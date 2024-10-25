机会卡：德国的就业移民新政策初见成效

用于来德国找工作的"机会卡"深受欢迎：自生效以来，每月都有500多份申请获得批准。来自中国的申请者也很积极。

（德国之声中文网）自今年6月份以来，已有近2500名非欧盟移民在"机会卡"的框架下成功申请入境德国。周四（10月24日），德国联邦内政部公布的数据显示，该措施生效以来，每月都有约550个成功申请入境德国的案例。

数字还显示，获得机会卡最多的国家是印度，共780份，其次是中国、土耳其和巴基斯坦。

所谓的"机会卡"是一种专门为寻找就业机会前往德国的专业人士以及技术人才推出的居留签证。它使用积分机制，资质高或紧缺职业的申请人获得该签证的机会更大。申请者必须出示每月约1000欧元的经济担保。

德国政府希望以这种方式，吸引合格的人才加入生产、建筑、服务、卫生等各个领域。

"机会卡"允许具备认可大学学位并具备英语或德语语言技能的技术移民，即便没有工作经验，也不具备德方工作邀约的人，只要满足规定的标准，便可以入境德国，在德国可停留一年时间寻找工作职位。

在这段期间里，可以每周做最多20小时的临时工。找到了工作机会、获得了正式的聘约，可以续签机会卡；但也可以改签成其它的拘留许可。外国纳税人最早3年后便可申请入籍德国。

更多细节资讯来这里查询

超越中国 印度在德留学生数量登顶 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（综合报道）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。