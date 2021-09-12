美媒："基地"组织二号人物在伊朗被秘密枪杀

据《纽约时报》报道，被美国认为是1998年美国驻坦桑尼亚和肯尼亚大使馆爆炸案幕后黑手的“基地”组织二号人物，今年8月在德黑兰被枪杀。伊朗方面则否认了这一消息。