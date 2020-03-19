 李克强出手 中国大宗商品价格暴跌 | 经济纵横 | DW | 21.05.2021

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经济纵横

李克强出手 中国大宗商品价格暴跌

中国国务院表示，要保障大宗商品供给，遏制其价格不合理上涨，要求保供稳价。结果相关商品价格与股价狂泻。为什么要这么做呢?

China Ostasien-Gipfel

李克强主持国务会议时称，受国际传导等多种因素影响，部分大宗商品价格持续上涨。

(德国之声中文网) 中国主要工业商品价格周四(5月20日)大幅下滑，估计与此前中国政府宣布加强措施，控制原材料价格飙升有关。

中国国务院总理李克强19日在国务院常务会议表示，「高度重视大宗商品价格攀升带来的不利影响」。他也强调，会综合施策保障供给，遏制其价格不合理上涨，并努力防止向居民消费价格传导，保持货币政策稳定性和经济平稳运行，合理引导市场预期。

路透社报导，在贸易商减少供应下，中国主要炼钢原料铁矿石和焦煤以及螺纹钢和热轧卷板等钢铁产品的价格都下跌了5%以上。观察家认为，中国政府的措施将引发金属市场在短期内进一步回落。

来自中国国务院的消息让中国的金属贸易商们感到震惊。伍德麦肯锡高级经济学家周燕亭说:「一些措施可能对供需平衡产生直接影响，例如政府决定向市场释放一些国家储备......其他措施将在更长的时间范围内生效。然而，这些措施确实对价格有直接影响，因为它有助于管理市场对价格进一步上涨的预期。」

不过澳新银行的分析师看法不同，他认为，钢铁和铁矿石价格仍然受到强劲的季节性需求、创纪录的钢铁产量、有吸引力的钢铁利润率和低迷的供应的支持。澳新银行表示: 「铁矿石库存的下降反映出强劲的基本面......中国抑制钢铁生产和出口的措施对遏制价格上涨没有多大帮助。」

China Stahlindustrie Arbeiter

股市行情显现出中国国务院的政策影响了大宗商品期货市场的走势。

DW.COM

《商报》刊发评论认为，如果欧盟不加以警惕，欧洲经济将很快“中国化”；但是如果矫枉过正，也会导致欧洲企业在面对中国企业时丧失竞争力。《证券报》则指出，鉴于中国内需持续疲软，疫情后经济猛烈复苏的势头很有可能戛然而止。

中国工业投资消费四月增速进一步放缓，零售额也大幅低于预期。中国国家统计局官员表示，层出不穷的新问题可能影响中国经济复苏，国内经济恢复基础尚不牢固。

中国的年度温室气体排放量首次超过了所有发达国家的总和，这是美国智库荣鼎集团得出的结论。然而，若从历史角度看，中国人制造的环境垃圾尚远远少于西方人。

中国经济正从新冠疫情中稳健复苏。与去年同期的低基数相比，今年四月外贸出现强劲增长。德国也从中国强劲的消费需求中获益。

亚洲市场受影响

根据华尔街日报，国务院的宣示让中国采矿商和其他亚洲大宗商品公司的股价大幅下跌，交易员们开始抛售股票套现，保住今年前期取得的丰厚利润。

「香港股市20日后市，兖州煤业(Yanzhou Coal Mining Co., 1171.HK)下跌8.7%，报9.59港元；中煤能源(China Coal Energy Co., 1898.HK)下跌逾11%，报4.30港元。黄金开采商紫金矿业(Zijin Mining Group Co., 2899.HK)股价下挫5.9%；中国铝业(Aluminum Corp. of China, 2600.HK)大跌7.1%。韩国钢铁制造商浦项综合制铁公司(POSCO, 005490.SE)收盘下跌5.3%。」

华尔街日报观察，主要市场抗疫解禁后的复苏支撑一系列材料价格飙升，使得这5家公司股票自年初以来强劲上扬。不过20日，「大连商品交易所，基准焦煤期货在上午的交易中暴跌8.0%，触及跌停板；交投最活跃的铁矿石期货合约最新下跌约5.7%。澳新银行中国大宗商品指数周三收盘下跌1.3%，工业金属领跌，铜价跌幅尤其大。」

政府介入避免通膨

路透社报道，在北京对过热的市场发出警告之前，2021年迄今为止，受中国庞大的建筑和制造业从同步复苏带动，几个关键的钢铁和金属价格攀升了30%-40%。

中国作为世界上最大的成品和半成品出口国，自2020年底以来消耗了创纪录的金属数量，以生产电器、运动器材、航运集装箱和其他商品，这些商品在最近几个月里在全球范围内都有强劲的需求。

上个月，中国大宗商品的出厂价格以3年半以来最快的速度上涨，这引起了人们的担忧，如果商品成本继续攀升，消费者价格也会随之上涨。随着电力使用的激增，本月动力煤价格也被推至历史高位，工业活动广泛反弹，现在有可能扼杀消费者的需求并引发通胀。

(路透社、华尔街日报等)

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