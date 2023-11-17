 本拉登信件视频引争议 TikTok称将禁止 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.11.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

本拉登信件视频引争议 TikTok称将禁止

短视频应用程序TikTok周四宣布，将禁止有关本拉登2002年一封信的视频在该平台上传播。这一基地组织头目在信中就向美国发动恐怖袭击作出辩解。

TikTok App

（德国之声中文网）在以色列与恐怖组织哈马斯战争引发辩论的背景下，本周，TikTok平台上有关本拉登20年前一封信的视频引发讨论及广泛传播。一些西方用户甚至对信中内容表示赞扬。

这封信是在基地组织对美国发动恐怖袭击、导致近3000人死亡后写的。信中批评美国对以色列的支持，指责美国为"压制"巴勒斯坦人提供了资金，信中也包含反犹主义内容。

本拉登于2011年在巴基斯坦被美国军方特种部队击毙。

TikTok在一份声明中称："推广这封信的相关影音明确违反了我们有关不得支持任何形式恐怖主义的规则。"

周四(11月16日)，在TikTok上搜索"Letter to America"（致美国的信）没有显示结果，并有提示信息称，相关内容可能"违反我们的指导原则"。

周四TikTok这一声明发布前，一些美国议员呼吁禁止这一由中国公司拥有的应用程序，并再度提出批评。

民主党议员高特海默（Josh Gottheimer）周三在X平台上表示，TikTok在"推广支持恐怖主义的宣传，以影响美国人"。

周三，英国《卫报》删除了2002年发表的本拉登这封信的全文。《卫报》网站称，这封信在没有介绍背景信息的情况下在社交媒体上流传。该报将会引导读者前往最初提及这封信的相关新闻报道中。

TikTok此前表示，其向用户推荐内容的算法并不会推广某些特定内容，并称该公司自10月7日以来，已删除了数十万个违规传递错误信息以及支持暴力的视频。

禁用TikTok 印度早已先行一步

（路透社）

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

相关内容

November 18, 2023, Jerusalem, Israel: Families of hostages in Gaza joined by thousands of supporters arrive in Jerusalem nearly concluding a five day trek from Tel Aviv that set out on Nov. 14, all the way to the Prime MinisterÃ¢â¬â¢s Office. They began marching as reports published that Israel and Hamas were in negotiations for a partial hostage release deal, hoping to influence decision makers to bring their loved ones home. Israel has been engaged in a war with Hamas following massive rocket fire from the Gaza Strip into Israel on 7th October, 2023, infiltration of gunmen into Israeli territory, massacre of 1,400 civilian women and children in their homes and hostage taking of some 240 civilians, including babies and children, and soldiers. (Credit Image: Â© Nir Alon/ZUMA Press Wire

以哈休战要再等 以色列推迟一日释放人质 23.11.2023

以色列和哈马斯的停火协议与人质释放意外地延后至11月24日才开始，但美国官员认为，这并不代表这项协议存在风险。延后原因为何？

12.11.2023+++ Tents and shelters used by displaced Palestinians stand at the yard of Al Shifa hospital during the Israeli ground operation around the hospital, in Gaza City November 12, 2023. Ahmed El Mokhallalati/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

以色列军队进入希法医院“精准打击”哈马斯 15.11.2023

以色列军队表示，已在加沙希法医院对恐怖组织哈马斯展开了有针对性的军事行动。美国政府称哈马斯将医院用作军事目的，与此同时，美国大多数民众支持以哈停火。

Destroyed buildings are seen in the Gaza Strip, as seen from southern Israel, Monday, Nov. 20, 2023. (AP Photo/Leo Correa)

以哈停火协议"近在咫尺" 中国呼吁释放平民 21.11.2023

哈马斯领导人称，"接近于"与以色列达成停火协议。以色列总理内塔尼亚胡也表示"希望很快能有好消息"。与此同时，中国国家主席习近平在金砖视频会议就加沙冲突表态，呼吁立即停火止战。

广告

媒体看中国

3月21日，习近平访问莫斯科与普京举行会谈

德语媒体：中国帮助俄罗斯战争机器维持运转

中俄两国今年的贸易额有望创造新的最高纪录，《南德意志报》评论指出，北京的支持在帮助普京维系着侵略乌克兰的战争，而西方对此却毫无应对之策。