机密文件曝光：揭示德国未来对华战略

（德国之声中文网）德国《明镜周刊》周三（11月16日）在其网络版发表文章，详细介绍了德国联邦政府新版对华政策文件的内容。该文件由德国外交部牵头起草，几天前将其初稿转发给与外交和安全政策问题有关的部门。

《明镜周刊》获得的这份59页机密文件为草稿内容，文件本身还需要得到总理府的认可。

加大人权问题的关注和制裁力度

文件内容显示，维护人权将在德中未来经济关系的起决定性作用，并指出：“经济发展和人权并不矛盾”。

针对德国政府是否还要为包括大众汽车公司在内的赴华投资企业，提供政府担保，外交部的建议是：未来投资担保“每个公司在每个国家的上限”为30亿欧元。但投资担保也将受到“深入审查”——从环境标准到社会标准，比如避免供应链中的强迫劳动，授予出口信贷的标准也将被收紧。

针对中国侵犯人权的问题，该战略文件甚至没有排除严厉制裁的可能性。草案第18页提出：“在欧盟框架内，如果不能通过其他方式确保没有侵犯人权行为的供应链，我们也准备支持从有特别大规模侵犯人权行为的地区停止进口。”

罕见强调“军民两用”

从对中国的出口而言，德国联邦政府希望确保今后“德国出口的武器或军民两用产品不能用于侵犯人权和内部镇压”。军民两用产品包括数控机床、测控设备，也包括体积较小的阀门或电子元件。德国作为高科技产品出口大国，向中国输出的技术和产品可能也被用于军用一直是包括美国政府在内批评质疑的焦点之一。如今外交部最新起草的对华战略文件中特别提及军民两用产品出口的限制，较为罕见。

针对因为中国人权问题依然被置之高阁的欧中投资协议，德国外交部的建议是：在批准欧盟和中国之间已经谈判达成的投资协议时，要考虑到“协议对人权状况的影响，特别是对强迫劳动的影响，以及对相互依赖性的影响”。

总的来说，德国外交部希望“迅速并以德国经济可接受的成本”减少对中国的依赖性，正如它在俄罗斯问题上已经做的那样。供应链要多样化，关键原材料要保持库存。在关键的工业部门，德国和欧盟应该“不依赖不认同我们价值观的第三国的技术进步”。

对中俄关系严厉批评

同时，联邦外交部对北京的对俄政策提出严厉批评。该文件指出，今年2月4日的俄中声明是“基于一种不符合《联合国宪章》中所有国家主权平等原则的态度”。德国和欧盟未来与中国的合作，取决于中国如何塑造其与俄罗斯的关系。

该文件表示：“中国和俄罗斯正越走越近”，俄罗斯对乌克兰的侵略战争根本违反了《联合国宪章》。“我们认为，中国没有可信地捍卫乌克兰的主权和领土完整，我们观察到中国支持反西方国家的俄罗斯言论。”在针对乌克兰的战争中，中国“实际上站在了俄罗斯一边”。

《明镜周刊》特别在报道中指出，该战略草案的定稿日期为11月初。因此，北京批评俄罗斯的最新音调没有被考虑在内。

德国总理肖尔茨任内首度访华

报道没有明确指出北京对俄罗斯的批评具体指哪些内容。但是，不久前访华的德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）在北京同中国党和国家领导人习近平会晤时谈及核武问题，双方都对动用核武发出警告。德国总理称，俄罗斯在乌克兰战争中的威胁“不负责任，极端危险”。习近平也表示，国际社会要“共同反对使用或威胁使用核武器，倡导核武器用不得、核战争打不得，防止亚欧大陆出现核危机”。

之前有美国政界高官透露，中国总理李克强也在东盟峰会上强调，发出核威胁的做法是不负责任的。针对德中双方在这一问题上达成的共识，德国总理肖尔茨表态称，这是他不久前不到12小时访华行程中“最大的收获”，“单凭这一点，这趟旅行就是值得的”。

中国：合作伙伴、竞争者和系统性对手

未来，德国外交部建议与欧盟同步，将中国描述为合作伙伴、竞争者和系统性对手，且“后两方面的分量越来越重”，最新曝光的战略文件草稿指出。

德国《明镜周刊》在报道中分析称：可以肯定的是，德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock）希望避免给人留下想要与中国进入某种冷战的印象。“我们的目标不是新的集团对抗”，文章写道。然而，与此同时，德国外交部表现出极大的决心，要夺回中国地缘政治的势力范围。

“在系统竞争中，我们决不能留下任何战略空白”，文件指出。《明镜周刊》分析称：这是一种呼吁，也就是说，尽管德国外交政策目前的重点是俄罗斯对乌克兰的战争，但也不应忽视世界其他地区。

外交部关注的不仅是中国的地缘经济崛起，其军事集结也加剧了人们的恐惧。“我们越来越将中国视为一个军事行为体，其能力建设和具体行为影响到欧洲的安全利益”，该政策文件草案写道。

德国的对华政策将驶向何方？

德国更加关注台湾

中国对台湾的军事威胁姿态在该文件中也受到了尖锐的批评。文件写道：“台湾海峡现状的改变只能通过和平方式和双方协商进行”。柏林将利用双边对话来“说服中国遵守《海洋法公约》和2016年关于南海领土问题的仲裁裁决所规定的国际法义务”。

同时，德国政府希望深化与台湾的关系。文件指出：如果台湾参加国际组织，并不违背所谓的“一个中国”政策。此外，联邦外交部支持欧洲议会的要求，迅速开始对与台湾达成双边投资协议进行评估。德国外交部认为：“这样的协议与欧盟的‘一个中国’政策是一致的。”

新曝光的德国对华政策文件草稿也关注中国对全球各地港口的投资参与。德国外交部警告称：“对港口的投资为中国打开了长期军事用途的选择”，这影响了北约和欧盟在亚洲和欧洲周边地区的安全利益。文件指出，在装备中国海军的同时，中国还在世界各地的港口进行投资。“这些都扩大了中国的海上力量投射能力。”

无法改变对中国的依赖

然而，新的文件也坦承德国政府无法改变在某些方面对中国的依赖，比如全球气候问题的解决就离不开中国的积极参与。战略草案指出：这个世界上人口最多的国家目前占全球二氧化碳排放量的30%左右。因此，中国以不同于西方工业化国家的方式，定义其在国际气候政策中的责任“不再合适”。

《明镜周刊》指出，该文件草稿事关德国的中国战略，因此重点是两国的双边关系。然而，该战略如果按计划在2023年初通过并实施，将对德国在欧盟的26个伙伴国家产生深远影响。欧洲最大的经济体改变路线不会让它们安然无恙，其它欧盟国家也必须承担起责任。

同时，最新曝光的中国战略文件不会是德国政府明年即将推出的唯一对华政策文件。《明镜周刊》报道称，德国政府目前同时也在制定一项国家安全战略，同样是在外交部的主持下进行，预计会在2023年春季慕尼黑安全会议召开前发表。根据计划，德国的对华战略将在国家安全战略之后才正式公布。同时，如果肖尔茨的德国总理府对此还有修改要求，也会有一些时间进行内部讨论。

回眸建交50年：德中交往记事（下） 2002年：上海磁悬浮亮相 引进德国技术修建的上海浦东磁悬浮列车线，2002年12月31日首航。正在上海访问的德国总理施罗德，与时任中国总理朱镕基乘坐了首次列车。

回眸建交50年：德中交往记事（下） 2003年：抗击SARS 2003年非典（SARS）疫情在中国广东爆发后，德国向中国提供了1000万欧元资金用于抗疫。西门子和Dräger公司赠送了呼吸机，巴斯夫公司捐款10万元人民币。

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回眸建交50年：德中交往记事（下） 2009年：作客法兰克福书展 2009年法兰克福书展的主宾国是中国。法兰克福书展是全球最大的图书博览会。中国作为主宾国举办上百场专业出版活动和论坛。“中国文学之夜”、“小人书——中国连环画选展”等专题活动吸引了大量观众。

回眸建交50年：德中交往记事（下） 2011年：德中政府磋商 2011年，德国与中国举行了第一轮政府间磋商。图为她与时任中国总理温家宝在柏林。在这一机制下，两国内阁成员在政府总理的带领下，轮流前往对方国家进行对话和部长级的磋商。2021年的视频会谈，是默克尔任内最后一次磋商。

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回眸建交50年：德中交往记事（下） 2019年：默克尔的最后一次访问 2019年9月，默克尔最后一次作为德国总理访问中国。在12次的访华行程中，几乎每一次默克尔都提出前往北京之外的省市访问。除了北京上海之外，她还访问过南京、西安、广州、天津、成都、合肥、杭州、沈阳、深圳、武汉。图为2019年默克尔考察“中德友好医院”武汉同济医院。

回眸建交50年：德中交往记事（下） 2021年：人权争议与制裁 针对新疆少数民族人权遭侵犯，2021年3月，欧盟宣布对中国4名当事官员及新疆生产建设兵团公安局实施制裁。中国随即对欧洲10名个人和4个实体制裁施行反制裁，其中包括多位德国欧洲议会议员、德国学者及智库研究机构等。不久，欧盟冻结了已谈判多年的欧中投资协定。

回眸建交50年：德中交往记事（下） 2022年：告别天真 2022年上任的德国“交通灯”政府相较于默克尔政府采取了更强硬的对华立场。9月，经济部长哈贝克（左）证实正在制定新的对华贸易政策，确保降低对中国原材料、电池和半导体产品的依赖性，承诺在与北京的贸易往来中德国不会再“天真”。社民党籍总理肖尔茨（右）上任后一直没有确定访华日程。消息人士透露，今年11月的访问计划已被推迟。



（《明镜周刊》、德新社、法新社）

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