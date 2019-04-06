李克强：中国更愿看到“繁荣的欧洲”

（德国之声中文网）中国总理李克强在为德国《商报》撰写的一篇客座文章中强调，中国"坚定支持欧洲一体化进程，希望看到一个团结及繁荣的欧洲。"文章称，中国与东欧国家的密切合作有利于欧盟内的均衡发展，也有助于欧盟的团结一致，是对中欧关系的有益补充。

中国受到指控，通过与中、东欧国家开展特殊合作，分裂欧盟。

布鲁塞尔峰会

李克强在文中表示，中欧共同利益远大于分歧。他同时强调，中方愿在各个领域进行合作，其中包括确保巴黎气候协定、推进可持续性发展、恪守与伊朗核协议、打击恐怖主义。此外，增进对世贸组织改革等议题的意见交流。

外交官们则指出，本周二布鲁塞尔峰会前，双方的表现不尽相同。有欧盟官员担心，此次峰会甚至可能没有结束声明，原因是，双方在贸易、投资以及少数族群权益等议题上歧见仍深。

中国与欧盟经济上密切相连

"钻空子"

欧盟预算执委厄廷格（Günther Oettinger）警告说，面对中国，受英国脱欧争议之累的欧盟会显得更加无力。他指出，北京政府正在世界上到处钻空子，填补自乱阵脚、无暇他顾的欧洲人无法填补的空缺。厄廷格在为德《世界报》撰写的一篇文章中以人工智能和移动通信网络标准5Ｇ为例指出，欧洲人处于落后地位，已然"无可争辩"。不过，这位欧盟委员强调，欧洲尚有"机会"。

厄廷格在文中要求英国在本周三的欧盟特别峰会召开前就应有明确定位："最晚至4月10日，英国人终该知道，他们要什么，而不能只知道不要什么。"

凝炼／洪沙（德新社、路透社）