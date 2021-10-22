李云迪“一夜塌房” 法学家称公开通报“于法无据”

（德国之声中文网）有"钢琴王子"之称的李云迪日前被通报涉嫌嫖娼一事成为公众关注的热点话题。现年39岁的李云迪除了面临法律上的调查和惩处之外，公众形象也在一夜之间崩塌。

墙倒众人推？

据中国媒体报道，多家商务合作品牌已经宣布解除与李云迪的合作关系，中国音乐家协会也宣布，因李云迪涉嫌嫖娼被拘留一事产生了"极其恶劣的社会影响"，因此决定取消他的会员资格。

在社交平台上，李云迪事件也成为热议话题。在新浪微博拥有2千多万粉丝的李云迪目前账号暂时处于"禁言状态"，其相关个人超话也显示"因违反社区公约"而被禁言。

李云迪近期参加芒果TV综艺节目《披荆斩棘的哥哥》，他在10月15日还发布了一条相关的宣传微博。不过他个人形象"塌房"也导致这档综艺节目不得不连夜赶工，把视频中李云迪的所有镜头打上马赛克，甚至出现了钢琴键盘在飞舞，却不见弹奏者的"诡异"画面。

公众"吃瓜"乐此不疲？

近年来因为丑闻而倒台的艺人不胜枚举，从强奸到嫖娼，从逃税到"政治立场"问题，一旦出事，就会满盘皆输。李云迪也不例外。多家媒体在盘点他的"风流情史"，还扒出来他"并非首次嫖娼被抓"。李云迪微博被禁言之前发布的贴子下面，不乏"嫖老师你好"这样的讽刺热评。

此外还有不少网络文章分析了李云迪从"钢琴王子"到"流量艺人"的转变，批评他钢琴演奏水准下降。

中国官方重拳整治娱乐圈 张哲瀚 2021年8月，演员张哲瀚被曝曾到乃木神社参加过婚礼，并参观过靖国神社。尽管张哲瀚立即发文道歉，中国演出行业协会仍发出公告，对其进行道德申诉，并要求对其进行从业抵制。其相关音乐作品、主演的电视剧和参与的综艺均被下架，其代言的商家均宣布与其终止合同关系。

中国官方重拳整治娱乐圈 赵薇 2021年8月26日晚，中国著名影星赵薇突遭全面封杀，她主演、参演或指导的影视作品纷纷下架。其名字被从创作人员列表中删除。赵薇到底犯了什么事，官方迄今还没有给出说法。中国海内外媒体分析可能涉及金融违规以及与马云的蚂蚁金融集团的关系，也可能和其曾穿”日本军旗“方巾的历史有关。

中国官方重拳整治娱乐圈 高晓松 2021年8月28日，著名音乐制作人、导演、作家高晓松主持的节目被优酷紧急下架，其名下图书馆也被暂时关闭。“中国历史研究院”发文，直接点名批高晓松在网络上发表了一系列谬论，“脱口秀袍子里，藏着的尽是包藏祸心的私货——历史虚无主义”，“奇谈”怪论的结局就是被历史埋葬。中国国家网信办从2021年5月开展“清朗”行动，其中一项就是整治网上历史虚无主义。也有人猜测，高晓松被封杀还涉及和马云的跨界渊源。

中国官方重拳整治娱乐圈 霍尊 2021年8月，以一曲《卷珠帘》名声鹊起的歌手霍尊宣布退出演艺圈，其参演的相关综艺全部被下架。先前，霍尊前女友陈露发布微博长文爆料霍尊出轨多名女子，并曝光其在微信群聊中的大尺度聊天记录，令其国风美少年的形象崩塌。

中国官方重拳整治娱乐圈 吴亦凡 吴亦凡因为桃色丑闻被中国电视剧制作产业协会青年工作委员会点名為「劣迹艺人」。7月31日，北京市朝阳区警方发布公告，吴亦凡因涉嫌强奸罪被刑事拘留。8月，吴亦凡遭网上全面封杀，微博账号被禁、音乐平台下架其作品。

中国官方重拳整治娱乐圈 郑爽 中国女星郑爽2021年初代孕弃养一事闹得沸沸扬扬，其后国家广播电视总局主管的刊物《广电时评》发表文章，标题为《代孕弃养者，德不优法不容》。文章称，郑爽作为演员规避法律、在境外代孕，而且事后准备弃养，这样的行为于私德有亏。2021年8月 27日，上海税务局对郑爽做出追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计2.99亿元人民币的处罚决定。

中国官方重拳整治娱乐圈 范冰冰 早在2018年，中国著名女星范冰冰就遭到全面封杀。她被指透过阴阳合同逃漏税高达8.9亿元人民币，并一度消失近4个月，最后，范冰冰在补缴税后】免去牢狱之灾。她被人民日报海外版旗下专注时事政治评论的《侠客岛》点名为「劣迹艺人」，遭到各种封杀。



微信公众号"海边的西塞罗"对李云迪的评价是"放着钢琴演奏家不当，非要去当艺人赚快钱，当了艺人又不看风向，顶风招嫖被拘"。不过该文也指出，其实除了这件事之外，同时间值得引发舆论关注的新闻事件还有很多，但是却没有李云迪这档子事儿的热度高，从受众的角度来说，是"对艺人窥私欲的情绪使然"。

法学专家质疑：涉嫌嫖娼人员是否应该被通报？

四川大学法学院教授韩旭在微信公众号"庭立方"撰文指出，官方向社会通报此事，并没有法律上的授权，因为李云迪涉嫌嫖娼之事尚未受到司法审查，在法院判定其有罪之前应该遵守"无罪推定"原则，况且即使他嫖娼之事证据确凿，也只是行政违法，其社会危害性小于刑事犯罪。

这位法学专家还指出，根据中国《宪法》规定，"国家尊重和保障人权"。其中也包括隐私权。公开"通报"对行为人造成的社会惩罚，不亚于行政拘留和罚款所带来的痛苦。嫖娼导致的"道德污名化"，使得行为人面临着被整个社会乃至家庭所抛弃。这就是"通报"超出行政处罚本身的"溢出效应"。

韩旭认为，在网络信息时代，行政执法人员在执法过程中如何保护个人隐私是一个重大课题，如果在执法中不能牢固树立"人权保障"的理念，那么"法治政府和法治国家永远不可能建成"。

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