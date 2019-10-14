 权力的工具：各国地图大不同？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.03.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

权力的工具：各国地图大不同？

部分亚洲国家在官方发行的地图中绘制自定的国家疆界，用以影响公众舆论。在印度，私自发行不符合官方定义疆界的地图是犯罪行为。

USA alte Seidenstraße im Getty Center, LA (Getty Images/AFP/F. J. Brown)

（德国之声中文网）在地理课上，学生们经常被要求通过画地图学习国家、边界、城市和河流位置。印度学童在画印度地图时，可能会用蓝色线条标注恒河，再画个大黑点代表首都新德里。在画北印度时，他们被教导要囊括克什米尔全境，而实际上印度、巴基斯坦和中国都对该地区提出主权申索。

印度学校甚至会避谈克什米尔绝大多数地区其实是由巴基斯坦管辖的这项事实。印度学生不会学到，由印度控制的克什米尔地区的部分人民正争取独立，甚至希望被纳入巴基斯坦领土。

不少印度人是在成年接触到外国刊物或外国出版的地图后，才首次认识到这些地缘政治争议。在印度流通的地图若不符合官方版本，可能遭到刑事处分。

延伸阅读：克什米尔问题ABC

现代地缘政治影响对印度的影响可追溯至大英帝国殖民时期，曾经的"土邦"查谟和克什米尔邦在1947年印巴分治后被分割。

克什米尔的归属在巴基斯坦同样是敏感问题。在官方地图上，查谟和克什米尔被划分在巴基斯坦领土中。与印度版地图相反，巴基斯坦地图指出了边境地区悬而未决的领土归属问题，上头标志了"争议领土"或"未定义边界"等字眼。

Karten Jammu und Kashmir EN

印度地图（右图）和巴基斯坦地图上的克什米尔完全不同

“地图民族主义”

印度和巴基斯坦不是"唯二"将地图作为政治宣传工具的国家。许多亚洲国家都出版了与现实存在出入的地图。

国际地图学协会会长、联合国全球地理空间信息管理专家委员会（UN-GGIM）创始成员特雷纳（Tim Trainor）对德国之声表示，地图可以影响人们对于世界的看法。

"地图非常强大，多数人在看地图时会假设上头的信息是正确的。"

地图是政治宣传的有效利器。德国作家乌特·施奈德（Ute Schneider）在其著作《地图的力量》（Die Macht der Karten）一书中指出，世上并不存在"客观"或"公正"的地图，因为"地图是权力的工具"。

地图甚至能引起两国之间的龃龉。例如，东南海许多国家对2019年上映的电影《雪人奇缘》（Abominable）作出强烈批评，因为其中一幕的背景是中国主张的南海"九段线"地图，将台湾和整个南中国海绘入中国领土中。

延伸阅读：九段线惹祸！越南叫停好莱坞动画片

中国声称对南海拥有历史主权，但台湾及其他南海国家则驳斥中国的主张。2016年，海牙国际法庭在菲律宾提出的南海仲裁案中，判决中国的南海主张违反国际海洋法。

Karte Südchinesisches Meer Chinesisch (DW)

留心看地图

各国的许多地图所绘制的边界不准确、片面或在国际上不受承认。例如，朝鲜和韩国皆宣称拥有整个朝鲜半岛。泰国和柬埔寨多年来就柏威夏寺附近的边境地区归属争执不休。

第二次世界大战后，日本千岛群岛的部分地区被并入前苏联版图。但日本在地图中将千岛群岛纳入领土范围。在一份正确的日本地图中，千岛群岛应该被标记为俄罗斯领地，或至少被称为争议领土。"日本最北端"的说法具有误导性。

Karte Nordjapan Kurilen (Geospatial Information Authority of Japan)

"日本最北端"的说法具有误导性

地图学专家特雷纳表示，为了避免偏颇的情况，应以审慎负责的方式制图。首先必须澄清的是，制图师并不负责定义边界。边界范围的划定应该是政府间通过协定和合约达成。

特雷纳指出："世界上并没有一个边界界定的权威。"所以在看地图时应该时刻留意："制图的是谁？目的为何？"

一份好的地图包含划定边界的信息来源以及制作日期。美国地质调查局就提供了一个良好示范。在地图左下角，制图师罗列了地图中街道、名称和边界等所有内容的信息来源。

Standard-Topo-Ebenen (Public Domain)

谷歌地图会表明数据及其来源

谷歌地图的依据

联合国也意识到制图的政治敏感性。所以联合国的官方制图处"联合国外勤支助部制图科"在发布的地图上写上免责声明："地图显示的疆界和名称，并不意味联合国的官方认可或接受。"

多年来，谷歌地图一直是最被广泛使用的网络导航工具。它不仅是私人用户的地理信息来源，也是科研和新闻研究的基础。

但线上地图同样受到政治左右。2014年，Knight-Mozilla开放新闻项目（OpenNews）证实，谷歌会依据用户所在地调整地图。这意味着一名在印度的用户所看到的世界，与中国或巴基斯坦用户不同。

Screenshot der Seite Mozilla Open News zu Jammu und Kashmir (Knight-Mozilla-MIT “The Open Internet” Hack Day/opennews.kzhu.io)

谷歌在不同国家展示的克什米尔地图有所区别

德国之声曾询问谷歌如何处理有争议的边界。谷歌表示，其地图会尽可能呈现出边界争议。该公司在回复给德国之声的一份声明中写道："如果我们拥有当地版的地图，会依据当地的疆界名称规则。我们制作的不是标准地图，只是呈现基本事实。"声明还指出："我们不会改变或划定边界，而是与数据提供者合作，以获取最佳的边界定义。"

但谷歌没有透露究竟谁是"数据提供者"，负责画出底线的又是何人。针对德国之声后续提的问题，谷歌并未做出回复。

2020年1月，谷歌前经理拉热内斯（Ross LaJeunesse）表示，谷歌被要求遵循中国的地图法规。拉热内斯在博客平台Medium上写道："中国政府不仅要求全面取得公司的用户数据和基础架构，还希望各公司全力配合，确保中国用户只能看到符合政府规范的内容。"

  • Pakistan Unterstützer von Kaschmir in Peshawar (Getty Images/AFP/A. Majeed)

    印巴敌对，克什米尔代价高昂

    克什米尔争端激化

    莫迪领导的新德里政府8月5日向国会提出动议，要求废除查谟和克什米尔邦的自治特权。在此之前，这两个地区的政治人物就已经遭到软禁，网络和电话通讯都被切断。这被看作是近70年来，印度政府在改变地区特殊地位的问题上所采取的最为激烈的手段。伊斯兰堡随后宣布，将驱逐印度大使，并中止与印度的贸易。

  • Themenbild Pictureteaser Verhältnis Indien China

    印巴敌对，克什米尔代价高昂

    印巴外长 纷纷匆忙访华

    在印巴围绕克什米尔的争端显著升级后，两国外长在一周内先后访华。巴基斯坦外长库雷先期赶到北京，希望在克什米尔问题上得到中方的支持。印度外长苏杰生也于8月11日开始访华，他在中南海得到中国国家副主席王岐山的接见。

  • Indien, Kaschmir, Budgam: Soldaten stehen an den Trümmern des Hubschraubers der Indian Air Force (Reuters/D. Ismail)

    印巴敌对，克什米尔代价高昂

    巴基斯坦击落印度战斗机

    2月27日，巴基斯坦军方称，在有争议的克什米尔地区击落两架印度战斗机。巴军方一名发言人称，这两架印度战机师在进入巴基斯坦领空后被击落的。这是这两个核国家首次相互发动空袭。

  • Pakistan - Zerstörung nach Luftangriff der Indischen Armee (AFP/ISPR)

    印巴敌对，克什米尔代价高昂

    印度轰炸巴境内目标

    巴基斯坦军方发布了这张照片，上面显示此前一天印度战机对巴境内目标发动空袭，这是两国1971年战争以来的首次。印度则称，该空袭是对新近印度驻查谟和克什米尔军队遭自杀式袭击的回应。巴方称，印度战机对巴境内的空袭并未造成伤亡。

  • Kashmir Anschlag in Pulwama (IANS)

    印巴敌对，克什米尔代价高昂

    暴力不止

    2月14日，至少41名印度准军事力量成员在印控克什米尔首府附近的一次自杀式炸弹袭击中丧生。位于巴基斯坦境内的伊斯兰极端组织“穆哈默德军”宣称对此负责。这是自1989年克什米尔地区发生叛乱以来，对印度安全力量最严重的袭击。双方紧张关系加剧，并引发对这两个国家可能发生武装冲突的担忧。

  • Karte Infografik The Kashmir conflict - disputed territories

    印巴敌对，克什米尔代价高昂

    持久的冲突与惨痛的代价

    自1989年以来，穆斯林叛乱分子在印控克什米尔地区与印度安全力量作战。该地区有1200万人口，其中七成是穆斯林。自1947年度立以来，印巴之间的三次战争中有两次是围绕克什米尔。双方均宣称对整个克什米尔拥有主权，但都实际控制部分地区。

  • Indien Pakistan Tote nach Angriff auf indisches Militärlager (picture alliance/AP Photo/C. Anand)

    印巴敌对，克什米尔代价高昂

    印度打击反叛武装

    2016年10月，印度安全力量对克什米尔武装反叛力量发动攻势，包围苏平（Shopian）地区至少20个村庄。新德里指责伊斯兰堡支持越过印巴“控制线”袭击印度准军事力量的武装分子。

  • Kashmir | Ausschreitungen in Srinagar (Reuters/D. Ismail)

    印巴敌对，克什米尔代价高昂

    一名克什米尔分离人士之死

    2016年7月，一名年轻的分离主义领袖布尔汗·瓦尼（Burhan Wani）遇害后，印控克什米尔地区的安全局势恶化。从那之后，反对印度控制的抗议以及分离主义者与安全力量之间的冲突已导致数百人丧生。

  • Indien Lal Chowk Srinagar - Nach Uri Terrorangriff (UNI)

    印巴敌对，克什米尔代价高昂

    乌里袭击事件

    2016年9月，伊斯兰武装分子在印控克什米尔杀死至少17名印度士兵，另有30名印度士兵受伤。印度军方称，反叛力量从巴基斯坦渗透入印控克什米尔，初步调查显示武装分子属于巴境内的“穆罕默德军”，后者已在克什米尔活跃了十年有余。

  • Indien Symbolbild Polizeigewalt (Getty Images/AFP/)

    印巴敌对，克什米尔代价高昂

    侵犯人权

    显示印度安全力量侵犯人权的视频流传开后，印度当局禁止了克什米尔的多个社交媒体网站。其中一则视频显示一名克什米尔抗议者被印度一辆军车当作人肉盾牌，视频在社交媒体上引发愤怒浪潮。

  • Indien Kaschmir Soldaten vor Absperrung (picture-alliance/dpa/J. Singh)

    印巴敌对，克什米尔代价高昂

    克什米尔非军事化

    支持克什米尔独立者希望巴基斯坦和印度能让克什米尔人自己决定未来。查谟与克什米尔自由阵线主席吉拉尼（Toqeer Gilani）向德国之声表示：“是时候让印巴宣布撤军时间表并举行国际监督下的公投了。”

  • Indien allgemeine Bilder von Jammu Kaschmir (Getty Images/AFP/T. Mustafa)

    印巴敌对，克什米尔代价高昂

    分离无望

    但大多数克什米尔问题观察家认为，这在近期内不会发生。他们表示，尽管印度严格执行以克什米尔的武装分子和分离分子为目标的战略，并部分取得成效，但新德里迟早需要对这场危机找到政治解决途径。他们说，克什米尔想要分离，没有机会。

    作者: Shamil Shams


DW.COM

香港地图App风波后 苹果总裁访华会官员

苹果公司上周将一款能够帮助香港示威者躲避警察追捕的App下架，被指向中国政府低头。争议风波尚未平息，总裁库克访问北京，与中国国家市场监督管理总局局长会面，更是引起关注。 (18.10.2019)  

一张地图带来的麻烦

德国总理默克尔本来想用一张历史中国地图作为礼物，让前来到访的习近平高兴。谁想到，这个礼物顿时被赋予了许多政治意义。这张地图上几乎没有西藏、新疆、内蒙和东北地区。但明确的囊括了台湾。 (04.04.2014)  

美国暗批中国新版护照绘图“缺乏政治智慧”

中国新版护照上的南海地图引发争议，越南、菲律宾、印度纷纷抗议，美国政府也一再表达关切，而且一方面明批中国作法升高紧张，一方面暗批中国此举缺乏政治智慧。 (01.12.2012)  

印巴敌对，克什米尔代价高昂

印度和巴基斯坦在克什米尔地区持续发生冲突。这一局势不稳定的喜马拉雅地区已经历近三十年的武装叛乱。 (27.02.2019)  

相关内容

Filmstill des Animationsfilms | ABOMINABLE

九段线惹祸！越南叫停好莱坞动画片 14.10.2019

好莱坞动画片《坏坏萌雪怪》里出现了中国官方标示南中国海主权范围的“九段线”，这招致越南影迷不满。越南宣传部门急忙做出下架的决定。

China Jackie Chan Schauspieler

因遭强烈抗议 成龙越南行泡汤 08.11.2019

成龙原计划赴越南参加公益活动。然而，由于这位功夫片明星被认为支持中方的南海“九段线”，遭到越南网友强烈反对。鉴于当地抵制声浪高涨，组织方决定取消原计划，并表示不会再邀请成龙。

Startbilder Motor mobil/drive it/al volante vom 26.07.2017 | VW Tuareg

车载地图出现“九段线” 大众在越南被批 29.10.2019

据越南青年线上报报道，大众公司在越南2019汽车展展示的两辆途锐车配置的地图标有中国宣示对南海拥有主权的“九段线”，大众公司方面表示，参展的途锐车是从中国分部借来的。越南方面对此表示不满。

广告

泽林视点

China, Wuhan: Notfall-Krankenhaus in zehn Tagen erbaut (Imago/L. He)

泽林视点：学习中国的抗疫经验

目前，没有哪个国家有中国那么多的有关病毒的知识和经验。因此，德国之声特约评论员泽林（Frank Sieren）认为，即使不完全适用于德国，利用这些知识是重要的。  