"杀人机器的组成部分" 纳粹集中营秘书被判有罪

在但泽（现波兰格但斯克）附近的斯图特霍夫集中营开始做速记员那一年，伊尔姆加德·富尔希纳（ Irmgard Furchner）刚满十八岁。对于办公室窗外，每天上演的种种暴行，她也需要承担连带责任吗？

（德国之声中文网）2022年12月，伊策霍地方法院以10505宗协同谋杀罪判处这位纳粹集中营的速记员两年监禁，缓期执行。本周二，联邦最高法庭做出终审裁定，维持此前的判决。而此时此刻，伊尔姆加德·富尔希纳（ Irmgard Furchner）已经是99岁高龄的老者。

在斯图特霍夫集中营担任秘书时的富尔希纳。图片来自联邦德国档案馆。 图像来源: Bundesarchiv

联邦法庭驳回了富尔希纳的上诉。联邦法庭的法官认为，作为集中营最高指挥官霍普（Paul Werner Hoppe ）的秘书，富尔希纳的工作对集中营能够正常运作发挥了关键性作用。因此，集中营囚犯被有系统地谋杀过程中，富尔希纳所作的工作也难逃其责。

在纳粹德国的斯托特霍夫集中营中，大约有65000人被谋杀，其中包括犹太人、波兰游击队员以及苏联战俘。

辩护律师则认为，富尔希纳并没有真正意识到她已经成为谋杀机器的一个组成部分，她认为她只是在做"正常的秘书工作"。除此之外，并没有确凿证据显示富尔希纳是谋杀行为的帮凶，因为并没有留下了当时她所打印的相关命令或文件。

斯图特霍夫集中营的办公楼，富尔希纳当时在楼内从事文秘工作。 图像来源: Muzeum Stutthof

但联邦法庭最终还是采纳了联邦检察院的意见，即富尔希纳所作所为至少为集中营指挥官的犯罪行为提供了道义支持。正如检察官维斯（ Udo Weiß）所说的那样：富尔希纳身处集中营的"权力中心"，即便没有她参与谋杀的直接证据，她协助谋杀的罪责都是无法逃脱的。

针对富尔希纳的法庭审理受到广泛关注，因为这是首次有集中营的文职雇员受到审理。联邦法庭的此次审理发出了一个明确的信号: 即使只在集中营中从事行政工作，当事人也应为纳粹政权的暴行承担责任。

鉴于本案对研究德国当代史具有意义重大，整个庭审过程都进行了录像存档。

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