深圳盐田港时表示：“中国开放还要继续往前推进，长江、黄河不会倒流。”这一表态他在当年3月的人大会议期间也曾作出。李克强在深圳还向邓小平铜像敬献花篮。然而，中国“国进民退”、外商对投资环境感到不确定却是现实。

十年“架空”的总理李克强 用英语演讲 李克强2011年任副总理期间，曾在访问香港大学时发表英文演讲。据媒体报道，他任总理出访时，也曾使用英语发言或交谈。他的妻子程虹则是英语教授，从事美国文学研究。图为2018年李克强夫妇访问柏林期间，与德国总统伉俪会晤。李克强是文革后首批大学生，在北大就读法律和经济。

十年“架空”的总理李克强 访问德国 2014年，李克强访问柏林期间，德国总理默克尔与他在日程间隙参观了一家超市。2015年，默克尔访华期间则前往了李克强的家乡安徽省。

十年“架空”的总理李克强 终结 李克强的仕途也并非没有争议。他曾于1998-2003年在河南省任职。德国之声2013年报道，中国卫生部前官员陈秉中批评，李克强前任李长春主政期间，在河南推行"血浆经济"导致河南农村爆发艾滋病疫情；而李克强受命掩盖真相。中国官媒报道，2023年10月27日凌晨，李克强心脏病突发在上海逝世。



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