机师违规感染新冠 长荣航空被重罚百万新台币

因机师未遵守防疫规定，导致台湾再现本土病例。台湾交通部对长荣航空开出最重罚款100万新台币。
（德国之声中文网）台湾交通部周四（12月24日）对长荣航空开出罚款100万新台币（3.5万美元）。该部认为，前长荣机师因未遵守防疫规定，导致台湾罕见地再现本土新冠病例。
自4月12日以来直到本周，台湾都没有本土新冠确诊病例报告，创造了253天 “零本土案例纪录”。这要归功于早期有效的防疫措施，包括大规模佩戴口罩和对所有入境者进行严格的疫情检查。
本周二（12月22日）公布的确诊感染消息让政府震惊。台湾长荣航空确诊的新西兰籍机师，因为执勤时数次未配戴口罩，截至目前已传染给两名该公司同事，以及一名关系密切的女性友人。
据媒体报告，该机师曾于11月29日飞往美国执勤、12月4日返台。12月12日与同事同班机前往美国，机上有咳嗽症状，被同事要求配戴口罩，但不愿配合，同事之后也确诊感染。该机师12月15日返台后进行居家检疫。
长荣航空23日发表致歉声明，并对该外籍机师做出免职处分，即日生效。
据《联合报》报道，台湾交通部长林佳龙指长荣公司没能确实要求机组员落实防疫措施、未善尽查核追踪等责任，应该“从严认定”。台湾交通部将依《严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例》对长荣处以100万元罚款。这也是该部能做出的最高法定罚款。
交通部表示将要求航空公司加强对空乘人员的防疫措施，并将发布新规。
长荣航空没有立即回应置评请求。目前路透社记者也未能联系到该机师本人。长荣航空和大多数航空公司一样，由于新冠疫情原因已经大规模减少运营时间。
张平/洪沙 （路透社、联合早报等）
© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
作为2020抗击新冠疫情的“优等生”，台湾目前感受到了印尼移民工人带来的确诊病例压力。对于台湾的社会福利及家庭服务行业来说，印尼对新冠疫情的控制与台湾民众的生活质量息息相关。
在欧洲疫情加剧、多国收紧防疫措施的同时，台湾已维持了200天本土零感染纪录，尽管仍偶有境外输入病例报告。美联社报道称，在中国爆发疫情初期，与大陆相邻且往来密切的台湾采取有效措施控制岛内疫情扩散的经验堪称典范。