李克强东盟“告别秀” 东南亚在中美间走钢丝

（德国之声中文网）随着安保措施的加强和城市街道上竖起的标语，金边于周四（11月10日）拉开东盟系列峰会的序幕。

据中国媒体报道，系列峰会包括第40届东盟领导人会议、第41届东盟领导人会议、第25次中国－东盟（10+1）领导人会议、第25次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第17届东亚峰会。

作为年度会议的主席，柬埔寨首相洪森于11月10日至13日在金边的索卡（Sokha）酒店主持峰会。本次峰会主题为“东盟共同行动应对挑战”，旨在促进该地区的和谐、和平与繁荣。

峰会聚焦哪些话题？

德新社报道指出新冠疫情后的经济复苏、美中之间的地缘政治紧张、缅甸危机、南中国海争端、俄乌冲突和气候变化问题都在会议议程上。

据中国官媒《环球时报》报道，柬埔寨官员透露，此次系列峰会将重点讨论新冠疫情后的经济复苏、朝鲜半岛安全、全球粮食与能源危机、气候变化等问题。

众多国家领导人将参加这一系列峰会，其中包括美国总统拜登和中国国务院总理李克强。

拜登将于11月12日和13日出席峰会，预计他将在峰会上向东盟发出团结的信息。

李克强已经于11月8日晚抵达金边国际机场，他是应柬埔寨首相洪森邀请，出席东亚合作领导人系列会议并对柬埔寨进行正式访问。

中国总理的外交“告别秀”

这是新冠疫情以来李克强首次出访，也是他最后一次以中国国务院总理身份出席东盟系列会议。李克强此前已经表示将于明年三月的中国人大上卸任，他也没有出现在新一届中委名单上。

在金边，洪森为李克强举行了隆重欢迎仪式，两人登上检阅台，军乐队高奏中柬两国国歌，检阅了仪仗队。

11月9日是柬埔寨独立日，烟花四射，金边的街道也加强安保。当天下午，李克强与洪森举行会谈。据德新社报道，李克强建议将两国的战略伙伴关系提升至“更高水平”。

据美联社报道，李克强周三宣布对柬埔寨的大型发展援助计划，主持了18项援助和合作协议的签署，涉及的域从道路和桥梁建设、农业贸易到教育和卫生项目，并出席了一条由中国支持修建的高速公路的落成典礼。

中国是柬埔寨的主要投资者和援助者，柬埔寨是北京在东南亚最亲密的盟友。

据中方报道，李克强表示，中柬传统友谊深厚，拥有高度政治互信，各领域务实合作成果丰硕。洪森也称，柬中是铁杆朋友，柬中友谊得到柬人民拥护支持，双方合作大有可为，“柬方坚定奉行一个中国政策，支持共建柬中命运共同体。”

北京寻求巩固关系 华盛顿寻求战略合作

东南亚国家联盟（东盟）是一个由10个东南亚国家组成的联盟，促进经济、政治和安全利益方面的外交合作。东盟的总人口估计约为6.68亿人。

据中国媒体报道，参会各方计划批准有关东盟区域内以及东盟与其伙伴在诸多领域的100余份文件。东盟通报将与美国和印度分别建立全面战略伙伴关系。



据法新社报道，一位美国高级官员说，拜登将在东盟峰会上强调包括台湾在内的该地区和平的重要性，以及对“基于规则的国际秩序”的尊重。在美中竞争、对抗不断的背景下，不少东盟国家对于在巨大的邻国中国和主要贸易伙伴美国之间公开选边站，持谨慎态度。

新加坡李光耀公共政策学院的分析师柳庸煜（Yongwook Ryu）对法新社说：“中国将寻求巩固与东南亚国家的关系，以巩固该地区对北京的支持，或者确保这些国家不会站在美国一边反对中国。”

乌克兰与东盟周四签署友好协议

在东盟系列会议上，俄罗斯侵乌战争也可能会成为话题。俄罗斯被邀请参加东盟峰会，由外长拉夫罗夫与会。拉夫罗夫也将参加下周在巴厘岛举行的G20峰会。

周四，乌克兰与东盟签署了一项友好合作协议，乌克兰外长库列巴代表乌克兰与东盟签署加入《东南亚友好合作条约》协议书，以加强乌克兰与东南亚国家之间的联系。这在很大程度上是一种象征性的行为，因为基辅寻求在孤立莫斯科方面获得国际支持。



东盟国家对待俄罗斯入侵乌克兰的立场一直有所保留，即谴责战争，但试图避免指责。10个东盟国家中的8个确实投票赞成联合国谴责俄罗斯侵略的决议，只有越南和老挝投了弃权票。

缅甸与朝鲜问题也将是讨论话题

东盟是由柬埔寨、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、老挝、新加坡、泰国、越南、文莱和缅甸组成。

由于缅甸正在发生的暴力流血事件以及在执行东盟的和平计划方面缺乏努力，缅甸军政府领导人没被邀请参加目前的会议，而且缅甸也拒绝了派遣非政治代表的提议。

东盟领导人将在峰会上讨论缅甸问题。去年2月夺取缅甸政权的军政府与试图推翻军政府的武装势力之间的血腥冲突正在肆虐。美国已经敦促东盟对缅甸采取更强硬的行动。拜登此行很可能会再次强调这一点。

另外，各国领导人也将讨论朝鲜半岛日益严重的危机，平壤在上周进行了一系列武器试验，包括一枚洲际弹道导弹。华盛顿和首尔警告说，这些发射可能最终导致核试验。如果成真，这将是朝鲜的第七次核试验。

（美联社，法新社，德新社等）

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