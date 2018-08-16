 杀人机器人 立法管制无共识 | 科技环境 | DW | 01.09.2018

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科技环境

杀人机器人 立法管制无共识

根据德新社报道，联合国关于“杀人机器人”的讨论并未取得实际性成功，达成共识还有很长的路要走。

Europa-Sitz Vereinte Nationen, UNO in Genf, Schweiz (picture-alliance/imagebroker/G. Fischer)

为期整整一周的会议并未得出实质性的成果

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未来的战争，将通过机器人、无人机、无人潜艇这样的自主武器进行。德国之声评论员Nina Werkhäuser认为，在走到机器决定生死那一步前，就应该禁止这类武器。目前在日内瓦联合国总部，多国以及利益相关方正在就如何对待自主武器（也称“杀手机器人”）进行谈判。 (28.08.2018)

（德国之声中文网）超过70个国家的军事专家、科学家、非政府组织在日内瓦参加了联合国会议，就如何对待具有争议的 "杀人机器人"进行讨论。德新社周六报道，为期整整一周的会议并未得出实质性的结果。虽然大多数与会者表示支持进行立法管制谈判，但是一小部分人表示反对。

会议是在联合国《特定常规武器公约》框架下举行的。只有在所有与会者同意的情况下，协议才算达成共识。会议的主题是：自主武器的生产和使用是否必须受具有国际公约的管制。美国和一些拥有大型军备的国家表示反对。

自主武器可以在人工智能的帮助下自行学习，在没有人为干预的情况下摧毁目标。例如无人机，或者是无人驾驶的潜艇或者坦克，也有可能是火箭或者其他武器。致命的自主武器系统不需要人类的开火指挥。

随着科技的发展，机器可以用人工神经网络处理所积攒的经验，类似于人类大脑。武器行业利用技术生产出更有效率、速度更快的武器。

Kampfroboter (imago/ITAR-TASS/Y. Smityuk)

资料图片：坦克机器人

现有的自动和自主武器系统存在灰色区域，但全自主武器和杀人机器到目前为止还没有被使用。尽管各国代表原则上同意，自主武器也必须受人类控制，并符合国际法。但还未有就全自主武器制定国际公约方面的计划。

 

 

文木 / 任琛（德新社）

 

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