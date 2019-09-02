李克强：保六“十分不易”

（德国之声中文网）与美国的贸易战增加了中国实现其原定经济增长目标的困难。中国政府总理李克强周一（9月16日）开始访问俄罗斯。他此前在接受俄罗斯塔斯社采访时强调，"在当前国际形势错综复杂的背景下，在较高的基数上，中国经济还能够保持6%以上的中高速增长，是十分不容易的"。

按北京的计划，今年中国经济发展预期目标是6.0-6.5%。但今年第二季度，这个全球第二大经济体增速为6.2%，为近30年来所仅见。下行压力还在加大。据中国统计局周一公布的最新数据，制造业、零售额和设备投资领域均出现超预期弱势。

增长放缓

上个月，制造业同比仅增长4.4%，从而小于7月，并是10年来最低增长值。专家们曾相信，制造业的增长速度会有所加快。

零售贸易营业额的弱化程度也超出预期。8月份，零售贸易增长7.5%（7月份：7.6%）。经济学家们曾预期，零售业的增长速度会加快。设备投资的增长速度也令人失望：至8月底，增速为5.5%；经济学家们的预测增长值是5.7%。

尽管如此，中国总理仍持乐观态度，称中国经济发展有"巨大的韧性、潜力和回旋余地"。在谈到今年前8个月的情况时，李克强表示，中国经济"运行总体平稳、稳中有进"，主要经济指标"符合预期、处于合理区间"。

不过，专家们相信，中国央行和政府很快会出台更多措施，刺激经济，但尽管新近做出良好愿望姿态，美中两国距解决已延续了一年多的贸易战还有遥远距离。下月初，两国代表将在华盛顿重新会谈。

凝炼/李鱼（德新社）