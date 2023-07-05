 本周一成为全球有记录以来最热的一天 | 科技环境 | DW | 05.07.2023

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科技环境

本周一成为全球有记录以来最热的一天

根据美国国家环境预报中心科学家的测量，本周一（7月3日）是全球有记录以来最热的一天。这一天全球平均气温达到17.01度。

在美国德克萨斯州，一名儿童和她的父亲一起在喷泉中嬉戏，缓解高温天气带来的困扰。

在美国德克萨斯州，一名儿童和她的父亲一起在喷泉中嬉戏，缓解高温天气带来的困扰。

（德国之声中文网）美国国家环境预报中心 (NCEP) 周二（7月4日）对外公布，7月3日测量到的全球平均气温刷新了历史纪录。该中心曾在2016年8月测量过全球平均气温16.92摄氏度。而本周一测量到的17.01摄氏度再度刷新纪录，成为全球有记录以来最热的一天。

伦敦帝国学院格兰瑟姆气候变化与环境研究所（Grantham-Institut）研究员奥托（Friederike Otto）说："这不是一个值得庆祝的里程碑。这是对人类和生态系统做出的死刑宣判。"

过去几周，美国南部遭受强烈热浪袭击。中国则持续出现高温天，气温超过35度。

北非地区的温度更是接近50度。南极也出现反常的高温。乌克兰在南极的维尔纳茨基（Vernadsky）极地科考站6月曾测到过8.7度的气温，打破历史纪录。

对于全球出现的高温现象，科学家们认为这是气候变化和厄尔尼诺现象双重作用的结果。

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（路透社）

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