杀母夺婴只因求女心切？德国夫妇出庭受审

为了夺取一名乌克兰难民女子新生的女婴，一对德国中年夫妇残忍地谋杀了婴儿的母亲和外祖母。他们在法庭上对罪行供认不讳，表示一切只是因为迫切地想要一个共同的女儿。

（德国之声中文网）一对中年夫妇先后杀害了乌克兰母女俩，只为将女儿诞下的襁褓婴儿据为己有：这样骇人听闻的情节不是出现在刑侦小说中，而是发生在现实中的德国。曼海姆州立法院本周开庭审理这起涉嫌谋杀案件，43岁的丈夫和45岁的妻子面无表情地出现在法庭，他们对检方指控的罪行供认不讳，并表示追悔莫及。

盼女心切导致杀母夺婴？

根据检方指控，这对中年夫妇去年3月分别杀害了一名27岁的女子和她51岁的母亲，目的是将年轻女子当时刚出生五个星期的婴儿据为己有。他们被控劫持未成年人。检方在阐述犯罪动机时指出，这对夫妇多年来一直想要生一个共同的女儿但始终未如愿。

被告男子职业为屠夫和厨师，他在法庭上委托律师宣读的认罪声明表示：“我对自己所做的一切后悔莫及。”他表示自己无法理解事情怎么会发展到这个地步。“我等待获得我应有的惩罚。”被告女子是办公室文员出身，此前还曾以足疗护理为职业。她也透过律师表示：“我犯下了大错。”如果可以的话，她希望时间能够倒转回去。“我的孩子们也不再有母亲了。”根据检方提供的信息，这对夫妇共同抚养着四个孩子，其中包括二人共同所生的一个儿子。

最迟2023年3月，这对德国夫妇就下定决心要劫持一名新生女婴，冒充自己的孩子。在此之前，女子经历了一次流产。夫妇俩先是在捷克和瑞士有目的地搜寻可以劫持的新生儿，同时又在自己身边打听有没有被告人怀孕或是有婴儿等待领养。根据检察院的调查，他们后来可能是在2023年底开始和乌克兰难民接触，并且加入了一个援助难民的Telegram聊天群组。

假借帮助之名接近受害人

在这个聊天群组里，他们认识了一名在德国避难的27岁乌克兰女子，她腹中的女儿即将诞生，希望可以得到一些翻译上的帮助。直到被害之前，她和自己的母亲以及2024年出生的婴儿一同居住在德国西南部巴符州小城维斯洛赫（Wiesloch）的一个难民安置所。

在锁定加害目标之后，这对德国夫妇在桑德豪森（Sandhausen）市政府户籍处为自己自称于2024年2月初在家中诞生的女儿申请出生证明——并且还如愿拿到了相关文书。为了骗过户籍工作人员，他们提交了一份虚假的分娩证明。

检方调查认为，最迟在被害人的女儿2月份出生之后，这对夫妇就开始策划谋杀罪行。拒信，他们在3月6日陪乌克兰母女俩到餐馆用餐的时候，偷偷给他们下了镇静药物。在51岁的母亲说自己不舒服之后，这对夫妇先是把27岁的女儿和婴儿送回家，然后谎称要带她的母亲去医院。

但是他们没有去医院，而是把车开到了卡尔斯鲁厄附近的一个人工湖，并将这位乌克兰母亲打死。据检方阐述，被告男子应该是用从建材市场买来的橡胶锤子对着被害人头部“全力重击了至少四次”，然后将尸体沉入湖中。被害人死于头部重伤。

女儿的尸体在莱茵河畔被经过的路人发现 图像来源: René Priebe/dpa/picture-alliance

在完成谋杀第一步之后，这对夫妇又回去接那位27岁的年轻女子和婴儿，谎称她母亲突发心脏病，要带她们去医院看望。据悉被告男子把车开到了霍肯海姆（Hockenheim）的莱茵河堤坝附近，又在那里用相似的手法重击女子头部将其杀死。为了毁尸灭迹，这对夫妇将尸体点燃，之后带着婴儿开回了家。

“我们特别想要一个共同的女儿”

男被告在法庭证词中表示：“我们特别想要一个共同的女儿，这是我妻子最迫切的愿望。”据悉被告夫妇曾经接受助孕治疗但未果，女子自称已经流产多次。检方提供的信息显示，这对夫妇是重组家庭，男子有一个女儿，女子有两个儿子，他们结婚后育有一子。

男子自称在作案前的一段时间里经常服用可卡因和安非他命，在行凶当天也服用了。据精神科鉴定专家称，被告男子大量吸食的资金来源于倒买倒卖安非他命，并自称时常出现幻听和幻视症状。

路人发现烧焦尸体

2024年3月7日，一名散步的行人在莱茵河岸发现了27岁被害人的尸体。3月13日警方将嫌疑人夫妇逮捕，调查人员找到被劫持婴儿时，发现孩子毫发无伤。3月19日，警方的潜水人员在案发湖中打捞到了婴儿外祖母的尸体。

警方专业潜水师正在打捞尸体 图像来源: René Priebe/dpa/picture-alliance

目前这名婴儿已经差不多11个月大。在母亲和外祖母纷纷被害去世后，她先是由一个看护家庭照管了几个月。去年6月，婴儿21岁的小姨——被害年轻女子的妹妹接管了监护权，随后带着孩子回到了乌克兰。她作为共同原告也委托律师出席了庭审，并谴责这是一起“恶魔般的罪行”。代理律师表示要申请法院判处两名被告终身监禁。

据德新社报道，该案审理程序预计需要9个庭审日，法院可能会在2月21日宣判。

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（德新社）

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