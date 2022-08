权游迷们请注意: 前传《龙之家族》来了！

(德国之声中文网)光听剧名就可以判断,《龙之家族》(House of the Dragon)是关于白金发色的坦格利安家族的。这个家族中的一些人相当疯狂。在《权力的游戏》(Game of Thrones,简称“权游”)中,我们就对于“疯王”伊里斯有所耳闻,毕竟他是权游主要人物“龙妈”丹妮莉丝·坦格利安的父亲;另外,“龙妈”自己在广受诟病的最后一季也展现出了一些“疯”的倾向。

说到“广受诟病”,总共八季、从开播到完结历时8年的《权力的游戏》2019年的大结局让很多粉丝失望透顶。不过,权游迷们现在也许会获得些许安慰——通过这部前传。

《龙之家族》的故事背景设置在“权游”发生前200年。当时,坦格利安家族还拥有铁王座,统治着虚构的维斯特洛大陆的七个王国。

在这期间,坦格利安家族的韦赛里斯国王——请注意,这不是一位“疯王”,而是一位头脑冷静、仁慈的摄政者——在戏剧性的命运安排下做出了一个非常不受欢迎的决定:他宣布他的女儿雷妮拉为王位继承人。然而,此前从来没有女人坐上铁王座。而且,一批可能的男性王位继承人都觊觎着王位。

此外,还有韦赛里斯国王不怀好意的弟弟,他的名字叫戴蒙·坦格利安,他的性格揭示了维斯特洛的一句俗语:诸神在每位坦格利安人出生时抛出一枚硬币,决定他是否会发疯。

坦格利安家族内部的权力斗争变成一场内战,用龙火和刀剑进行战斗,预示着坦格利安家族及其龙的衰落。“权游”的粉丝都知道,等待他们的是什么。

亲切的场景 熟悉的配方

对于《龙之家族》,权游粉丝们不会感到陌生。毕竟,该剧延续了权游的氛围。《权力的游戏》虽改编自小说《冰与火之歌》,但从视觉感官上也可以说是一部“血与肉之歌”,各种血流成河、各种尸横遍野。这将在前传中得到延续。

同样令人感到“宾至如归”的还有故事的发生地点:铁王座矗立在君临城的大殿中,国王的谋士们也在同样的石桌前运筹帷幄。

不过,这次的主要拍摄地点不是克罗地亚的杜布罗夫尼克,而是英格兰南部的康沃尔郡以及英格兰北部靠近伦敦的德比郡,此外还有西班牙的卡塞雷斯、葡萄牙的蒙桑托城堡和美国洛杉矶。

《龙之家族》是基于乔治·R·R·马丁(George R.R. Martin)2018年出版的作品《火与血》(也译为《血火同源》)。乔治·R·R·马丁也是《冰与火之歌》的作者。可以说,马丁用他的书打造了一个关于维斯特洛大陆的完整的幻想宇宙。

马丁这次担任该系列的联合执行制片人,与编剧康道尔(Ryan Condal)一起大量参与了剧本和制作。萨波奇尼克(Miguel Sapochnik)这位经验丰富的权游“老手”担任《龙之家族》的导演。

“我认为你会爱上他们中的许多人”

站在镜头前的《龙之家族》的演员们也是实力派,其中一些不乏名气。例如,扮演阴暗王子戴蒙的演员马特·史密斯(Matt Smith),他曾主演在BBC的《神秘博士》,还在Netflix关于英国女王伊丽莎白二世的连续剧《王冠》中饰演年轻时的菲利普亲王。

关键人物雷妮拉·坦格利安由艾玛·达西(Emma D'Arcy)饰演。这名30岁的演员已经出现在《旅行癖》(Wanderlust)和《真相探寻者》(Truth Seekers)等剧中。

马丁对演员阵容很满意。他在其网站上写道:“就像《权力的游戏》一样,大多数观众只听说过几个演员,但我认为你会爱上他们中的许多人。”

大量的“龙之力”

此外,这次出场的龙也相当多。据说,会有17只龙在熟悉的“Dracarys!”一声命令下喷出致命的火焰。马丁向观众们承诺了大量的“龙之力”,他在博客中这样描述他的故事被搬上银屏:“我喜欢它。它是黑暗的,它是强大的,它是深刻的……。正是我所喜欢的史诗般的奇幻剧。”

《龙之家族》将于8月21日在HBO和HBO-Max开播,在德国,将于8月22日晚在付费电视频道Sky以及Sky流媒体服务“wowtv”开始播放。

© 2022年德国之声版权声明:本文所有内容受到著作权法保护,如无德国之声特别授权,不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿,并受到刑事追究。