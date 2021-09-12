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本·拉登

恐怖组织“基地”的前首领。被美国政府指控为1998年美国大使馆爆炸案的幕后主谋，名列联邦调查局十大通缉要犯。在半岛电视台的影片上自己也承认为911事件主谋。

2011年5月2日，美国总统奥巴马发表声明，指本·拉登在巴基斯坦阿伯塔巴德的一座豪宅里被美国海军海豹部队第六分队突袭击毙。

SEPTEMBER 11th 2021: The Twenty Year Anniversary of the 9/11/01 terrorist attacks against The United States of America. In New York City, hijackers deliberately crashed two planes into each of The Twin Towers at The World Trade Center in Lower Manhattan resulting in the complete collapse of both buildings and the death of nearly 3000 people - forever changing the skyline of the city and the lives of New Yorkers and Americans. - File Photo by: zz/Larry Le Vine/STAR MAX/IPx 2001 9/11/01 The Twin Towers at The World Trade Center collapse to the ground after hijackers crashed planes into both buildings on September 11, 2001. (NYC)

沙特与9·11袭击是否有关？FBI公布调查文件 12.09.2021

在2001年9月11日发生的系列恐怖袭击中，大多数袭击者都来自沙特。这个阿拉伯酋长国的政府是否与幕后策划者有关联？美国联邦调查局公布了一份新的解密文件。
20.01.2021 President Joe Biden speaks during a virtual swearing in ceremony of political appointees from the State Dining Room of the White House on Wednesday, Jan. 20, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

拜登发表“9·11”纪念日讲话：团结是我们最大的力量 11.09.2021

911事件后满20周年，美国今天将在袭击地点举行活动纪念受害者。美国总统拜登呼吁人们：团结是最大的力量，必须对彼此有基本的尊重，对彼此和这个国家有信心。
The One World Trade Center is reflected on a nearby building ahead of the 20th anniversary of the September 11 attacks in Manhattan, New York City, U.S., September 10, 2021. REUTERS/Carlos Barria

评论：世界强国美国消失的象征 11.09.2021

2001年的9月11日标记着一个转折点。德国之声驻华盛顿记者站主任Ines Pohl认为，20年后从阿富汗撤军，证明了美国如今将国内利益置于一切之上。

A hijacked commercial plane approaches the World Trade Center shortly before crashing into the landmark skyscraper 11 September 2001 in New York. dpa +++ dpa-Bildfunk +++

911恐袭20年 谁为「反恐战争」买单？ 11.09.2021

2001年9月11日，伊斯兰恐怖主义组织在美国发动恐怖袭击，造成3000人死亡，美国在数周後空袭阿富汗反击，这场「反恐战争」持续了20年，全世界都付出了代价。
This undated handout photo obtained from the FBI on November 13, 2020 shows Abdullah Ahmed Abdullah, who was on the FBI's list of most wanted terrorists and has been secretly killed in Iran in August. - Al-Qaeda's second-in-command, indicted in the US for the 1998 bombings of its embassies in Tanzania and Kenya, was secretly killed in Iran in August, The New York Times reported November 13. Abdullah Ahmed Abdullah, who was on the FBI's list of most wanted terrorists, was shot and killed in Tehran by two Israeli operatives on a motorcycle at the behest of the United States, intelligence officials confirmed to the Times. (Photo by Handout / FBI / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /FBI - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

美媒："基地"组织二号人物在伊朗被秘密枪杀 14.11.2020

据《纽约时报》报道，被美国认为是1998年美国驻坦桑尼亚和肯尼亚大使馆爆炸案幕后黑手的“基地”组织二号人物，今年8月在德黑兰被枪杀。伊朗方面则否认了这一消息。

********************************************!!!!!ACHTUNG EINGESCHRÄNKTE RECHTE: Das Foto darf nur für Artikel verwendet werden, die bis einschließlich 04.09.2012 veröffentlicht werden. danach ist das Bild erneut HONORARPFLICHTIG !!!!!!!!!!!!!!!!!! NUTZUNG NUR ONLINE ********************************************************** Hier ist der Salafist Sami. A abgebildet. Er ist mutmaßlicher ehemaliger Leibwächter Bin Ladens, der in Bochum wohnt. Zugeliefert durch Arnd Riekamann am 8.8.2012. Copyright: Matthias Graben (WAZ)

疑似本·拉登前保镖被禁止返德 13.08.2018

德国当局对据信为本·拉登前保镖的萨米·A下达了不准其重新入境德国的禁令。先前，德国一家法院裁决，这名突尼斯人从德国被遣返是违法行为。

ARCHIV - 14.12.2016, Hessen, Frankfurt am Main: Ein Flugzeug von Meridiana wird auf dem Flughafen aus der Parkposition geschoben. Laut Informationen von Pro Asyl und Medienberichten sollte ein erster Charterflug mit 50 Afghanen von Frankfurt nach Kabul starten. Die Bundespolizei und der Flughafenbetreiber Fraport wollten sich nicht zu einer möglichen Abschiebung äußern und verwiesen auf das Bundesinnenministerium. (zu dpa «Aus Deutschland abgeschobener Afghane erhängt sich in Kabul» vom 11.07.2018) Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

被遣返的"本拉登保镖"要不要再接回德国？ 17.07.2018

“遣返”成了德国今年夏天的热点词。上周五，德国当局将一名伊斯兰主义“危险分子”遣返突尼斯后，司法部门指责当局的做法是“知法违法”，要求将此人送回德国。
https://www.youtube.com/watch?v=jh6GCczpanM

危险分子萨米·A刚被遣返 又要被接回德国? 14.07.2018

据德国法院裁定，遣返涉嫌据信为本·拉登前保镖、伊斯兰分子萨米·A.的行动属于违法，应予纠正。尽管有驱逐禁令，这名42岁男子在一天前却被用空运方式遣返突尼斯。
https://www.youtube.com/watch?v=jh6GCczpanM

本拉登保镖长居德国 威胁安全现将遣返 26.06.2018

德国官员称，一名据信曾是已故基地恐怖组织首领本拉登保镖的突尼斯男子将被遣返回国。德国当局认为他对公共安全构成威胁。此人迄今一直得以逃避遣返的命运。
26.028.2017 Besucher sind am 26.08.2017 in Berlin zum Tag der offenen Tür der Bundesregierung ins Verteidigungaministerium gekommen und schauen sich die Vorführung der Diensthunde der Bundeswehr an. Zum 19. Mal öffnen sich das Bundeskanzleramt, die Bundesministerien und das Bundespresseamt zum Tag der offenen Tür mit einem vielfältigen Informations- und Unterhaltungsangebot. Foto: Maurizio Gambarini/dpa | Verwendung weltweit

德国军犬可能配备摄像机 06.05.2018

有报道称，一家德国工程技术服务企业展示了用于装备军犬的无线网络摄像系统。据称，在击毙奥萨马·本·拉登的行动中使用过类似装备。
15.06.2016 Screenshot WDR Webvideo Bin Ladens Ex-Leibwächter Sami A. wird nicht abgeschoben Copyright: WDR

德国地方法院裁决不遣返本拉登一前保镖 16.06.2016

萨米·A（Sami A）曾是已故基地组织头目本拉登的保镖，被视为德国极端伊斯兰圈内的重要一员。但盖尔森基兴行政法院裁定，不能将他遣送回突尼斯，理由是，他有可能在该国遭受酷刑。
Das undatierte Foto zeigt den saudi-arabischen Millionär Osama Bin Laden an einem unbekannten Ort in Afghanistan. Die Entführer der 21 Menschen auf der südphilippinischen Insel Jolo werden angeblich von dem als Terroristen gesuchten Bin Laden finanziert. Er gilt als Drahtzieher der Anschläge auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania vor zwei Jahren mit insgesamt 224 Toten. Bin Laden lebt in Afghanistan. Die USA haben sich bisher vergeblich um seine Auslieferung bemüht.

本拉登的遗愿 02.03.2016

在基地组织头目本拉登被击毙近五年之后，美国秘密情报机构公布了他的遗嘱。他希望将2700万美元的遗产用于圣战事业。
Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) chief Nasser al-Wuhayshi is pictured in the militant stronghold town of Jaar, in the southern Abyan province, on April 28, 2012. Al-Qaeda freed on April 29 dozens of soldiers captured in battles in southern Yemen, as three suspected militants were killed in an air strike in the north of the country, local and security sources said. AFP PHOTO/STR (Photo credit should read -/AFP/GettyImages)

也门“基地”组织头目空袭中断魂 16.06.2015

纳赛尔·武海希是也门“基地”组织的最高头目，在很长时间里是本·拉登的左膀右臂。如今，他在美军空袭中丧生。
FILE - This April 1998 file photo shows exiled al Qaida leader Osama bin Laden in Afghanistan. Al-Qaida's image was a top concern on Osama bin Laden's mind in the last months of his life. In letters captured in the U.S. raid that killed him, the terror leader complains that al-Qaida branches kill too many Muslim civilians, turning the public against them. He was angered the would-be Times Square bomber broke his U.S. citizenship oath not to harm the United States. We do not want the mujahedeen to be accused of breaking an oath, bin Laden wrote. (AP Photo, File)

美情报部门公开本·拉登惊人文件 21.05.2015

本·拉登被打死四年，美国情报部门公开百余份在其藏身之所发现的文件。文件还显示恐怖组织内部的深刻裂痕。
Das undatierte Foto zeigt den saudi-arabischen Millionär Osama Bin Laden an einem unbekannten Ort in Afghanistan. Die Entführer der 21 Menschen auf der südphilippinischen Insel Jolo werden angeblich von dem als Terroristen gesuchten Bin Laden finanziert. Er gilt als Drahtzieher der Anschläge auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania vor zwei Jahren mit insgesamt 224 Toten. Bin Laden lebt in Afghanistan. Die USA haben sich bisher vergeblich um seine Auslieferung bemüht.

BND曾助美国追缉本拉登 17.05.2015

据媒体报道称，在美国搜寻基地组织前头目本拉登下落期间，德国联邦情报局曾鼎力相助。
Rob O'Neill, who was on the Navy SEAL 6 team that rescued Capt. Phillips from pirates and had his role featured in the movie Captain Phillips (2013), is shown in Butte, Montana December 20, 2013. The Washington Post published a story on Thursday quoting Rob O'Neill, a former SEAL, as claiming to have fired the fatal shot that hit bin Laden in the forehead after O'Neill stormed into a room in bin Laden's house in Abbottabad. Picture taken on December 20, 2013. REUTERS/Walter Hinick/The Montana Standard (UNITED STATES - Tags: MILITARY PROFILE) MANDATORY CREDIT

自称击毙本·拉登的特种兵被调查 24.12.2014

曾经隶属美国海豹突击队6号分队的罗伯特·奥尼尔(Robert O'Neill)曾宣称自己就是毙9·11事件主谋本·拉登的美国军人。如今，美国司法机构对其展开调查，理由是他有可能违法泄露了机密信息。
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