 朱立伦胜选：整合国民党及提出「两岸论述」成挑战 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

朱立伦胜选：整合国民党及提出「两岸论述」成挑战

国民党新任党魁朱立伦上任後，将面临许多难题，包括整合党内看法，提出两岸论述，还得吸引年轻支持者等。国民党还有哪些挑战？

Taiwan Wahl Eric Chu

（德国之声中文网）国民党前主席朱立伦再次当选成为党魁，随即展开谢票行程，但面对未过半的得票率及偏低的投票率，作为台湾最大反对党领袖，仍得面对党内许多问题。学者分析，整合国民党及为两岸论述定位将是朱立伦的最大挑战。

国民党主席选举结果显示，朱立伦以45.78％赢过网路声量极高、得票率32.59%的张亚中，但朱立伦的得票率却是自2001年党员直选主席以来最低，且这代表党内仍有三成的人，支持张亚中称要与对岸签和平备忘录，结束国共敌对状态的主张。

台湾大学政治系教授王业立指出，这对国民党未来（两岸路线）走向，给了有更多辩论空间，他向德国之声说：「目前国民党被外界认为是亲统，但『统一』不是台湾主流民意，若国民党要扩大选民基础，甚至在总统大选拿回政权的话，不可回避（两岸论述）这个问题。」

王业立称，国民党现在的挑战是要在两岸论述上寻求共识，面对党内不同主张，如何在在两岸论述上有更强而有力的说法，看是要回到「九二共识」或寻求新论述。

党内不同声音

另一名台湾学者、台湾政治大学政治系教授陈陆辉则指出，参与党主席投票的国民党员年纪通常较大，对国民党具有极大忠诚度，「亲统」立场明显，因此张亚中的支持率高与党员结构有很大关系，不能代表所有国民党支持者，也不能代表台湾民意。

陈陆辉认为，支持张亚中的人是期待有国民党作为最大在野党，能有强而有力的监督力道，比起较为温文儒雅的朱立伦和江启臣，倾向支持敢於挑战民进党的张亚中。他向德国之声指出，朱立伦上任後，如何整合国民党，善用人才并让各方支持者满意，是挑战之一。

Taiwan Wahlen KMT Kuomintang Vorstand

国民党9月25日举行党主席选举，党员排队投票。

今年29岁的国民党员刘恩赐就是张亚中的支持者，他之所以支持张亚中，就是从他身上看到韩国瑜的影子。他说：「国民党欠缺强硬的政治领袖」，现在不仅对选举结果感到失望，且「担忧国民党的团结度」。

选举结果是否显示国民党内部分裂，学者看法不同。夏威夷大学中国研究中心学者夏威廉（Bill Sharp）认为，朱立伦和张亚中的支持者间分歧严重，他对德国之声说：「张亚中显然是深蓝，而朱立伦则是较浅蓝，国民党的这种分裂已有了一段时间，现在也看不出能直接解决的办法。」

王业立则持不同看法，他分析，以目前情况看来，国民党仍不至於有分裂危机，毕竟其他候选人在败选後也都呼吁党内团结，不会立刻有分裂的情形。

有支持者在张亚中败选後提出另外创立政党的建议，张亚中回应称，自己参选是为了救国，他不会为了自己的利益成立新政党，「我要国民党壮大，才有助於撬动国家未来」。江启臣也呼吁共同支持朱立伦，让国民党能面对接下来的难关跟任务。

两岸论述仍是难题

多名学者认为，两岸论述仍是国民党面对的难题，国民党内部对两岸论述仍有歧见，朱立伦上任後，势必得整合党内想法，寻求共识以找到一个能说服台湾人的两岸论述。

陈陆辉向德国之声表示，张亚中所提出的「战争与和平」诉求，是国民党较有可能提出的两岸论述，通过两岸共谋如何互利和友善对待，会是比较能让两岸关系走向友善健全方向的方式。不过，要「和平」但不是「和平统一」也不是「一国两制」，则是国民党的难题。

Taiwan Wahlen KMT Kuomintang Vorstand Chang Ya-chung

张亚中在国民党主席选举中获得第二高票，拥有一定支持度。

长期研究选举及民调的陈陆辉指出，2019年中国领导人习近平首次提出探索「一国两制」台湾方案後，「一国两制」在台湾就没有「市场」，支持「统一」的人非常少数，倾向「台独」的比例正在上升，这样增加两岸擦枪走火的机会，因此「国民党的『战争与和平』或许会是国民党翻转的机会」。

陈陆辉说：「这是两面刃，一个要『和平』，一个要排拒『一国两制』。在习近平一在强调『一国两制』下，国民党要透过什麽方式可以让习近平比较不提「一国两制」而强调「九二共识」，或是其他论述？」

中国国民党主席选举完成隔天、党中央收到中共中央总书记习近平贺电，而朱立伦也回覆电文致谢，文中提及深盼今後两党在「九二共识」丶「反对台独」基础上，求同尊异，加强交流合作。

夏威廉指出，朱立伦提及「九二共识」对习近平而言是件好事。至於国民党对共产党有多大帮助还有待观察，特别是有许多分析认为，共产党已经放弃了靠国民党来统一台湾。

争取年轻人支持

除了两岸论述，国民党还得持续争取年轻世代的支持，年轻党员刘恩赐担心，朱立伦可能不像江启臣般的支持及培养年轻人。他说：「朱立伦过去抛弃党部，在江启臣担任主席期间没有积极参与，因此不知道他之後会不会积极培养年轻人。」

Taiwan Präsidentschaftswahl 2020 | KMT Anhänger

国民党在2020年台湾大选中失利，且逐渐失去年轻人的支持。

陈陆辉向德国之声指出，国民党内的资深党员未来会自然「凋谢」，并说「国民党若不深耕年轻人，早晚会被时代的洪流淹没，因此得必须提出些什麽，让年轻人支持」。

延伸阅读：国民党争取年轻世代支持 学者：两岸论述是最大挑战

王业立也说，此次党主席选举普遍年龄层较高，这反映出国民党这些年，对於招募年轻的选民入党的状态不是非常的好，年轻一代的台湾人，很少会支持国民党，遑论愿意加入国民党。

国民党青年部成员高为人（莎韵·瓦旦）向德国之声表示，自己是支持江启臣担任主席，但既然朱立伦现在党主席，因此会持续跟党部沟通，不会因换了主席就失望，希望让主席可以去整合党务，广纳出青年的心声。

她说：「他们（党部）自己也知道，若不再重视年轻声音，国民党的寿命我觉得是不长了。」

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

新华社省略「形势严峻」 陆委会批朱立伦「迎合中共」

在朱立伦国民党党主席选举胜出后，中国党和国家领导人习近平发贺电，向他表示祝贺，同时警告目前局势“複杂严峻”，呼吁国民党“为台海谋和平，为国家谋统一”。朱立伦随即回复习近平，称“望未来求同尊异”，同时批评民进党“去中”、“反中”。  

国民党主席候选人民调最高 张亚中是谁?

国民党即将在9月25日改选党主席，候选人包括现任主席江启臣、前任党主席朱立伦、前彰化县长卓伯源，以及台大政治系教授张亚中。在9月4日的辩论会后，外界比较不熟悉的张亚中在网路民调中大幅胜出，为什么?  

台湾官方民调：87.5%民众反对「一国两制」

台湾的大陆委员会9日公布民调指出，近九成的民众反对「一国两制」，并强调「多数民意反对中共对台政治军事等施压」，这次民调和之前有何不同？  

相关内容

05.11.2015***Chu, chairman and presidential candidate of Taiwan's ruling Nationalists, listens during a news conference at the party headquarters in Taipei Eric Chu, chairman and presidential candidate of Taiwan's ruling Nationalists, known as the Kuomintang (KMT) in Chinese, listens to a question during a news conference at the party headquarters in Taipei, Taiwan, November 5, 2015. Chu warned on Thursday that the island's ties with China will likely deteriorate if the opposition party returns to power next year. REUTERS/Pichi Chuang //// Copyright: Reuters/P. Chuang

时隔逾5年 朱立伦再次当选国民党主席 25.09.2021

台湾国民党党主席选举结果出炉，朱立伦以45.78%的得票率当选。选举当天，两岸论述仍是外界关注的焦点。

4. Mai. 2015 epa04732223 A handout photo released by Taiwan's ruling party the Chinese Nationalist Party (Kuomintang or KMT), shows Chinese President Xi Jinping (R), in his capacity as secretary-general of the Chinese Communist Party, meet with KMT Chairman Eric Chu (L) in the Great Hall of the People in Beijing, China, 04 May 2015. During the meeting, Xi said the mainland and Taiwan should expand exchanges under the 1992 consensus that there is one China and both the mainland and Taiwan belong to this 'one China', while Chu urged Beijing to allow Taiwan to join regional economic integration, like the Asian Infrstructure Development Bank, and grant Taiwan more space on the international stage. EPA/KMT QUALITY REPEAT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

新华社省略「形势严峻」 陆委会批朱立伦「迎合中共」 26.09.2021

在朱立伦国民党党主席选举胜出后，中国党和国家领导人习近平发贺电，向他表示祝贺，同时警告目前局势“複杂严峻”，呼吁国民党“为台海谋和平，为国家谋统一”。朱立伦随即回复习近平，称“望未来求同尊异”，同时批评民进党“去中”、“反中”。

16.10.2015 *** A man looks at his smartphone behind the Nationalist Kuomintang Party flags at its headquarters in Taipei, Taiwan, October 16, 2015. Taiwan's panicked ruling Nationalists party will likely ditch its candidate for January's presidential election this weekend in a desperate move to avoid a trouncing by an opposition it fears could derail warming ties with China. Party members and observers say the Nationalists, known in Chinese as the Kuomintang (KMT), will use a party congress this weekend to draft in KMT chairman Eric Chu to replace Hung Hsiu-chu, a former schoolteacher whose campaign has been riddled with gaffes and political attacks. REUTERS/Pichi Chuang

国民党主席候选人民调最高 张亚中是谁? 08.09.2021

国民党即将在9月25日改选党主席，候选人包括现任主席江启臣、前任党主席朱立伦、前彰化县长卓伯源，以及台大政治系教授张亚中。在9月4日的辩论会后，外界比较不熟悉的张亚中在网路民调中大幅胜出，为什么?

广告

媒体看中国

China Evergrande Group

墙外文摘：恒大在倒，习近平在笑

有评论认为，习近平是铁了心肠要让恒大倒，从而实现自己有另一套理想蓝图，那就是重新把社福、医疗、教育、安养等功能整合在一个社区中。  