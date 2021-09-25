朱立伦胜选：整合国民党及提出「两岸论述」成挑战

（德国之声中文网）国民党前主席朱立伦再次当选成为党魁，随即展开谢票行程，但面对未过半的得票率及偏低的投票率，作为台湾最大反对党领袖，仍得面对党内许多问题。学者分析，整合国民党及为两岸论述定位将是朱立伦的最大挑战。

国民党主席选举结果显示，朱立伦以45.78％赢过网路声量极高、得票率32.59%的张亚中，但朱立伦的得票率却是自2001年党员直选主席以来最低，且这代表党内仍有三成的人，支持张亚中称要与对岸签和平备忘录，结束国共敌对状态的主张。

台湾大学政治系教授王业立指出，这对国民党未来（两岸路线）走向，给了有更多辩论空间，他向德国之声说：「目前国民党被外界认为是亲统，但『统一』不是台湾主流民意，若国民党要扩大选民基础，甚至在总统大选拿回政权的话，不可回避（两岸论述）这个问题。」

王业立称，国民党现在的挑战是要在两岸论述上寻求共识，面对党内不同主张，如何在在两岸论述上有更强而有力的说法，看是要回到「九二共识」或寻求新论述。

党内不同声音

另一名台湾学者、台湾政治大学政治系教授陈陆辉则指出，参与党主席投票的国民党员年纪通常较大，对国民党具有极大忠诚度，「亲统」立场明显，因此张亚中的支持率高与党员结构有很大关系，不能代表所有国民党支持者，也不能代表台湾民意。

陈陆辉认为，支持张亚中的人是期待有国民党作为最大在野党，能有强而有力的监督力道，比起较为温文儒雅的朱立伦和江启臣，倾向支持敢於挑战民进党的张亚中。他向德国之声指出，朱立伦上任後，如何整合国民党，善用人才并让各方支持者满意，是挑战之一。

今年29岁的国民党员刘恩赐就是张亚中的支持者，他之所以支持张亚中，就是从他身上看到韩国瑜的影子。他说：「国民党欠缺强硬的政治领袖」，现在不仅对选举结果感到失望，且「担忧国民党的团结度」。

选举结果是否显示国民党内部分裂，学者看法不同。夏威夷大学中国研究中心学者夏威廉（Bill Sharp）认为，朱立伦和张亚中的支持者间分歧严重，他对德国之声说：「张亚中显然是深蓝，而朱立伦则是较浅蓝，国民党的这种分裂已有了一段时间，现在也看不出能直接解决的办法。」

王业立则持不同看法，他分析，以目前情况看来，国民党仍不至於有分裂危机，毕竟其他候选人在败选後也都呼吁党内团结，不会立刻有分裂的情形。

有支持者在张亚中败选後提出另外创立政党的建议，张亚中回应称，自己参选是为了救国，他不会为了自己的利益成立新政党，「我要国民党壮大，才有助於撬动国家未来」。江启臣也呼吁共同支持朱立伦，让国民党能面对接下来的难关跟任务。

两岸论述仍是难题

多名学者认为，两岸论述仍是国民党面对的难题，国民党内部对两岸论述仍有歧见，朱立伦上任後，势必得整合党内想法，寻求共识以找到一个能说服台湾人的两岸论述。

陈陆辉向德国之声表示，张亚中所提出的「战争与和平」诉求，是国民党较有可能提出的两岸论述，通过两岸共谋如何互利和友善对待，会是比较能让两岸关系走向友善健全方向的方式。不过，要「和平」但不是「和平统一」也不是「一国两制」，则是国民党的难题。

长期研究选举及民调的陈陆辉指出，2019年中国领导人习近平首次提出探索「一国两制」台湾方案後，「一国两制」在台湾就没有「市场」，支持「统一」的人非常少数，倾向「台独」的比例正在上升，这样增加两岸擦枪走火的机会，因此「国民党的『战争与和平』或许会是国民党翻转的机会」。

陈陆辉说：「这是两面刃，一个要『和平』，一个要排拒『一国两制』。在习近平一在强调『一国两制』下，国民党要透过什麽方式可以让习近平比较不提「一国两制」而强调「九二共识」，或是其他论述？」

中国国民党主席选举完成隔天、党中央收到中共中央总书记习近平贺电，而朱立伦也回覆电文致谢，文中提及深盼今後两党在「九二共识」丶「反对台独」基础上，求同尊异，加强交流合作。

夏威廉指出，朱立伦提及「九二共识」对习近平而言是件好事。至於国民党对共产党有多大帮助还有待观察，特别是有许多分析认为，共产党已经放弃了靠国民党来统一台湾。

争取年轻人支持

除了两岸论述，国民党还得持续争取年轻世代的支持，年轻党员刘恩赐担心，朱立伦可能不像江启臣般的支持及培养年轻人。他说：「朱立伦过去抛弃党部，在江启臣担任主席期间没有积极参与，因此不知道他之後会不会积极培养年轻人。」

陈陆辉向德国之声指出，国民党内的资深党员未来会自然「凋谢」，并说「国民党若不深耕年轻人，早晚会被时代的洪流淹没，因此得必须提出些什麽，让年轻人支持」。

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王业立也说，此次党主席选举普遍年龄层较高，这反映出国民党这些年，对於招募年轻的选民入党的状态不是非常的好，年轻一代的台湾人，很少会支持国民党，遑论愿意加入国民党。

国民党青年部成员高为人（莎韵·瓦旦）向德国之声表示，自己是支持江启臣担任主席，但既然朱立伦现在党主席，因此会持续跟党部沟通，不会因换了主席就失望，希望让主席可以去整合党务，广纳出青年的心声。

她说：「他们（党部）自己也知道，若不再重视年轻声音，国民党的寿命我觉得是不长了。」

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