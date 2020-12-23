机师违规感染新冠 长荣航空被重罚百万新台币

（德国之声中文网）台湾交通部周四（12月24日）对长荣航空开出罚款100万新台币（3.5万美元）。该部认为，前长荣机师因未遵守防疫规定，导致台湾罕见地再现本土新冠病例。

自4月12日以来直到本周，台湾都没有本土新冠确诊病例报告，创造了253天 “零本土案例纪录”。这要归功于早期有效的防疫措施，包括大规模佩戴口罩和对所有入境者进行严格的疫情检查。

本周二（12月22日）公布的确诊感染消息让政府震惊。台湾长荣航空确诊的新西兰籍机师，因为执勤时数次未配戴口罩，截至目前已传染给两名该公司同事，以及一名关系密切的女性友人。

据媒体报告，该机师曾于11月29日飞往美国执勤、12月4日返台。12月12日与同事同班机前往美国，机上有咳嗽症状，被同事要求配戴口罩，但不愿配合，同事之后也确诊感染。该机师12月15日返台后进行居家检疫。

长荣航空23日发表致歉声明，并对该外籍机师做出免职处分，即日生效。

台湾此前曾有连续253天零本土确诊病例的纪录

据《联合报》报道，台湾交通部长林佳龙指长荣公司没能确实要求机组员落实防疫措施、未善尽查核追踪等责任，应该“从严认定”。台湾交通部将依《严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例》对长荣处以100万元罚款。这也是该部能做出的最高法定罚款。

交通部表示将要求航空公司加强对空乘人员的防疫措施，并将发布新规。

长荣航空没有立即回应置评请求。目前路透社记者也未能联系到该机师本人。长荣航空和大多数航空公司一样，由于新冠疫情原因已经大规模减少运营时间。

张平/洪沙 （路透社、联合早报等）

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