权力的工具：各国地图大不同？

（德国之声中文网）在地理课上，学生们经常被要求通过画地图学习国家、边界、城市和河流位置。印度学童在画印度地图时，可能会用蓝色线条标注恒河，再画个大黑点代表首都新德里。在画北印度时，他们被教导要囊括克什米尔全境，而实际上印度、巴基斯坦和中国都对该地区提出主权申索。

印度学校甚至会避谈克什米尔绝大多数地区其实是由巴基斯坦管辖的这项事实。印度学生不会学到，由印度控制的克什米尔地区的部分人民正争取独立，甚至希望被纳入巴基斯坦领土。

不少印度人是在成年接触到外国刊物或外国出版的地图后，才首次认识到这些地缘政治争议。在印度流通的地图若不符合官方版本，可能遭到刑事处分。

延伸阅读：克什米尔问题ABC

现代地缘政治影响对印度的影响可追溯至大英帝国殖民时期，曾经的"土邦"查谟和克什米尔邦在1947年印巴分治后被分割。

克什米尔的归属在巴基斯坦同样是敏感问题。在官方地图上，查谟和克什米尔被划分在巴基斯坦领土中。与印度版地图相反，巴基斯坦地图指出了边境地区悬而未决的领土归属问题，上头标志了"争议领土"或"未定义边界"等字眼。

“地图民族主义”

印度和巴基斯坦不是"唯二"将地图作为政治宣传工具的国家。许多亚洲国家都出版了与现实存在出入的地图。

国际地图学协会会长、联合国全球地理空间信息管理专家委员会（UN-GGIM）创始成员特雷纳（Tim Trainor）对德国之声表示，地图可以影响人们对于世界的看法。

"地图非常强大，多数人在看地图时会假设上头的信息是正确的。"

地图是政治宣传的有效利器。德国作家乌特·施奈德（Ute Schneider）在其著作《地图的力量》（Die Macht der Karten）一书中指出，世上并不存在"客观"或"公正"的地图，因为"地图是权力的工具"。

地图甚至能引起两国之间的龃龉。例如，东南海许多国家对2019年上映的电影《雪人奇缘》（Abominable）作出强烈批评，因为其中一幕的背景是中国主张的南海"九段线"地图，将台湾和整个南中国海绘入中国领土中。

延伸阅读：九段线惹祸！越南叫停好莱坞动画片

中国声称对南海拥有历史主权，但台湾及其他南海国家则驳斥中国的主张。2016年，海牙国际法庭在菲律宾提出的南海仲裁案中，判决中国的南海主张违反国际海洋法。

留心看地图

各国的许多地图所绘制的边界不准确、片面或在国际上不受承认。例如，朝鲜和韩国皆宣称拥有整个朝鲜半岛。泰国和柬埔寨多年来就柏威夏寺附近的边境地区归属争执不休。

第二次世界大战后，日本千岛群岛的部分地区被并入前苏联版图。但日本在地图中将千岛群岛纳入领土范围。在一份正确的日本地图中，千岛群岛应该被标记为俄罗斯领地，或至少被称为争议领土。"日本最北端"的说法具有误导性。

地图学专家特雷纳表示，为了避免偏颇的情况，应以审慎负责的方式制图。首先必须澄清的是，制图师并不负责定义边界。边界范围的划定应该是政府间通过协定和合约达成。

特雷纳指出："世界上并没有一个边界界定的权威。"所以在看地图时应该时刻留意："制图的是谁？目的为何？"

一份好的地图包含划定边界的信息来源以及制作日期。美国地质调查局就提供了一个良好示范。在地图左下角，制图师罗列了地图中街道、名称和边界等所有内容的信息来源。

谷歌地图会表明数据及其来源

谷歌地图的依据

联合国也意识到制图的政治敏感性。所以联合国的官方制图处"联合国外勤支助部制图科"在发布的地图上写上免责声明："地图显示的疆界和名称，并不意味联合国的官方认可或接受。"

多年来，谷歌地图一直是最被广泛使用的网络导航工具。它不仅是私人用户的地理信息来源，也是科研和新闻研究的基础。

但线上地图同样受到政治左右。2014年，Knight-Mozilla开放新闻项目（OpenNews）证实，谷歌会依据用户所在地调整地图。这意味着一名在印度的用户所看到的世界，与中国或巴基斯坦用户不同。

谷歌在不同国家展示的克什米尔地图有所区别

德国之声曾询问谷歌如何处理有争议的边界。谷歌表示，其地图会尽可能呈现出边界争议。该公司在回复给德国之声的一份声明中写道："如果我们拥有当地版的地图，会依据当地的疆界名称规则。我们制作的不是标准地图，只是呈现基本事实。"声明还指出："我们不会改变或划定边界，而是与数据提供者合作，以获取最佳的边界定义。"

但谷歌没有透露究竟谁是"数据提供者"，负责画出底线的又是何人。针对德国之声后续提的问题，谷歌并未做出回复。

2020年1月，谷歌前经理拉热内斯（Ross LaJeunesse）表示，谷歌被要求遵循中国的地图法规。拉热内斯在博客平台Medium上写道："中国政府不仅要求全面取得公司的用户数据和基础架构，还希望各公司全力配合，确保中国用户只能看到符合政府规范的内容。"