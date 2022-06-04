朱立伦：九二共识是“没有共识的共识”

（德国之声中文网）目前正在美国访问的台湾国民党主席朱立伦表示，九二共识是“没有共识的共识”，是“创造性模糊”，在没有更好的方案以前，还是用这样的方式持续交流。

6月6日，朱立伦在美国之苦智库布鲁金斯研究所（Brookings Institution）发表“台湾未来方向”为题的演说，向美国政界、学界说明国民党政策走向与美台关系。

在被问及对九二共识的看法时，他表示，九二共识是两方的建设性、创造性模糊，是“没有共识的共识”国民党期望搁置冲突，向前迈进。

去年9月26日，中共中央总书记习近平致电朱立伦，祝贺其当选中国国民党主席，指出过去一个时期两党在坚持“九二共识”、反对台独共同政治基础上良性互动，推动两岸关系和平发展，造福两岸同胞，成效有目共睹。期望两党登高望远，坚持共同政治基础，坚守民族大义，勠力合作，为同胞谋福祉，为台海谋和平，为国家谋统一，为民族谋复兴。

朱立伦在复电中表示，两岸人民同为炎黄子孙，深盼今后两党在“九二共识”、反对台独基础上，增进互信融合，加强交流合作，让两岸关系和平发展继续前行，共同造福两岸民众，促进台海和平稳定。

国民党是亲美政党

朱立伦此次美国行程中还前往胡佛研究所与美方学者交流。他表示，给国民党贴上亲中国的标签是错误的。他说，国民党无论从历史价值渊源还是现实当中曾经并肩作战的记忆，都是与美国拥有紧密连结的亲美政党。国民党持续对抗共产主义，与中共做价值与制度的竞争。

他还强调，台湾应该具有强大的防御能力。他说：“如果你想要和平，你就必须为战争做准备。自卫能力是和平与稳定的首要条件。”

4日，朱立伦在华盛顿接受凤凰卫视采访时还说：“现在的美中关系基本上还是处于紧张对抗的阶段，而台湾在整个太平洋岛链上是最前线，而国民党希望成为和平促进者，而不是麻烦制造者。”

胡锡进：国民党如果放弃一个中国，在岛内也将被泡沫化

《环球时报》前总编胡锡进在微博上针对朱立伦在美国做出的国民党“亲美说”、九二共识是“没有共识的共识”等表述发表评论认为，“这样的公开表态显然比马英九时期的国民党表态后退了，显示了国民党在岛内舆论和美国态度双重压力下的软弱”。

胡锡进写道：“我们当然不喜欢国民党态度上的倒退，但我们生他们气，骂他们‘百年烂党’都没用，大陆方面唯有通过我们自己的行动向岛内施加更大影响，才能避免岛内的政治氛围被‘台独’势力绑架，让一个中国的主张在那里不断扩大政治生存的空间。”

他提出，“大陆影响岛内政治环境主要有两个手段，一是促进两岸融合。二是加强军事威慑。”

胡锡进认为，“国民党如果放弃一个中国，沦为‘小民进党’，最终不但无法立足于两岸，就是在岛内也将被泡沫化”。

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