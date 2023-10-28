李克强去世：官媒轻描淡写 民众自发悼念

中国前总理李克强突然去世。一方面可以看到中国官媒对相关消息和评论严加管控，尽量压低报道的优先级别。另一方面，有越来越多的民众自发行动，悼念李克强。
（德国之声中文网）10月28日，数百名哀悼者在街道上排队，并在前中国总理李克强的童年住所附近摆放鲜花，这是他因心脏病突发去世的次日。李克强出生在中国东部的安徽省合肥市，在那里度过了他的童年和青春时代。人们在周五夜晚就开始前往位于红星路80号的李克强的故居，带着菊花和其他鲜花。有些人鞠躬致敬，而其他人则哭泣。
“每个人都很伤心，”在周五夜晚到访该地点的费文昭（音译）说。她表示，摆放的鲜花已经伸展到了100多米。
周六下午，通往这所住宅的道路被关闭，以便人们前来致哀。人们排成的长队长达数百米。
68岁的李克强曾是中国的首席经济官员。在长达十年的时间里，他帮助中国这个世界第二大经济体应对与美国的日益增加的政治、经济和军事领域的紧张关系以及COVID-19大流行病等挑战。他是一位说会英语的经济学家，出身于一个对西方自由观念更加开放的时代。他在1966-1976年的文化大革命期间开始涉足政治，在没有政治关系的情况下，凭借自己的真才实学进入了著名的北京大学，学习法律和经济。
美联社报道称，大约十年前，他被视为前共产党领导人胡锦涛的首选接班人。但为了平衡党的各派系，领导层选择了习近平，一位前副总理和党的元老的儿子，作为共识候选人。尽管李克强和习近平在基本问题上从未公开意见不合，但两人之间的合作从未形成像胡锦涛与他的总理温家宝，或者像毛泽东与周恩来那样的伙伴关系。
去年十月，尽管李克强的年龄还比非正式的70岁退休年龄小两年多，但他在党代会上被从常委会成员名单中排除。
他于2023年三月卸任，由习近平在省政府时代的亲信李强接替。他的离职标志着中共高层的人事安排从有助于引导中国经济的专业技术官僚，转向主要以对习近平无条件忠诚而著称的官员。
李克强逝世的消息公开后，中国当局加强了舆论管制。德国之声注意到，第一时间内，只有官方媒体才能够报道李克强逝世的消息。社交媒体上，相关消息的评论区被关闭或严格审核。在新浪微博上，只有经过认证的大v官博才能在“李克强同志逝世”的词条下发表新帖。
李克强逝世当天晚上7点的“新闻联播”节目中，这位前总理辞世的消息被放到第三位。前面两条新闻分别是：“中共中央政治局召开会议 审议《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》 ，中共中央总书记习近平主持会议”；以及现任总理李强结束出访回到北京。在中国黑箱操作的政治场，媒体在报道中提及领导人的顺序直接反应了相关领导人的政治地位。
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时评人林飞认为，李克强作为党内幸存的最后一个派系力量代表与习近平共治十年，如李鸿章一般修修补补，也没有撑过卸任后的一年，不能不说颇有一些舍身成仁的悲剧色彩，成为中国改革开放路线的最后殉道者。
中国国务院前总理李克强卸任不满一年病逝。其昔日北大校友、旅美中国政治学者王军涛回忆称，李克强在校时思维敏捷、健谈且锋芒毕露。他感慨评价李克强的总理任期“窝囊”，“但在力所能及的范围内还是说了一些实话”。他认为，主张改革或对习近平不满的官员可能会通过各种悼念李克强的方式来表达不满，但很难如同过去般形成大规模的街头运动。