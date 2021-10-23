李云迪涉嫌嫖娼被拘 “立功”朝阳群众什么来头？

（德国之声中文网）有"钢琴王子"之称的中国钢琴家李云迪因涉嫌嫖娼在北京被拘留，北京警方官方微博"平安北京"周四（10月21日）晚在新浪微博上宣布了这一消息。该通报还介绍，警察展开调查的原因是因为"近日，朝阳公安分局接群众举报称，有人在朝阳某小区卖淫嫖娼。"

"朝阳群众"由此随"李云迪嫖娼被拘"一起登上了热搜榜。该神秘群体被中国网民戏称为世界王牌情报组织之一。中国文化管理协会网络文化工委周四在微博上发文指出，据统计，从2014年开始，李代沫、张元、宁财神、张耀扬、高虎、尹相杰、王学兵、张博、黄海波和王全安等（多位明星艺人），均遭北京"朝阳群众"举报，后被警方查处。

而在更早的2013年8月，北京警方发布消息称，根据群众举报，在朝阳区安慧北里一小区将进行卖淫嫖娼的网络大V薛蛮子抓获。此后，"朝阳群众"成为网络热词，引发各种猜测。

媒体揭秘"朝阳群众"

"朝阳群众"被中国官方高调宣传是从2015年开始。当年，北京警方官方微博以"我们"为话题发布博文，公开称赞"朝阳群众"积极向警方提供线索的举动。官媒《环球时报》 的微博也表示："身为朝阳区群众很自豪"。《北京青年报》的记者当年更是走访了朝阳区一个样板社区，并解析称："朝阳群众"主要由5支队伍组成，他们分别为治安志愿者、党员巡逻队、专职巡逻队、义务巡逻队和治保积极分子。

《北京青年报》当时还介绍：重点街区里，"朝阳群众"的身影已随处可见，他们可能是商场超市里身穿制服的保安，可能是身穿志愿者服装戴着红袖标的"小脚侦缉队"，又或者仅仅是晨练遛弯买菜时所见的一个个平凡毫无特点的芸芸路人。

朝阳群众也可能是身穿制服的保安

2017年2月，"朝阳群众App"上线。官方的说法是旨在提供举报违法犯罪线索的"掌上"途径、搭建起"智慧公安"服务群众的互动平台。

由来已久

有关"朝阳群众"的历史，2019年10月，中国官媒"人民网"在一篇相关文章里介绍："朝阳群众"其实早在1974年，就"干"过"一票"大的。组织起来的民兵，与公安一起抓获了国外间谍，抓获间谍的地点就在朝阳区太阳宫地区。文章还总结称，2013年8月，"朝阳群众"因举报微博红人嫖娼正式"出道"。2014年开始，"朝阳群众"频繁出现。

据朝阳警方当年统计，朝阳区共有各类群防群治力量23万余人。北京市朝阳区朝外大街派出所所长秦东冉当时向"人民网"表示："警力有限，民力无限，推动城市发展和社区治理还是要以群众为根本，要依靠'朝阳群众'"，"因为'朝阳群众'是来自社会各个层面的群体，涉及各行各业。警方破获的很多案件，都是通过他们提供的线索，才得以解决的。"

除了"朝阳群众"，还有……

如今，李云迪被举报的消息传开后，中国文化管理协会网络文化工委评论道：像"朝阳群众"一样的"神秘组织"还有"西城大妈"、"海淀网友"、"丰台劝导队"，他(她)们为首都的治安做出了卓越的贡献！"在互联网上，也有互联网违法信息义务监督员，为净化网络空间默默做着贡献！"

《成都商报》也就李云迪一事写道：并非"朝阳群众"有多么厉害，而是在互联网社会，一个人想要真正安全，就必须严格要求自己，名人吸引大量眼球，也带来全方位、全天候的"监督"，这是再正常不过的事情。

性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们 京东掌门刘强东 中国富豪刘强东上周五在美国明尼苏达州因涉嫌不当性行为被捕，第二天被释放。一名警方发言人表示正在积极进行调查，不过他拒绝提供逮捕的细节。消息受到网民关注，刘强东一度登上热搜榜，京东快速发出声明指刘强东遭到失实指控“刘强东先生在美国商务活动期间，遭遇到了失实指控，经过当地警方调查，未发现有任何不当行为”，并指责网络传播上有不实传言。

性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们 刘强东与“奶茶妹妹” 刘强东的私人生活似乎一直受到外界关注，之前他与“奶茶妹妹”章泽天的婚姻因为年龄差距大、颜值差距大就曾引发网友热议。这也并不是他首次与性侵扯上关系，不久前，刘强东曾被卷入到一起发生在海外的性侵事件。

性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们 澳大利亚性侵案 澳大利亚媒体近日在报道徐龙伟（音）被判犯有性侵罪时曝光了刘强东的名字。根据《纽约时报》报道，刘强东没有被指控有任何不当行为，但据称性侵案发生在2015年他在悉尼办的一场派对之后。法庭文件显示，刘强东曾以可能让他的婚姻和生意受损害为由，试图让这个澳大利亚城市的一家法院下令阻止公布他的名字。但他的这一努力失败了。

性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们 高云翔 中国男星高云翔被曝在悉尼被捕，他涉嫌和制片人王晶在悉尼一家酒店内性侵一名女子。高因演出热剧《芈月传》而走红。被曝性侵后引起网友广泛热议和媒体的大幅报道。目前案件仍在审理之中。

性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们 牵连星途 高云翔“性侵丑闻”或会影响他主演的新片《巴清传》的播出档期，《联合早报》指出，许多中国演员曝出丑闻后，都会面临被封杀作品的命运。《巴清传》的女主角范冰冰如今也仿佛“失联”。在社交媒体上，许多粉丝都在担心范冰冰是否会因逃税入狱。也有人猜测，范冰冰已经被当局封杀，甚至已经被软禁。

性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们 朱军 春晚老面孔、央视主持朱军被曝光骚扰女实习生的话题受到关注。他被指猥亵女实习生，揭露事件的文章出现在微博后立刻得到广泛转发、讨论。不少媒体也做出了相关报道。但很快相关文章被删除。

性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们 寺庙方丈被曝性侵 商界名人、影视明星外，中国高僧被曝光性侵、性骚扰女弟子的消息也引起了舆论热议。两名北京龙泉寺僧人上月举报，中国佛教协会会长、北京龙泉寺方丈学诚性侵、性骚扰女弟子。学诚之后辞去会长职务，根据《新京报》报道，北京市佛教协会现已免去学诚北京龙泉寺住持(方丈)职务。 ​

性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们 王全安 不仅是性侵，公众人物被爆出任何丑闻都会引来围观，这也对涉事个人的名誉和仕途产生了巨大的影响。2014年，导演王全安因涉嫌嫖娼被拘留，消息传出后他沉寂了好一阵子，在中国影坛一度“销声匿迹”。去年他以评委身份现身柏林电影节（见图）。

性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们 薛蛮子 被卷入桃色新闻的另外一位新浪大V薛蛮子如今也鲜少露面。2014年，这位投资人被北京警方以涉嫌"嫖娼"刑拘。 作者: 文木 综合报道



© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究