李克强:中国经济呈回稳向上态势

（德国之声中文网）根据中国外交部网站发布的消息，李克强在与格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)会晤时说，"受超预期因素影响，今年二季度前期主要经济指标明显下滑。我们及时推出实施稳经济一揽子政策和接续措施，经过努力，中国经济及时扭转了下滑势头、二季度实现正增长，前三季度增长3%，当前总体呈回稳向上态势。我们着力保市场主体稳就业稳物价。中国有1.6亿多户市场主体，这是稳经济的重要支撑力量。我们通过退税减税降费、降息缓息，为市场主体减负纾困，帮扶渡难关。"

受到新一波疫情、俄乌战争等多方面因素的影响，中国经济在今年第二季度以后明显降温。尽管北京方面自5月下旬依赖出台了50多项经济支持措施，但是最新数据依然显示经济形势趋冷。11月发布的最新官方数字显示，外贸进出口额均出人意料地衰退，银行贷款发放量、通胀率等经济活力相关指标也出现了暴跌。

就在11月11日，中国政府宣布略微放松部分防疫管制措施，分析人士认为此举旨在为遭受重创的经济提供喘息机会。

李克强总理则对IMF总裁格奥尔基耶娃表示，中国"将继续推动稳经济一揽子政策措施全面落地、充分显效，巩固和拓展经济回稳向上态势，保持经济运行在合理区间，力争全年实现更好结果"。他还强调，凭借一系列经济支持措施，"今年前10个月已完成新增城镇就业1000多万人。10月份居民消费价格指数只上涨2.1%，这主要得益于前两年没有超发货币，今年粮食增产丰收、能源稳定供应也为稳物价夯实了基础。"

格奥尔基耶娃则表示，当前世界经济面临许多新挑战和不确定性，"中方应对疫情之初宏观经济政策预留工具是正确之举，注意到近期出台的宏观经济政策是合理有效的。基金组织与中方关系良好，愿继续同中方加强合作。"

此外，李克强还对IMF总裁表示，"面对全球范围通胀高企，中国采取了负责任的态度，没有大规模在世界市场购买粮食和能源，这也是对世界的贡献。"

(路透社等)

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