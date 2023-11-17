本拉登信件视频引争议 TikTok称将禁止

（德国之声中文网）在以色列与恐怖组织哈马斯战争引发辩论的背景下，本周，TikTok平台上有关本拉登20年前一封信的视频引发讨论及广泛传播。一些西方用户甚至对信中内容表示赞扬。

这封信是在基地组织对美国发动恐怖袭击、导致近3000人死亡后写的。信中批评美国对以色列的支持，指责美国为"压制"巴勒斯坦人提供了资金，信中也包含反犹主义内容。

本拉登于2011年在巴基斯坦被美国军方特种部队击毙。

TikTok在一份声明中称："推广这封信的相关影音明确违反了我们有关不得支持任何形式恐怖主义的规则。"

周四(11月16日)，在TikTok上搜索"Letter to America"（致美国的信）没有显示结果，并有提示信息称，相关内容可能"违反我们的指导原则"。

周四TikTok这一声明发布前，一些美国议员呼吁禁止这一由中国公司拥有的应用程序，并再度提出批评。

民主党议员高特海默（Josh Gottheimer）周三在X平台上表示，TikTok在"推广支持恐怖主义的宣传，以影响美国人"。

周三，英国《卫报》删除了2002年发表的本拉登这封信的全文。《卫报》网站称，这封信在没有介绍背景信息的情况下在社交媒体上流传。该报将会引导读者前往最初提及这封信的相关新闻报道中。

TikTok此前表示，其向用户推荐内容的算法并不会推广某些特定内容，并称该公司自10月7日以来，已删除了数十万个违规传递错误信息以及支持暴力的视频。

禁用TikTok 印度早已先行一步

（路透社）

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