李克强：中国不会搞“竞争性货币贬值”

（德国之声中文网）中美贸易战不断升级，中国宣布对美国最新惩罚性关税采取反制措施数小时之后，中国总理李克强表示，中国不会搞竞争性的货币贬值。

周三，中国总理李克强在天津达沃斯世界家经济论坛发表的演说中，并没有提及当前愈演愈烈的中美贸易争端，但他强调，有关北京故意让人民币贬值的说法"毫无根据"。

他表示："人民币汇率单向贬值对中国弊多利少，中国绝不会走靠贬值人民币去刺激出口的路。"他说，中国不会用这种方式去赚"薄利小钱。" 李克强强调，应坚持世界多边贸易体制，任何单方面的贸易行动都是不能解决问题的。

李克强发表讲话后，人民币汇率一度回升。受中美贸易争端影响，今年四月中旬以来，人民币汇率已经下跌了大约9%。

周二，作为反制措施，中国又在其惩罚性关税清单中增加了600亿美元的美国产品。此前，特朗普公布了对2000亿美元中国产品征收惩罚性关税的计划。

截至目前，美国已经对价值500亿的中国产品征收惩罚性关税。美方试图以此迫使中国降低贸易顺差、改变技术转让和对高科技行业提供补贴的政策。而作为回应，中国方面也采取了类似规模的征税措施。

美国针对2000亿美元中国产品的新一轮关税措施将于9月24日生效，初期关税为10%，今年年底将提升至25%。美国银行美林集团预计，此举将使2019年的中国GDP下调半个百分点，经济增长率降至6.1%。

牛津经济学院甚至在一份报告中称，中国经济增长率2019年可能会降至6%以下，并认为中美贸易冲突的紧张态势短期内难以得到缓解。不过，该报告也指出，"随着时间的推移，紧张关系得到缓解的可能性将越来越大。一方面，在经济界不断增大的影响力之下，特朗普团队的好斗程度会逐步降低。而与此同时，中国也将意识到，不做出适当的妥协，其特殊的经济模式将很难融入全球经济体系当中。"

中美最新一轮互征关税的力度要低于此前市场的预估，因而股民们显然松了一口气。周三，亚洲股市普遍飙升，美国国债的收益率也逼近四个月来的新高。

中共党媒《人民日报》海外版周三在头版发表文章称，美国方面采取的"极端措施"并不会令中国害怕。文章称："应对贸易战，中国真正应当做的，就是做好自己的事。"文章写道："（中国）不担心对美贸易反制会过多抬高国内商品价格，反而可以将其作为进口替代、推进国产化、或发展出口导向先进制造业的契机。"

《人民日报》旗下的《环球时报》撰文称，贸易战将使中国金融市场更大程度地得到国际认可，并有可能促成中国进一步向西方企业开放A股市场。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 301调查 此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 为摩擦降温 两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，同美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 钢铝关税 3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，但此后未能再次延长。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 博鳌论坛 4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。6月7日，美国商务部表示，中兴通讯已同意支付10亿美元的罚款，外加交由第三方保管的4亿美元。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 刘鹤再度赴美 5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 暂停互相加征关税 谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 700亿换暂停关税？ 6月6日，纽约时报引述消息人士称，此前一周美国商务部长罗斯与中国经济顾问刘鹤在北京会晤时，中国提出在协议开始执行的第一年里，向美国购买近700亿美元的能源、农业和制造业产品，前提是特朗普政府暂停对中国商品加征关税。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿，“中国制造2025” 6月15日，美国公布对500亿美元中国产品征收关税的清单。据路透社报道，加征关税将分为两步，第一步是今年4月公布的加税产品清单中的818个产品，价值约340亿美元，从7月6日开始实行。第二步是新提出的284个中国产品，价值约160亿美元。这部分产品被认为受益于包括“中国制造2025”在内的中国工业补贴计划。这部分产品将在发布公告征求意见后生效。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 中国宣布对等措施 6月16日，中国商务部宣布，将对美国大豆等农产品、汽车、水产品等加征关税，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元，将从2018年7月6日起生效。同时，中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税，涉及金额约160亿美元，最终措施及生效时间另行公告。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 威胁2000亿 6月18日，特朗普称政府正在预备对另外2000亿美元的中国产品加征10%的关税。他在声明中称，中国显然没有意图改变有关获取美国知识产权和技术的不公平做法。“如果中国不改变这些做法，并且坚持实行它所宣布的加征关税措施，那么，（美国）这些关税就将落实。”6月19日，中国商务部回应，称之为“极限施压和讹诈”，“如果美方失去理性、出台清单，中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施，做出强有力反制”。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 改变限制投资计划；7月6日在即 6月27日，特朗普政府收回了一项对中国在美投资实行更严格限制的计划，取而代之的是，支持国会扩大美国外国投资委员会（Cfius）的权力。该机构负责审查外国投资是否对美国国家安全构成威胁。5月底，特朗普政府曾承诺将在6月底以前公布限制投资的规定。与此同时，7月6日将是一个关键的日子。这一天是美国和中国宣布将实施各自500亿美元加征关税措施的日期。 作者: 苗子(综合报道)



达扬 / 叶宣 （路透社）