机构预测：中国国产汽车品牌将首次占据中国市场过半份额

（德国之声中文网）国际商业咨询公司艾睿铂（AlixPartners）周三（7月5日）表示，由于电动汽车领域的主导地位不断增强，中国国产品牌2023年将占据中国国内市场汽车销量的50%以上，这将是国产品牌首次控制中国这个全球最大汽车市场的多数份额。

过去四十年来，中国市场一直由大众和丰田等合资品牌主导。但具有竞争力的价格、车型更新更快以及比亚迪、蔚来汽车和小鹏汽车等国内电动汽车制造商的崛起改变了中国汽车市场的现状。今年第一季度，中国超越日本，成为全球最大的汽车出口国。

艾睿铂公司预测，中国今年的汽车总体销量将增长3%，达到2490万辆，恢复到新冠疫情之前的销量水平。该公司预计到2030年，中国汽车年销售量将增长至3060万辆，届时中国销售的汽车中一半以上将是电动汽车。

该咨询公司表示，2016年至2022年期间，中国的“新能源汽车”市场，包括插电式混合动力汽车和纯电动汽车，受益于政府相当于570亿美元的补贴。

艾睿铂公司称，同期美国政府对该行业提供了120亿美元的补贴。

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但该公司表示，中国电动汽车制造商也通过对先进驾驶辅助系统等功能的关注以及制造更便宜的汽车等方面赢得了优势。

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艾睿铂公司亚洲汽车咨询主管戴尔（Stephen Dyer）表示，这种竞争力将使中国汽车制造商在未来几年对全球老牌汽车制造商产生像特斯拉一样的颠覆性影响。

戴尔在新闻发布会上表示：“如果外国品牌想在中国生存，或者在本国市场迎战这些品牌的颠覆性影响，那么最好向中国新成立的电动汽车初创公司学习。”

戴尔还预测，到2030年，中国品牌汽车在海外市场的年销量将增长到900万辆，这将使中国品牌的全球份额达到30%，其中在欧洲市场份额为15%，南美为19%，东南亚和南亚也为19%。

中国市场也面临着巨大的产能过剩，戴尔预测将会出现一波整合浪潮。他表示，到2030年，现有的167个新能源汽车品牌中只有25至30个能够生存。他说，其中超过三分之二的品牌去年没有任何销售业绩。

“即使拥有一流的运营能力，年产量也需要高达40万辆才能达到盈亏平衡。”他说。

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（路透社）

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