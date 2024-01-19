 朱令案關係人疑移居澳洲 網友要求驅逐 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.01.2024

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时政风云

朱令案關係人疑移居澳洲 網友要求驅逐

1994年清華大學的「鉈中毒案」，雖然受害人朱令已在去年逝世，但最大關係人孫維據傳已移居澳洲，並從事房地產業。本週，這項案件的動態引發了澳洲主流媒體的關注，當地華人則希望澳洲政府能對此事作出調查，究竟發生了什麼？

「朱令鉈中毒案」最大關係人孫維據傳已移民澳洲，圖為雪梨歌劇院（資料照）。

「朱令鉈中毒案」最大關係人孫維據傳已移民澳洲，圖為雪梨歌劇院（資料照）。

（德國之聲中文網）90年代在中國引起軒然大波的「清華大學鉈中毒事件」，受害者朱令已在去年過世。而外界認為最大的嫌疑人、朱令的同學兼室友孫維，據信已移居澳洲多年。近4萬名網友已發起請願，希望澳洲政府能夠將孫維驅逐出境，此舉也引發澳洲主流媒體關注。

曾為北京清華大學化學系學生的朱令，1994年出現「鉈中毒」症狀，最終全身癱瘓近30年後，因腦瘤於去年12月22日去世，享年50歲。雖然此案最終沒有人被起訴，但一般認為，當時朱令的室友、清華同班同學孫維有投毒動機，且是唯一有取得鉈鹽管道的人。

儘管孫維一直堅稱自己無辜，但這項傳聞在過去30年從未間斷。在去年朱令去世後，孫維的現況再度引發全球華人網友關注。近期則有澳洲華人和澳洲媒體發現，孫維疑似改名「孫釋顏」（Shiyan Sun音譯），並與丈夫謝飛宇（Feiyu Xie音譯）定居在澳洲新南威爾斯州、距離雪梨三小時車程的小鎮「史蒂芬港」（Port Stephens）。

澳洲媒體關注此案

澳洲最大報紙之一的《澳洲人報》（The Australian）週五（1月19日）以「百萬富翁投資者與中國毒物案有關」為題，談及該媒體近期對於該案的追蹤。同日，《每日郵報》（Daily Mail）也大篇幅報導了相關新聞，引發澳洲華人圈熱議。

《每日郵報》報導，「孫釋顏」和她的丈夫謝飛宇，在史蒂芬斯港附近寧靜的薩拉曼德灣沿海郊區，被當地人以英文名字稱為「茉莉和林戈」（Jasmine and Ringo）。一位鄰居說：「他們是一對可愛的夫婦，有一個年幼的女兒，他們真的很保守」。 

沒有一個當地人能想像，「孫釋顏」會捲入一起30年來懸而未決的投毒案，這起案件讓數百萬中國人關注。據稱，這對夫婦在該地區建立了價值數百萬澳元的房地產帝國。而當《每日郵報》記者週三（1月17日）在當地探訪時，他們正在日本度假。

《澳洲人報》曾多次對「孫釋顏」提出採訪邀請，但都遭到拒絕。謝飛宇則指出，自己妻子的處境「很不幸」。儘管如此，這對夫婦拒絕對朱令案發表公開評論。

而謝飛宇也表示，妻子的個人訊息已被網友公開，「我想保護她，我認為這不是一件好事」。

《每日郵報》指出，孫女士和她的丈夫都是澳洲公民，並出現在澳洲的選民名冊上。該報記者也曾嘗試聯絡孫女士，但並沒有成功。

孫女士移居的「史蒂芬港」是距離澳洲雪梨開車約3小時的一個小城鎮。圖為史蒂芬港的民眾在衝浪（資料照）。

孫女士移居的「史蒂芬港」是距離澳洲雪梨開車約3小時的一個小城鎮。圖為史蒂芬港的民眾在衝浪（資料照）。

近四萬網友連署

《每日郵報》報導，他們的一處房地產本週五將進行拍賣。但活動人士擔心，「孫釋顏」在澳洲的平靜生活在網路上曝光後，她和她的丈夫很可能已經離開了澳洲。

在聯署網站「改變」（Change.org）上，去年12月25日一位署名「為了正義」（For Justice）的網友發起請願，要求澳洲政府調查此案，並且將孫維驅逐出境。

這份請願書上提到，這起懸而未決的案件在過去的30年裡，「引起了公眾極大的憤慨和對朱家人的同情」。在孫維移民到美國後，「美國華人社區2013年也曾發起了超過15萬1000人響應的請願活動」。

請願書還呼籲，澳洲政府應徹底調查孫維在獲得澳洲簽證時，是否提供虛假資訊、以及是否與「科斯洛斯基先生」（Mr. Kosloski）安排「假結婚」，以獲得澳洲居留權。「如果有正當理由，孫應該面臨驅逐出境」。

請願書上還列出了要呈送給澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）、澳洲移民部長賈爾斯（Andrew Giles）和澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong），希望三位官員能對此事做出回應。 至截稿為止，這份請願書已經有超過3萬8800人連署，內容還呼籲孫維應回到中國並接受調查。

隨後的在12月28日，又有一位署名李瑞（Ray Li音譯）的網友，在「改變」上發起了針對朱令案的另一項請願，呼籲澳洲政府和社會，應在移民程序中優先提高警覺，並在當事人自願的基礎上使用測謊儀測試，並培養責任，解決未解決的案件。這份請願書目前也有超過3500人連署。

至DW截稿為止，澳洲政府和請願書提及的三位官員，並未對此案做出回應。

網友高度關注此案

朱令的父親吳承之多年前曾向媒體表示，根據中國公安部的一份材料，朱令案已1998年結辦。此外，由於「證據不足」，中國官方解除對孫維的嫌疑，並取消之前對她的出國限制。

《每日郵報》報導，多年來，中國社群媒體網站上有關朱令、或可能嫌疑人的討論，一再被政府壓制，但這往往只會激起人們對該案更高的興趣。 

對此，《澳洲人報》指出，雖然孫維已改名，甚至也改了生日，但是有網民和當年的大學同學指認，「孫釋顏」就是當年的朱令案的嫌疑人孫維。

報導指，「孫釋顏」以211萬澳元的價格，購入雪梨郊區奎克斯山（Quakers Hill）的三處房地產，並於2021年出售，總獲利達147萬澳元。而這些房地產交易紀錄，成了證明「孫釋顏」已在澳洲生活的首要證據。

儘管孫維再否認，但該案在過去30年裡一直困擾著孫女士。2013年，有超過15萬人向時任的美國總統奧巴馬（Barack Obama）簽署請願書，要求將孫女士驅逐出境。

白宮當時拒絕就驅逐請求發表評論，但承認朱令的中毒事件「是一場悲劇」。 

白宮當時的回應稱，「沒有一個年輕人應該像她一樣遭受苦難，我們可以理解那些與她關係密切的人的心碎。」 

（綜合報導）

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