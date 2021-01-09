本党大佬反戈  麦克康奈尔：特朗普等人挑动骚乱

（德国之声中文网）共和党参院领袖麦克康奈尔（Mitch McConnell）对总统特朗普作出明确指责。“骚乱是受到谎言的推动。他们是由总统和其他有权力的人挑动的。他们试图使用恐惧和暴力阻止他们不喜欢的联邦政府第一部门的一项特殊进程。”

这位共和党参院领袖同时表示，周三拜登的就职典礼将会“安全成功”举行。

周二是特朗普任期的最后一天，也是参议院在国会冲击事件以及众议院表决弹劾特朗普后首次举行会议。

周三拜登就任总统后，三名民主党新当选参议员也将宣誓就职。在参院50对50的议席分配情况之下，如果出现表决结果持平，新任副总统哈里斯将可投出打破僵局的一票。

众议院领袖佩洛西尚未将弹劾案提交参议院，但她周二对媒体表示：“会很快这样做。”

拜登提名的五名内阁人选周二接受听证会，以便能在总统就职后尽快入职，特别是白宫的国家安全团队。国家情报总监的提名人选海因斯（Avril Haines）在听证会上表示国会冲击事件令人倍感心焦。拜登提名的国土安全部长马约卡斯（Alejandro Mayorkas）则承诺会彻查国会被围这一“可怕”事件。

佩洛西表示，如果证据显示有国会成员对暴乱者提供“协助和唆使”，也会受到司法追究。

一些共和党参议员反对特朗普弹劾案。得克萨斯州参议员科讷恩（John Cornyn）对于参院弹劾一位卸任总统的司法权限表示怀疑。“之所以从未发生过，可能是有充分理由的。”

上周，众议院以煽动叛乱弹劾特朗普。2019年特朗普受到指责向乌克兰政府施压要求调查拜登之子，此后受到众议院弹劾，参院否决了相关弹劾案。

观看视频 01:42 美众院弹劾总统 重兵驻守国会

苗子/石涛（美联社）



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