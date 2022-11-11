本周德台间首次“准部长级”官员会晤

（德国之声中文网）据路透社报道，德国科研部长施塔克-瓦钦格（Bettina Stark-Watzinger）将于本周中在柏林与到访的台湾行政院国家科学及技术委员会主任委员吴政忠会面。

报道援引柏林政府圈内人士称，吴政忠所负责的部委是与德国科研部相对应的政府内阁机构。今年7月，台湾科技部正式改制为国家科学及技术委员会。此前吴政忠已在2020年起担任科技部部长一职。

德台官员此次会谈内容包括加强双方在科学和技术领域的合作，重点将是电池研发、半导体、人工智能和绿色氢能领域合作前景。在接下来几个月里将讨论合作的具体可能性。

德国科研部回应路透社问询表示表示，希望继续扩展国际合作，"加强与台湾这样的价值观伙伴的合作"，并强调"这也是对自由、民主和人权的一种承诺"。

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行政院国科委官网14日的新闻稿发布了主委出访法国和德国的消息，称吴政忠在德国将"拜会重要科研机构，进一步推动台德未来科研合作及交流"，日程包括访问一个科研基金会和两家知名研究机构，但未提及将与德国科研部长会面。

德国不承认台湾为独立国家，与台北政府没有官方的往来。但双方互设有代表处。德国总理肖尔茨在日前访问北京时强调，德国将继续遵守一个中国政策，但"这也意味着任何对现状的改变都必须是和平的、是协商一致的结果"。

在有关中资收购多特蒙德的德国芯片企业埃尔默斯（Elmos）的争议中，自民党籍的科研部长施塔克-瓦青格在11月初曾致信经济部长哈贝克，反对这一计划。

台湾的芯片制造技术全球领先，拥有台积电这样的龙头企业。德国政府希望吸引如美国英特尔这样的半导体公司来德投资设厂。台湾刚刚宣布，将从金额共2亿美元的投资基金中拨款，在立陶宛投资一家科技企业。

（路透社等）

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