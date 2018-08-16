 ″杀手机器人″终会成真? 关于自主武器你应知道的 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.08.2018

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时政风云

"杀手机器人"终会成真? 关于自主武器你应知道的

自主武器独立决定攻击目标。目前其研发进展迅速，而全球主要军事力量拒绝部署相关的约束性规则。以下是一些最重要的信息。

USA Kampfdrohne X-47B (Getty Images)

美国的X-47B无人驾驶战斗机

（德国之声中文网）指的是哪些武器？

自主武器的英文是"Lethal Autonomous Weapon Systems"（LAWS），人们也常常称之为"作战机器人"。例如无人机、无人驾驶的潜艇或者车辆。批评者也称自主武器为"杀手机器人"。

"自主武器"具体指的是什么？

这类武器系统没有通用的定义。红十字国际委员会将其定义为"可以根据自身所部署的环境中不断变化的情况，随时学习或调整运转的武器。真正的自主武器能够在无人干预或操控的情况下搜索、识别并使用致命武力攻击目标。"

现在已经有这类武器了吗？

目前还没有完全自主可以对人类进行致命攻击的武器系统。然而伴随着人工智能和机器人领域的迅速发展，这类武器的出现只是一个时间问题。

那些先行者是什么（真正自主武器的前身）？

目前已经有很多具有自主功能的武器。例如，导弹已经可以自行识别、选择和攻击目标；无人潜艇可以自行寻找炸弹(排雷)；无人机可以组成蜂群网络并独立执行某些任务。

Japan - Drohnen (Imago/AFLO/R. R. Marin)

看起来更像是“玩具”的无人机，在人工智能技术的加持下，就能发展成为自主武器

在将自主武器投入使用时，一个可以想象的场景是什么？

作战机器人得到"目标者"的生物识别数据，然后自行寻找该目标将其消灭。这一切在没有雷达或者卫星遥控下进行，就像无人机中常见的一样。致命的自主武器系统不需要将领的开火指挥，没人知道他们何时会进攻。

专家们为何认为，这会给战争带来观念、思维上的转变？

因为取决生死的不再是人，而是机器，即便这个机器是由人制造、编程的。

自主武器与国际人道法有哪些冲突？

国际人道法重要的一条是，在攻击时要清楚区分作战者和平民，应该尽量避免攻击平民和民用设施。而自主武器系统做不到这一点。国际法专家们要求，人类必须始终拥有对攻击的最后控制权。

对于这个问题，国际讨论是如何进行的？

自2014年开始，各方在联合国日内瓦总部举行对话，整个对话在常规武器公约的框架下进行。这个非正式对话在2017年演变为正式的谈判，超过70个国家以及很多科学家、非政府组织参与。今年的谈判日期是8月27日至8月31日。

谈判进展如何？

进展迟缓，因为各方立场相距甚远。世界主要军事力量反对禁止这类武器，这些国家希望借此保证其在军事上的优势地位。目前，还看不到达成共识的曙光。

德国的立场是什么？

联盟党和社民党的"联合执政协议"是这样陈述的："我们拒绝不受人类控制的自主武器系统。我们想在世界范围内拒绝其合法性。"尽管如此，德国并非在联合国要求有条件禁止自主武器系统的国家之一，联邦政府争取的是一项不具约束力的政治声明，作为禁令的前身。

  • Foto eines Lavendelfelds in der Provence, durch das ein Traktor fährt. Siegerfoto der Kategorie Nature beim 4. International Drone Photography Contest (Foto: dronestagram/jcourtial)

    无人机航拍 还可以这么玩？

    颜色的游戏

    今年39岁的Jerome Courtial在普罗旺斯的薰衣草田拍摄这张照片的时候可是耐心的等待了很长时间，直到收割机开始工作。然后拍摄环境突然恶化：“当时的风力很强。我真得感谢我女朋友的耐心，陪我等了很长的时间，才等到了一切完美的这一瞬间”。事实证明，两人的努力没有白费，这张照片获得了“自然类”奖项的第一名。

  • Drohnenfoto einer kurvenreichen Straße in Transsilvanien, Rumänien. Zweiter Platz der Kategorie Nature beim 4. International Drone Photography Contest (dronestagram/Calin-Andrei Stan)

    无人机航拍 还可以这么玩？

    蛇形之路

    这张照片乍一看上去，像不像一条盘踞于山间蟒蛇？专业摄影师Calin Stan在位于罗马尼亚中西部的特兰西瓦尼亚地区拍下了这张照片。当时他正在家乡参与一个以街道为主题的摄影项目。他的这张作品获得了“自然类”评奖的第二名。

  • Foto des arktischen Eises bei Ost-Grönland, aufgenommen aus drei Kilometern Höhe. Dritter Platz in der Kategorie Nature beim 4. International Drone Photography Contest (dronestagram/Florian Ledoux)

    无人机航拍 还可以这么玩？

    冷艳

    27岁的法国人Florian Ledoux对北极的挚爱让他已经迁往冰岛居住。他在东格陵兰拍摄下了这张照片 。“当时的气温为零下20度，我不知道无人机在3000米高空是否还能运转正常。”事实证明冒险是值得的，这张照片获得了“自然类”评奖的第三名。

  • Hochhäuser in Dubai aus der Vogelperspektive. (Foto: dronestagram/Bachirm)

    无人机航拍 还可以这么玩？

    沙地上的广厦高楼

    10年前，迪拜这片高楼林立，车水马龙的地方还只是一片沙漠。而这也是让黎巴嫩摄影家Bachir Moukarzel尤其感叹的地方。看来评委也很感叹：把这张照片评为“城市类”奖项的第一名。Moukarzel获奖后希望能尽快在世界上的其它地方飞起他的无人机，但最向往的地方是冰岛。

  • Industrieklettererer vor der Spiegelverglasung eines Moskauer Hochhauses. Zweiter Platz in der Kategorie Urban beim 4. International Drone Photography Contest (dronestagram/Alexeygo)

    无人机航拍 还可以这么玩？

    莫斯科的蜘蛛人

    物理学家Alexey Goncharov在前往大学的路上经常会带着他的无人机。然后就有机会拍下像这样一张反映莫斯科劳动人民生活的照片。“看上去，照片上的清洁工们不仅仅是在清洁一栋大厦的外立面，而是像在清洗整个城市”。凭着这个创作理念，这张作品获得了“城市类”奖项的第二名。

  • Ein Mann liegt auf einem Tennisplatz in New Jersey. Drohnenfoto aus der Luft. Erster Platz in der Kategorie People beim 4. International Drone Photography Contest (Martin Sanchez)

    无人机航拍 还可以这么玩？

    比赛、照片和胜利

    照片上的Martin Sanchez 躺在新泽西的一块网球场上做着奇怪的动作。“然后有两个旁边球场的选手跑过来，完全不知道我在干什么。他们以为我需要帮助。当后来我给他们看这张照片的时候，他们才恍然大悟。”这张“人物类”奖项的冠军照片就这样诞生了。

  • Eine Frau und ein Mann liegen an einem Strand in der Normandie, zwischen ihnen ein alter Kinderwagen als Symbol für das Baby, das sie erwarten. Aufgenommen mit einer Drohne. Platz eins in der Kategorie People beim 4. International Drone Photography Contest (dronestagram/Thibault Beguet/Macareux Productions)

    无人机航拍 还可以这么玩？

    看我们的神功元气弹！

    摄影师Thibault Beguet和他的女朋友Manon想用特别的方式告诉家人和朋友他们喜得贵子的消息。“然后我就有了这张照片的创意：Manon和我以及一辆老旧的婴儿车，用电子游戏的元素”。两人在法国诺曼底的海滩拍下了这张照片，一举夺得“创新类”奖的第一名。

    作者: 任琛


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