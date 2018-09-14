 杀害保加利亚女记者嫌疑犯在德国被捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.10.2018

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时政风云

杀害保加利亚女记者嫌疑犯在德国被捕

保加利亚内政部长马里诺夫周三在索非亚公布消息说，保加利亚女记者玛丽诺娃被杀害之后，逃亡到德国的一名犯罪嫌疑人周二晚间被逮捕。

Bulgarien Gedenken Viktoria Marinowa in Russe (Getty Images/AFP/D. Dilkoff)

保加利亚民众悼念遇害记者玛丽诺娃

（德国之声中文网）据称被逮捕的男性嫌犯年龄21岁。保加利亚内政部长马里诺夫（Mladen Marinow）没有透露该嫌犯被捕的具体地点。保加利亚检方表示，根据目前的调查，30岁女记者的被害与其工作没有关联。被逮捕的嫌疑犯已经因涉嫌谋杀和强奸受到通缉。

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维多利亚·马里诺娃正在调查一起涉及欧盟资金的腐败案时遭到谋杀。官方表示，尚未有证据表明这名保加利亚记者因为调查报道遭此不幸。 (08.10.2018)

据保加利亚报纸《168 Tschassa》网站的报道，被逮捕的嫌犯是警方熟悉的惯犯，作案时并不知道受害者是地方有线电视台TVN的女主持。据边防警察称，嫌犯于周日（10月7日）逃往其母亲居住的德国。保加利亚bTV私人电视台报道说，警方在其居住的房间发现了玛丽诺娃的手机。

遭强奸后死于窒息

现年30岁的女记者玛丽诺娃的尸体周六在保加利亚鲁塞市多瑙河畔的一个公园内被发现。死前玛丽诺娃在那里跑步锻炼。现在尚不清楚的是，这名年轻女主持的死是与其记者工作有关还是意外遇害。

Bulgarien TV-Journalistin Marinova in Ruse vergewaltigt und ermordet (Reuters)

警方在事发地点附近进行侦查

无论结论如何，该事件已经成为保加利亚的政治事件。玛丽诺娃生前是一档新近开播的时政类谈话栏目的主持人，死前的最后一期中，她采访了两名保加利亚调查欧盟资金欺诈案的记者。记者的调查将矛头指向保加利亚的大企业和多名政治家。

柏林联邦政府也对这位保加利亚女记者的遇害表示震惊，同时警告保加利亚要保护新闻自由。欧盟委员会要求相关机构尽快澄清该事件。

李京慧/李鱼 (德新社、保加利亚168chasa.bg)

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