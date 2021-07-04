 机械出口哪家强？中国企业露锋芒 | 经济纵横 | DW | 08.07.2021

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经济纵横

机械出口哪家强？中国企业露锋芒

德国失去了一个冠军头衔：如今在机械出口方面，世界第一是中国，德国退居第二。这一发展符合“中国制造2025”战略，也与新冠疫情有关。而对于德国机械出口商们而言，这不一定是坏事。

China deutscher Maschinenbau

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机械制造是德国经济的一个重要支柱。不过中国厂家正急起直追。中国制造会在近期内超越德国吗？张丹红和Andreas Becker带着这个问题在汉诺威工业博览会上走访了德国和中国的展商。

“中国制造2025”出台已经将近5年，不论是西方、还是中国自身，对待这一长期规划的态度都有所改变。德国墨卡托中国研究中心(MERICS)本周发布报告，指出中国争夺科技领先地位的目标其实始终没有改变，欧洲各界必须保持警惕。

如今几乎每个星期，在德国的某一个地方都会举行以工业4.0为主题的各种中德论坛和会议。德国机械设备制造业联合会（VDMA）副会长劳恩指出了这个领域的最新发展趋势和中国的兴趣所在。

来自远东地区的竞争对手已经在机械制造市场对德国企业形成挑战。德国企业的回答是：把网点铺设到当地，以"德国制造"的名声作为质量保证。

德国《法兰克福汇报》关注了贝塔斯曼基金会对“中国制造2025”有可能对德国机械制造行业造成哪些影响的研究。《商报》则透露欧盟同中国之间有望达成投资协定。“观察家们指出，如果现在不达成一致，那么这份协议就可能会变得遥不可及。”

（德国之声中文网）根据德国机械设备制造业联合会（VDMA）初步估计，2020年中国占全球机械设备总出口量的15.8%，达到1650亿欧元，成为世界最大机械设备出口国。

曾经的机械出口世界冠军德国，在2020年出口了1620亿欧元的机械设备，相当于全球总出口量的15.5%，以0.3%的差距退居第二。

德国《世界报》7月7日率先对此进行了报道，并提到，2019年德国在机械出口领域还领先中国1.4个百分点；而在2010年，德国领先中国7个百分点。

不过，这一变化并不非常令人惊讶。报道指出，中国早已成为世界最大的机械设备生产国，其产量相当于美国、德国、日本和意大利产量的总和。

与此同时，新冠疫情也进一步加速了这一发展。VDMA外贸领域的负责人阿克曼（Ulrich Ackermann）对《世界报》表示，新冠疫情给中国带来的影响相对短暂，而欧洲销售市场则因为疫情受到了明显抑制。

"欧盟经济强劲复苏可以带来2021年德国等欧洲国家的机械出口再次有力增加，但长期趋势明显有利于中国"，阿克曼说。他也表示，中国当局正在从政策层面越来越多地介入市场，例如，向该领域倾斜的融资政策，或者限制竞争对手进入政府招标。

中国当前的五年计划以及"中国制造2025"战略的目标是，让中国迈入制造强国行列，并在未来建成具有创新引领能力和明显竞争优势的技术体系和产业体系。

是挑战也是机会

对于德国机械出口商而言，这不仅仅意味着挑战。VDMA表示，中国的崛起也给德国带来了机会。德国机械工程在中国市场仍有相当大的潜力，特别是在自动化和数字化方面。例如，在工业机器人方面，中国明显还有很大的上升空间，这对于德国而言是良好的出口机会。

机械制造业是德国传统优势产业之一

机械制造业是德国传统优势产业之一

据中国官媒5月报道，数据显示，在今年第一季度中国取代美国成为了德国机械制造业的第一大出口市场。VDMA数据显示，德国第一季度在机械制造领域对中国的出口额为49亿欧元，同比增长20.3%。

根据一份VDMA对222家成员公司的调查，在这些德国、瑞士的机械设备工程公司中，约有36%认为 "中国制造2025 "战略对其公司业务有积极意义。

（每日新闻，法新社等）

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打造口罩“心脏”的德国机械厂商

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