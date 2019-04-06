 李克强：中国更愿看到“繁荣的欧洲” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.04.2019

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时政风云

李克强：中国更愿看到“繁荣的欧洲”

一些观察家认为，北京有意分裂欧盟。欧中布鲁塞尔峰会前夕，李克强总理则作出全然不同的表态。不过，欧盟预算执委厄廷格眼下有着其它的担忧。

China Nationaler Volkskongress | Li Keqiang, Ministerpräsident (Reuters/J. Lee)

李克强将出席欧中峰会

DW.COM

欧盟领导人和中国总理李克强本周将在布鲁塞尔的欧中峰会上会晤。欧盟一些官员和专家认为，在贸易问题上，双方做出实质性承诺、取得进展的希望并不大。 (07.04.2019)

即将登场的欧中峰会是德语媒体关心的焦点。"明镜在线"指出，这次会议未开启之前就显出失败的痕迹。双方不太可能发表联合声明。《法兰克福汇报》则关注到中国用智能技术"监工"的消息。 (06.04.2019)

下周二，中国总理李克强将在布鲁塞尔参加欧中峰会。紧接着，他还将前往克罗地亚参加中国-中东欧峰会，也称16+1峰会。此次峰会前不久，欧盟委员会才出台了讨论文件，将中国称为经济竞争者和系统性对手。欧中关系处于微妙阶段。本台记者采访了中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪健，请他谈谈对欧中峰会及双边关系的期待和看法。 (06.04.2019)

花费了大量时间讨论英国退盟议题后，出席峰会的欧盟成员国国家元首和政府首脑终于腾出手来，转向另一个大议题。该议题至少具备同等重要性。 (23.03.2019)

（德国之声中文网）中国总理李克强在为德国《商报》撰写的一篇客座文章中强调，中国"坚定支持欧洲一体化进程，希望看到一个团结及繁荣的欧洲。"文章称，中国与东欧国家的密切合作有利于欧盟内的均衡发展，也有助于欧盟的团结一致，是对中欧关系的有益补充。

中国受到指控，通过与中、东欧国家开展特殊合作，分裂欧盟。

布鲁塞尔峰会

李克强在文中表示，中欧共同利益远大于分歧。他同时强调，中方愿在各个领域进行合作，其中包括确保巴黎气候协定、推进可持续性发展、恪守与伊朗核协议、打击恐怖主义。此外，增进对世贸组织改革等议题的意见交流。

外交官们则指出，本周二布鲁塞尔峰会前，双方的表现不尽相同。有欧盟官员担心，此次峰会甚至可能没有结束声明，原因是，双方在贸易、投资以及少数族群权益等议题上歧见仍深。

Deutschland Hamburger Hafen | Containerterminal Burchardkai (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

中国与欧盟经济上密切相连

"钻空子"

欧盟预算执委厄廷格（Günther Oettinger）警告说，面对中国，受英国脱欧争议之累的欧盟会显得更加无力。他指出，北京政府正在世界上到处钻空子，填补自乱阵脚、无暇他顾的欧洲人无法填补的空缺。厄廷格在为德《世界报》撰写的一篇文章中以人工智能和移动通信网络标准5Ｇ为例指出，欧洲人处于落后地位，已然"无可争辩"。不过，这位欧盟委员强调，欧洲尚有"机会"。

厄廷格在文中要求英国在本周三的欧盟特别峰会召开前就应有明确定位："最晚至4月10日，英国人终该知道，他们要什么，而不能只知道不要什么。"

 

凝炼／洪沙（德新社、路透社）

 

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