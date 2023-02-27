李克強最後報告 提「穩定」超過30次

（德國之聲中文網）李克強在週日（3月5日）全國人大會議上發表的《政府工作報告》中，提及了超過30次「穩定」一詞，強調穩物價、就業和供應鏈，顯示北京決心穩定受疫情和清零政策重創的中國經濟。

中國政府則是以「穩、保、新、改、減、降、民」等7個關鍵字，總結今年的政府工作報告，其中首要為「穩」，強調「穩中求進工作總基調」。接續則為「保」持經濟運行；建構「新」發展；深化「改」革開放；「減」稅降費公平普惠；「降」低融資成本；改善「民」生，明顯以經濟為主軸。

而在中國今年的重點工作項目上，李克強則是提了8點：擴大內需；加快建設現代化體系；發展提升國企及民企；更大力度吸引與利用外資；防範重大經濟金融風險；穩定糧食生產與推進鄉村振興；推動發展方式綠色轉型與保障基本民生和發展社會事業。

擴大內需被放在首位，值得注意的是，李克強提及「政府投資和政策激勵要有效帶動全社會投資」，呼應中國穩定經濟的目標。中國今年的國內生產總值（GDP）增長目標設為5%。

據日經檢視了自習近平擔任總書記以來的所有工作報告，發現今年提到「穩定」的次數，比去年增加了近40%，這也是自習近平2013年初就任國家主席以來，總理工作報告中提起「穩定」最多的一次。

中國去年因嚴格清零，大規模的封城使其經濟增長放緩至3%，遠低於原定的目標5.5％；與此同時，青年失業率也居高不下。去年底，在中國民眾因抵制清零政策爆發了「白紙運動」後，中國放寬了防疫限制，並將著眼經濟復甦，視為穩定社會的方式。

這次的工作報告中，相比2018年、2019年曾提到不下百次的「改革」，這次提及該詞的次數大幅減少至約40次，頻率比去年少了5%。這表明習近平政府優先考慮穩定經濟，對可能與既得利益者對立的改革避而不談。

而習近平為了解決中國社貧富差距所提出的「共同富裕」，在過去兩年有被提過幾次後，在今年報告裡則完全不見蹤影，「清零」也沒再被提起。

另外，在報告中「能源」被提到了14次，使用頻率比去年增加了17％，而「糧食」的頻率更是大增近9成，提了18次。這兩者被提及的次數，皆是習近平上台以來的最高值。

「中國式現代化」一詞則是時隔11年首次出現，這個在二十大上被大張旗鼓宣傳的概念，則被認為是中國在往後發展中，要與西方理念保持距離。

習近平於 5 日在北京人民大會堂舉行的全國人民代表大會開幕式上，與全國人民代表大會常委會委員長栗戰書交談。

（綜合報導）

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