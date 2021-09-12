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恐怖组织“基地”的前首领。被美国政府指控为1998年美国大使馆爆炸案的幕后主谋，名列联邦调查局十大通缉要犯。在半岛电视台的影片上自己也承认为911事件主谋。
2011年5月2日，美国总统奥巴马发表声明，指本·拉登在巴基斯坦阿伯塔巴德的一座豪宅里被美国海军海豹部队第六分队突袭击毙。
在2001年9月11日发生的系列恐怖袭击中，大多数袭击者都来自沙特。这个阿拉伯酋长国的政府是否与幕后策划者有关联？美国联邦调查局公布了一份新的解密文件。
911事件后满20周年，美国今天将在袭击地点举行活动纪念受害者。美国总统拜登呼吁人们：团结是最大的力量，必须对彼此有基本的尊重，对彼此和这个国家有信心。
2001年的9月11日标记着一个转折点。德国之声驻华盛顿记者站主任Ines Pohl认为，20年后从阿富汗撤军，证明了美国如今将国内利益置于一切之上。
2001年9月11日，伊斯兰恐怖主义组织在美国发动恐怖袭击，造成3000人死亡，美国在数周後空袭阿富汗反击，这场「反恐战争」持续了20年，全世界都付出了代价。
据《纽约时报》报道，被美国认为是1998年美国驻坦桑尼亚和肯尼亚大使馆爆炸案幕后黑手的“基地”组织二号人物，今年8月在德黑兰被枪杀。伊朗方面则否认了这一消息。
德国当局对据信为本·拉登前保镖的萨米·A下达了不准其重新入境德国的禁令。先前，德国一家法院裁决，这名突尼斯人从德国被遣返是违法行为。
“遣返”成了德国今年夏天的热点词。上周五，德国当局将一名伊斯兰主义“危险分子”遣返突尼斯后，司法部门指责当局的做法是“知法违法”，要求将此人送回德国。
据德国法院裁定，遣返涉嫌据信为本·拉登前保镖、伊斯兰分子萨米·A.的行动属于违法，应予纠正。尽管有驱逐禁令，这名42岁男子在一天前却被用空运方式遣返突尼斯。
德国官员称，一名据信曾是已故基地恐怖组织首领本拉登保镖的突尼斯男子将被遣返回国。德国当局认为他对公共安全构成威胁。此人迄今一直得以逃避遣返的命运。
有报道称，一家德国工程技术服务企业展示了用于装备军犬的无线网络摄像系统。据称，在击毙奥萨马·本·拉登的行动中使用过类似装备。
萨米·A（Sami A）曾是已故基地组织头目本拉登的保镖，被视为德国极端伊斯兰圈内的重要一员。但盖尔森基兴行政法院裁定，不能将他遣送回突尼斯，理由是，他有可能在该国遭受酷刑。
在基地组织头目本拉登被击毙近五年之后，美国秘密情报机构公布了他的遗嘱。他希望将2700万美元的遗产用于圣战事业。
纳赛尔·武海希是也门“基地”组织的最高头目，在很长时间里是本·拉登的左膀右臂。如今，他在美军空袭中丧生。
本·拉登被打死四年，美国情报部门公开百余份在其藏身之所发现的文件。文件还显示恐怖组织内部的深刻裂痕。
据媒体报道称，在美国搜寻基地组织前头目本拉登下落期间，德国联邦情报局曾鼎力相助。
曾经隶属美国海豹突击队6号分队的罗伯特·奥尼尔(Robert O'Neill)曾宣称自己就是毙9·11事件主谋本·拉登的美国军人。如今，美国司法机构对其展开调查，理由是他有可能违法泄露了机密信息。
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