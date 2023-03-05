李克強最後工作報告 談經濟、兩岸、軍事

（德國之聲中文網）中國第14屆全國人民代表大會第一次會議3月5日於北京開幕，即將卸下國務院總理一職的李克強，也在同日的會議中發表他最後一次政府工作報告。

經濟增長目標3年來最低

據台灣中央社報導，李克強在此次「告別報告」中，將中國2023年的經濟增長目標定為「5% 左右」，除是近3年來最低，也略低於外界約5%至6％左右的預測。

2021年與2022年，中國當局宣布的經濟增長目標分別為6%、5.5%左右。2021年因受比較基期過低影響、加上中國政府實施消費刺激政策，實際經濟成長率達8.11%；2022年則受疫情、封控、國際局勢衝擊，最終經濟成長率僅3%。

DW在2日針對兩會議題，訪問台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳時，他曾表示中國 2022年的3%漲幅，是改革開放以來的第二低、僅次於2020年，甚至低於全球經濟增長，是中國自改革開放以來罕見的現象，背後原因在於中國當時堅持動態清零政策，消費「全面地被壓縮」。

張五岳解釋，中國的GDP主要由進出口、投資、消費等三個層面支撐，其中，消費在2019年至2021年佔GDP 60%以上，2021年甚至高達62%左右，去年卻僅32%。

中國國家統計局和物流與採購聯合會於1日聯合發布的數據顯示，中國2月份的製造業採購經理人指數（PMI）大幅反彈至52.6%，創2012年以來新高。

張五岳舉此為例，認為中國今年在卸下動態清零的枷鎖後，雖未必會報復性增長，但在餐飲、旅遊業的復甦下，一定會恢復基本常態：「將來中國GDP好不好，我不敢講，但是今年一定不會差的。」

經濟還需科技研發及應用領頭

李克強還宣布，中國今年將以「新增約1200萬個城鎮就業崗位」為目標，把城鎮失業率控制在5.5%左右，並將消費者價格指數漲幅目標設為3%左右。

據路透社報導，李克強表示，中國過去五年來藉科技創新促進實體經濟發展、培育了增長的動能，強調中國的科技政策應以「增強國家科技實力和科技自立為目標」，並由企業帶頭推動創新。

李克強說，中國要加快前沿技術的研發和應用，並支持阿里巴巴集團和騰訊等平台經濟的發展，定期進行監督。這些公司是北京近年長期嚴厲打擊的目標，不過中國當局聲稱現在正在放鬆監管。

法新社報導，李克強的工作報告對經濟成長放緩持樂觀態度，稱「在黨中央的堅強領導下，我們高效統籌疫情防控和經濟社會發展，根據病毒變化和防疫形勢，優化調整疫情防控措施」，強調中國當局克服了巨大的困難和挑戰，成功保持經濟平穩運行，證明中國經濟的巨大韌性。

國防預算增長略高於去年

中美關係持續緊張、台海情勢亦多有動盪，近年來中國的軍費預算不斷提升，加之俄烏戰爭等國際衝突不斷，中國今年的軍費調整引發國際關注。

儘管北京常以「中國的軍費開支佔國內生產總值的比例相對較低」的說法，來反駁國際對其軍事野心的批評，然而據路透社及台灣中央社報導，5日人大會議開幕時發布的預算報告顯示，中國2023年的國防預算共編列人民幣1.55萬億，比2022年增長7.2%，除略高於去年7.1%的預算增幅外、亦是5年來次高。

此外針對軍事議題，李克強表示，中國將「圍繞2027年建軍一百週年奮鬥目標」，提高實戰訓練力度，加強戰備準備及軍事能力。

談兩岸議題 李克強重申九二共識

台灣中央社引述紙本報告報導，李克強展望今年的兩岸政策，將繼續「堅持一個中國原則和『九二共識』，堅定反『獨』促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程」，反對分裂與外國勢力干涉，並強調中國未來一年將致力「促進兩岸經濟文化交流合作，完善台灣民眾福祉的制度和政策」。

兩會前，張五岳告訴DW，今年兩會不太可能過於強化反台獨、反外部勢力的說法，而會更側重於「疫後交流」，也就是「軟」的面向；台灣中研院社會學研究所研究員林宗弘也在兩會前受DW採訪時稱，中國近月爆發「白紙運動」，北京對內將優先應對疫情、經濟等議題，對外則將放軟「戰狼」姿態，因此在兩會上，中國對台應該還是會提起「硬」的部分，但應會「回過頭來強調要擴大交流」。

此外，有鑒於台灣2024年將迎來總統大選，澳洲國立大學政治學者宋文笛2日也告訴DW，北京從過去經驗中學到的教訓，將提醒他們，選戰前若對台採強硬立場，常有反效果，因此預測「短期內，可以預期兩岸事務會更為穩定。」

至於港澳方面，李克強則在報告中表示，中國當局過去5年實施港區國安法、深入推進粵港澳大灣區建設，在支持港澳經濟、民生、防疫、穩定等面向多有進展。展望今年港澳政策，他則表示要全面、準確、堅定不移地貫徹「一國兩制」。

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