本周一成为全球有记录以来最热的一天

（德国之声中文网）美国国家环境预报中心 (NCEP) 周二（7月4日）对外公布，7月3日测量到的全球平均气温刷新了历史纪录。该中心曾在2016年8月测量过全球平均气温16.92摄氏度。而本周一测量到的17.01摄氏度再度刷新纪录，成为全球有记录以来最热的一天。

伦敦帝国学院格兰瑟姆气候变化与环境研究所（Grantham-Institut）研究员奥托（Friederike Otto）说："这不是一个值得庆祝的里程碑。这是对人类和生态系统做出的死刑宣判。"

过去几周，美国南部遭受强烈热浪袭击。中国则持续出现高温天，气温超过35度。

北非地区的温度更是接近50度。南极也出现反常的高温。乌克兰在南极的维尔纳茨基（Vernadsky）极地科考站6月曾测到过8.7度的气温，打破历史纪录。

对于全球出现的高温现象，科学家们认为这是气候变化和厄尔尼诺现象双重作用的结果。

亞洲各國熱爆啦！ 中國：電網壓力山大 中國北方近日多地氣溫突破40℃，讓許多人都「熱到懷疑人生」。中國國家氣候中心副主任任高榮6月2日曾表示，中國5月共有446個氣象站測到的日最高氣溫，都達到或突破5月的歷史極值，持續不斷的熱浪，讓中國各大城市的空調需求猛增，該國的電網承受著巨大的壓力。

亞洲各國熱爆啦！ 印度：救命甘泉 新德里的志工在炎熱的午後發放免費飲料。過去幾天，印度多地都遭受酷暑襲擊，人口最多的兩個邦至少有96人死亡，並有大量患者因中暑住院。由於情況嚴重，印度巴利亞（Ballia）取消了醫務人員的休假申請，在急診病房緊急增設病床，以容納大量湧入的患者。

亞洲各國熱爆啦！ 越南：搶水關燈囉！ 圖中的快遞員努力用他的機車載運盡可能多的水。在越南首都河內，酷暑讓飲用水的需求大增。當地氣溫曾在5月時創下44.1°C的新高，當局6月表示國家電網承受巨大壓力後，部分城市已經減少了公共照明，政府辦公室亦被敦促將用電量減少十分之一。

亞洲各國熱爆啦！ 印度尼西亞：涼風隨手來 印度尼西亞班達亞齊（Banda Aceh）氣溫飆升，手持風扇讓這位女學生稍有一絲喘息的機會。聖嬰現象的到來，也讓印度尼西亞人嚴陣以待，謹防森林野火造成的農業損害及空氣污染。

亞洲各國熱爆啦！ 印度：熱到停課休工 印度北方邦「安拉阿巴德」（Prayagraj） 的悶熱讓人難以繼續工作，該地區6月18日的最高溫高達43°C，較正常值高出5°C。印度的夏季落在4月至6月，但在過去10年間，夏季氣溫變得更加猛烈。孟買4月舉行的一場政府活動熱死了13個人，促使部分邦停課一週。

亞洲各國熱爆啦！ 泰國：急需冰塊消暑 泰國首都曼谷的工人正在將冰塊運往市場。 泰國過去幾週經歷致命熱浪，當地4月曾錄達45.4°C的高溫，泰國氣象局稱部分地區的濕度更讓體感溫度高達50°C，但進入雨季後有望緩解。

亞洲各國熱爆啦！ 孟加拉：水能載舟 亦能覆舟 孟加拉國是世界上受氣候災難影響最嚴重的國家之一，圖中的孩子們正在布里甘加河（Buriganga）中消暑。該國頻傳毀滅性的颶風和洪水災害，海平面的上升，也讓該國五分之一的地區面臨永久性的洪水威脅。



（路透社）

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