本国球队出局，球迷们怎么办？

（德国之声中文网）他很紧张，不断跺脚。正在进行的是比利时与法国的世界杯半决赛，到了生死攸关的时刻。30多年来，比利时又成功杀入半决赛，来之不易。真看不出，这个身穿比利时国家队球衣，长着一头黑色头发的男子，会是一条"变色龙"。要是他不把红色球衣掀到胸部，露出巴西国家队的标志"Selecao"，你永远不会知道他其实是一个巴西球迷。

他叫胡贝尔托，巴西人，原本是巴西队的球迷。但在四分之一比赛时，巴西队被比利时队2比1淘汰。胡贝尔托说，"比利时赢球天经地义，我们巴西队不是最佳状态。"他本来认为巴西队可以进入决赛，还为此买好了门票。但内马尔以及球队没能给他这次机会，他现在坐在圣彼得堡赛场的看台上，看两个本来与他无关的球队踢球，身穿陌生球队的球衣。有些莫名其妙！

36小时的飞行

光买门票，胡贝尔托就花了折合2000多欧元的现金，再加上机票和住宿，开销真是不菲。从里约到罗马，再转乘航班飞莫斯科、圣彼得堡，仅仅奔赴半决赛的赛场，已像一个环球之旅，"总共花的时间超过36小时"，他笑呵呵地叙述这一切，显得亲切和蔼。

胡贝尔托并非个例。本届世界杯在圣彼得堡举行的半决赛的哨音吹响后，看席上经常能看到瞩目的黄色和蓝色斑点（巴西国家队球衣的颜色）。观众里有很多比利时和法国的粉丝，但也不尽然，许多巴西和阿根廷的粉丝也夹杂其中。他们有时受到鼓励，更多的时候是被嘲讽，这时最好的办法是拿出黑色幽默，或者一醉方休。

一些墨西哥粉丝也时隐时现，他们都是最勇猛的乐观主义者，都曾抱定进入半决赛的决心。与胡贝尔托不同的是，他们不掩饰自己的国籍，把它公开地表现出来，依然身穿墨西哥球衣，裹着墨西哥国旗。因为热爱这个国家，也因为自豪感受到损伤，当然也是因为倔强。

出售球票难度增高

胡贝尔托决定支持比利时，虽然正是"红色魔鬼"把巴西踢败出局，但他从现在开始为比利时队呐喊，希望他们捧走世界杯。他说，"他们同我们巴西人最接近"。10号哈扎德就特别棒，甚至超过内马尔，而内马尔摔倒后的夸张表演，即便在胡贝尔托这个粉丝看来也是够"可笑"的。

比赛进入下半场，法国的乌木提提进球，比利时落后。胡贝尔托很淡定地接受了这一切。看来比利时并不是巴西。

卖掉门票，早点打道回府？不，胡贝尔托决不会考虑这个选项。他说，"我已经预订好全部行程。"此外，国际足联引入了"粉丝帐户"机制，旨在打击黑市倒票行径，但同时正常出售多余的票也随之难度提高。有票的人可以在国际足联网页上"交回"球票，但不保证球票一定得以出售，即便出售，原持票者也只能得到原价的90%。

接下来支持谁呢？

赛场的气氛也受到影响。只有数百人的法国粉丝团在齐声呼喊和歌唱，声势很有限，而比利时一方的观众团体则基本消失了。取而代之的是众多"中立"的观众，但他们不能鼓动起氛围。

毕竟跟为巴西队鼓劲儿，还是不大一样。当比利时发角球时，胡贝尔托伸长脖子，点头赞叹。然而，一切无济于事，比利时队以0比1输给了法国队，也遭到淘汰。

现在该去支持谁呢？胡贝尔托的第二支球队也出局了，"也许我要考虑一下支持英格兰"，他微笑着真诚地说道。