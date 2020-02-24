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武汉日记：度日如年
武汉日记：度日如年
中国农历鼠年的开局太不喜庆。许多中国人表示希望能让时光倒流，为2020年按下重启键。时间无法逆流，过去终将成为历史。一位曾经留德、从事文化事业的武汉人，用自己的方式记录了2020年武汉这个春天。
政治
2020年2月24日
2020年2月24日
武汉日记：长歌当哭
武汉日记：长歌当哭
许多中国人表示希望能让时光倒流，为2020年按下重启键。而时间无法逆流，过去终将成为历史。。一位曾经留德、从事文化事业的武汉人，用自己的方式记录了2020年武汉这个春天。
社会
2020年2月22日
2020年2月22日
武汉日记：山雨欲来
武汉日记：山雨欲来
2月14日，西方的情人节。没有约会，没有玫瑰花，相爱的人都在家中与亲人厮守。有人说，过了这么多年，今年才总算弄懂了它的含义 – 2月份，在家隔离14天。
文化
2020年2月16日
2020年2月16日
武汉日记：民间力量
武汉日记：民间力量
中国农历鼠年的开局太不喜庆。从一开始封锁消息到新冠病毒蔓延，再到封城并全面拉响警报。许多中国人表示希望能让时光倒流，为2020年按下重启键。而时间无法逆流，过去终将成为历史。一位曾经留德，从事文化事业的武汉人，用自己的方式记录了2020年武
社会
2020年2月12日
2020年2月12日
武汉日记：元宵节
武汉日记：元宵节
中国农历鼠年的开局太不喜庆。从一开始封锁消息到新冠病毒蔓延，再到封城并全面拉响警报。许多中国人表示希望能让时光倒流，为2020年按下重启键。而时间无法逆流，过去终将成为历史。一位曾经留德，从事文化事业的武汉人，用自己的方式记录了2020年武
社会
2020年2月9日
2020年2月9日
武汉日记：哀抱薪者
武汉日记：哀抱薪者
许多中国人表示希望能让时光倒流，为2020年按下重启键。而时间无法逆流，过去终将成为历史。一位曾经留德，从事文化事业的武汉人，用自己的方式记录了2020年武汉的这个春天。
社会
2020年2月7日
2020年2月7日
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