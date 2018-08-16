"杀手机器人"终会成真? 关于自主武器你应知道的

（德国之声中文网）指的是哪些武器？

自主武器的英文是"Lethal Autonomous Weapon Systems"（LAWS），人们也常常称之为"作战机器人"。例如无人机、无人驾驶的潜艇或者车辆。批评者也称自主武器为"杀手机器人"。

"自主武器"具体指的是什么？

这类武器系统没有通用的定义。红十字国际委员会将其定义为"可以根据自身所部署的环境中不断变化的情况，随时学习或调整运转的武器。真正的自主武器能够在无人干预或操控的情况下搜索、识别并使用致命武力攻击目标。"

现在已经有这类武器了吗？

目前还没有完全自主可以对人类进行致命攻击的武器系统。然而伴随着人工智能和机器人领域的迅速发展，这类武器的出现只是一个时间问题。

那些先行者是什么（真正自主武器的前身）？

目前已经有很多具有自主功能的武器。例如，导弹已经可以自行识别、选择和攻击目标；无人潜艇可以自行寻找炸弹(排雷)；无人机可以组成蜂群网络并独立执行某些任务。

在将自主武器投入使用时，一个可以想象的场景是什么？

作战机器人得到"目标者"的生物识别数据，然后自行寻找该目标将其消灭。这一切在没有雷达或者卫星遥控下进行，就像无人机中常见的一样。致命的自主武器系统不需要将领的开火指挥，没人知道他们何时会进攻。

专家们为何认为，这会给战争带来观念、思维上的转变？

因为取决生死的不再是人，而是机器，即便这个机器是由人制造、编程的。

自主武器与国际人道法有哪些冲突？

国际人道法重要的一条是，在攻击时要清楚区分作战者和平民，应该尽量避免攻击平民和民用设施。而自主武器系统做不到这一点。国际法专家们要求，人类必须始终拥有对攻击的最后控制权。

对于这个问题，国际讨论是如何进行的？

自2014年开始，各方在联合国日内瓦总部举行对话，整个对话在常规武器公约的框架下进行。这个非正式对话在2017年演变为正式的谈判，超过70个国家以及很多科学家、非政府组织参与。今年的谈判日期是8月27日至8月31日。

谈判进展如何？

进展迟缓，因为各方立场相距甚远。世界主要军事力量反对禁止这类武器，这些国家希望借此保证其在军事上的优势地位。目前，还看不到达成共识的曙光。

德国的立场是什么？

联盟党和社民党的"联合执政协议"是这样陈述的："我们拒绝不受人类控制的自主武器系统。我们想在世界范围内拒绝其合法性。"尽管如此，德国并非在联合国要求有条件禁止自主武器系统的国家之一，联邦政府争取的是一项不具约束力的政治声明，作为禁令的前身。