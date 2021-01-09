 本党大佬反戈  麦克康奈尔：特朗普等人挑动骚乱 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.01.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

本党大佬反戈  麦克康奈尔：特朗普等人挑动骚乱

周二是特朗普总统任期最后一天，也是国会冲击事件以及众院二次弹劾总统后，参院首次开会。参院领袖麦克康奈尔以明确言辞批评特朗普。

US-Senat nach der Wiederaufnahme der Sitzung | Mitch McConnell

(资料图片：麦克康奈尔1月6日在国会参议院)

（德国之声中文网）共和党参院领袖麦克康奈尔（Mitch McConnell）对总统特朗普作出明确指责。“骚乱是受到谎言的推动。他们是由总统和其他有权力的人挑动的。他们试图使用恐惧和暴力阻止他们不喜欢的联邦政府第一部门的一项特殊进程。”

这位共和党参院领袖同时表示，周三拜登的就职典礼将会“安全成功”举行。

周二是特朗普任期的最后一天，也是参议院在国会冲击事件以及众议院表决弹劾特朗普后首次举行会议。

周三拜登就任总统后，三名民主党新当选参议员也将宣誓就职。在参院50对50的议席分配情况之下，如果出现表决结果持平，新任副总统哈里斯将可投出打破僵局的一票。

众议院领袖佩洛西尚未将弹劾案提交参议院，但她周二对媒体表示：“会很快这样做。”

USA Repräsentantenhaus Nancy Pelosi

众议院民主党领袖佩洛西周二向媒体表示，会很快将二次弹劾案提交参议院（图为1月13日众议院表决弹劾案）

拜登提名的五名内阁人选周二接受听证会，以便能在总统就职后尽快入职，特别是白宫的国家安全团队。国家情报总监的提名人选海因斯（Avril Haines）在听证会上表示国会冲击事件令人倍感心焦。拜登提名的国土安全部长马约卡斯（Alejandro Mayorkas）则承诺会彻查国会被围这一“可怕”事件。

佩洛西表示，如果证据显示有国会成员对暴乱者提供“协助和唆使”，也会受到司法追究。

一些共和党参议员反对特朗普弹劾案。得克萨斯州参议员科讷恩（John Cornyn）对于参院弹劾一位卸任总统的司法权限表示怀疑。“之所以从未发生过，可能是有充分理由的。”

上周，众议院以煽动叛乱弹劾特朗普。2019年特朗普受到指责向乌克兰政府施压要求调查拜登之子，此后受到众议院弹劾，参院否决了相关弹劾案。

观看视频 01:42

美众院弹劾总统 重兵驻守国会

苗子/石涛（美联社）


© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

参院共和党领袖承认拜登当选 特朗普仍不服输

美国国会参议院的共和党多数党领袖米奇·麦康奈尔也承认了民主党人乔·拜登的选举胜利。不过现任美国总统特朗普还是没有承认自己失败。  

特朗普弹劾案开审  两党争辩议事规则

美国参议院开始对特朗普弹劾案进行审理，共和党领袖麦康奈尔提出一份弹劾审判规则草案，民主党人指责共和党人试图用压缩日程安排，使用拖延战术来阻止证人作证，以此为特朗普"护航"。  

相关内容

USA Präsident Trump | Fotograf Doug Mills New York Times

佩洛西喊话特朗普下台 民主党酝酿再弹劾 09.01.2021

美国总统特朗普在推特宣布不会参加拜登的就职典礼，拜登回应“不来最好”。而在美国国会骚乱后，众议院议长佩洛西喊话要求特朗普自行辞职下台，否则将对其进行弹劾。

USA | Nancy Pelosi hält den Artikel der Amtsenthebung gegen Präsident Donald Trump

特朗普成为首位任内两度遭弹劾总统 14.01.2021

美国众议院表决通过弹劾特朗普，让他成为美国历史上第一位在任内二度遭到弹劾的总统。该案送交参议院审理，但预计在拜登上任前不会有最终结果。

US-Kapitol | Sturm der Trump-Fans | Büro von Nancy Pelosi

前男友：她偷走佩洛西的电脑，还想卖给俄罗斯 19.01.2021

FBI一份诉状显示，闯入国会大厦的一名 22岁女子偷走了众院议长佩洛西办公室的电脑，而且还要拿去卖给俄罗斯间谍机构。她换了手机号码，删了社交媒体账号，目前媒体称她已向警方自首。

广告

媒体看中国

Symbolbild Australien China

德语媒体：强扭的瓜不甜

回顾澳中关系在过去一年遇到的困境，《日报》分析认为症结在于澳大利亚与中国之间是一种“没有爱情、只有利益的功利婚姻”，而这一关系目前面临崩溃。《新苏黎世报》的评论则聚焦抗疫与经济增长，指出中国式的硬核抗疫模式在西方几乎无法想象。  