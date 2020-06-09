本月发射"收官之星" 中国不日完建北斗导航系统

（德国之声中文网）随着最后一颗北斗卫星本月内进入轨道，中国将完成北斗全球导航系统，从而在此领域获得更大的独立性。长期以来，卫星导航领域一直由美国主导。

中国从上世纪九十年代开始构想北斗导航系统的开发，其目的是在军事上减少对美国空军运营的全球定位系统（GPS）的依赖。

2000年，中国发射了第一批北斗卫星，其覆盖范围仅限于中国。随着移动设备的广泛使用，2003年中国试图加入欧盟主导的伽利略定位系统（GNSS），但不久后撤出，专注于发展北斗导航系统。

人类进入iPhone时代，第二代北斗卫星于2012年开始运行，覆盖了整个亚太地区。2015年，中国开始部署第三代北斗卫星，目标是覆盖全球。

北斗三号系统"收官之星"将于本月发射。目前尚未公布准确发射日期。"北斗"最终将有35颗卫星，数量超过美国全球定位系统（GPS，31颗），也比欧洲的伽利略定位系统（GNSS）和俄罗斯的格洛纳斯系统（GLONASS）要多。

据估计，北斗系统的投资达100亿美元，意在确保中国军事通讯安全，避免在极端事件和冲突中承受遭到美国GPS干扰的风险。武器的瞄准和制导能力将因此得到改善。北斗系统完成之后，它在亚太地区的定位将精确到10厘米以内，而GPS的精确范围为30厘米。

澳大利亚航天工程研究中心的丹普斯特（Andrew Dempster）认为，"北斗系统在GPS面世几十年之后诞生，显然能更上一层楼。"他说，"它发射的有些信号具有更高的带宽，带来更好的精确度。它需要较少的卫星轨道飞行器，整个系统更加容易维护。"

太空丝绸之路

据中国官媒报道，北斗导航系统提供的部分服务，如交通监管和灾难减缓已经出口到大约120个国家。其中多数国家都参与了"一带一路"倡议，这是由习近平领导的从事贸易和投资的现代"丝绸之路"。

据美国国会美中经济安全评估委员会2019年报告，中国提升了太空领域的服务。北斗卫星导航系统打造的"太空丝绸之路"，加深了其他国家对中国的依赖，潜在地减弱了美国的影响力。

2013年，泰国和巴基斯坦是第一批签约北斗导航服务的国家。

中国官媒报道说，中国国内超过70％的移动电话都使用北斗导航系统，包括华为、OPPO、小米、vivo和三星等品牌的手机。数以百万计的出租车、公共汽车和卡车也可以接收北斗信号。今年中国的卫星导航服务业的市值可能突破人民币4000亿元。

随着北斗三号完工日期的临近，与卫星有关的股票飞涨。制造能接受北斗信号的芯片的北京北斗星通公司的股票今年已经上涨34.4％，为北斗卫星导航生产终端设备华的华力创通公司的股票上涨52.3％。

张平/凝炼（路透社）