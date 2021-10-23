李云迪涉嫌嫖娼被拘 “立功”朝阳群众什么来头？

中国警方通报，著名钢琴家李云迪嫖娼因涉嫌嫖娼在北京被拘留，引起哗然。举报李云迪的“朝阳群众”再次受到关注。此前已有多名明星被这一神秘群体举报。
（德国之声中文网）有"钢琴王子"之称的中国钢琴家李云迪因涉嫌嫖娼在北京被拘留，北京警方官方微博"平安北京"周四（10月21日）晚在新浪微博上宣布了这一消息。该通报还介绍，警察展开调查的原因是因为"近日，朝阳公安分局接群众举报称，有人在朝阳某小区卖淫嫖娼。"
"朝阳群众"由此随"李云迪嫖娼被拘"一起登上了热搜榜。该神秘群体被中国网民戏称为世界王牌情报组织之一。中国文化管理协会网络文化工委周四在微博上发文指出，据统计，从2014年开始，李代沫、张元、宁财神、张耀扬、高虎、尹相杰、王学兵、张博、黄海波和王全安等（多位明星艺人），均遭北京"朝阳群众"举报，后被警方查处。
而在更早的2013年8月，北京警方发布消息称，根据群众举报，在朝阳区安慧北里一小区将进行卖淫嫖娼的网络大V薛蛮子抓获。此后，"朝阳群众"成为网络热词，引发各种猜测。
"朝阳群众"被中国官方高调宣传是从2015年开始。当年，北京警方官方微博以"我们"为话题发布博文，公开称赞"朝阳群众"积极向警方提供线索的举动。官媒《环球时报》 的微博也表示："身为朝阳区群众很自豪"。《北京青年报》的记者当年更是走访了朝阳区一个样板社区，并解析称："朝阳群众"主要由5支队伍组成，他们分别为治安志愿者、党员巡逻队、专职巡逻队、义务巡逻队和治保积极分子。
《北京青年报》当时还介绍：重点街区里，"朝阳群众"的身影已随处可见，他们可能是商场超市里身穿制服的保安，可能是身穿志愿者服装戴着红袖标的"小脚侦缉队"，又或者仅仅是晨练遛弯买菜时所见的一个个平凡毫无特点的芸芸路人。
2017年2月，"朝阳群众App"上线。官方的说法是旨在提供举报违法犯罪线索的"掌上"途径、搭建起"智慧公安"服务群众的互动平台。
有关"朝阳群众"的历史，2019年10月，中国官媒"人民网"在一篇相关文章里介绍："朝阳群众"其实早在1974年，就"干"过"一票"大的。组织起来的民兵，与公安一起抓获了国外间谍，抓获间谍的地点就在朝阳区太阳宫地区。文章还总结称，2013年8月，"朝阳群众"因举报微博红人嫖娼正式"出道"。2014年开始，"朝阳群众"频繁出现。
据朝阳警方当年统计，朝阳区共有各类群防群治力量23万余人。北京市朝阳区朝外大街派出所所长秦东冉当时向"人民网"表示："警力有限，民力无限，推动城市发展和社区治理还是要以群众为根本，要依靠'朝阳群众'"，"因为'朝阳群众'是来自社会各个层面的群体，涉及各行各业。警方破获的很多案件，都是通过他们提供的线索，才得以解决的。"
如今，李云迪被举报的消息传开后，中国文化管理协会网络文化工委评论道：像"朝阳群众"一样的"神秘组织"还有"西城大妈"、"海淀网友"、"丰台劝导队"，他(她)们为首都的治安做出了卓越的贡献！"在互联网上，也有互联网违法信息义务监督员，为净化网络空间默默做着贡献！"
《成都商报》也就李云迪一事写道：并非"朝阳群众"有多么厉害，而是在互联网社会，一个人想要真正安全，就必须严格要求自己，名人吸引大量眼球，也带来全方位、全天候的"监督"，这是再正常不过的事情。
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9月23日，中央音乐学院年轻的音乐家们在波恩贝多芬音乐厅演出了贝多芬的第四交响曲，李斯特的第一协奏曲以及中国作曲家秦文琛受德国之声委托专门为本次音乐节“乐队校园”创作的现代交响乐作品“五月的圣途“。钢琴家李云迪参加了演出。