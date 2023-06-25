本世纪末喜马拉雅冰川大半将融化

（德国之声中文网）一个国际科学家团队的研究表明，喜马拉雅山区的冰雪正在加速融化。根据设在尼泊尔加德满都的国际高山发展中心（ICIMOD）的评估，在2010年代，这以地区的冰雪融化的速度比之前数十年提高了65%。

“我们正在失去冰川，100年后这些冰川将不复存在。”该中心的环境科学家、报告主笔韦斯特（Philippus Wester）说。

兴都库什/喜马拉雅山脉绵延3500公里，穿越阿富汗、孟加拉、不丹、中国、印度、缅甸、尼泊尔和巴基斯坦8个国家。

被告指出，如果气温比前工业化时代升高1.5摄氏度到2摄氏度，到2100年，整个地区的冰川将损失其原有体积的30%-50%。

哪里的冰川融化得最多，取决于其具体位置。如果气温上升3摄氏度——这是目前全球的气候政策若延续将导致的结果，喜马拉雅山脉东段，即尼泊尔和不丹境内的冰川到本世纪末将损失其体积的75%。

喜馬拉雅冰川斷裂 咆哮的山洪沖垮印度大壩

亚洲两亿人的水源

生活在兴都库什-喜马拉雅地区的居民有2.4亿人。这一地区的冰川还是世界上10大河流的发源头地，包括恒河、印度河、湄公河、黄河、长江、伊洛瓦底江等，这些大河流域的人口总数更高达16.5亿，农业灌溉、粮食、能源和经济发展都依赖上述河流。

国际高山发展中心副主任科齐尔（Izabella Koziell）说，亚洲有两亿人口的水源要依赖这些冰川和积雪，一旦失去这一冰雪圈，后果是“无法想象”的。

报告指出，发源于该地区的12条河流的流量可能在本世纪中叶达到峰值。“虽然听起来我们会有更多的水，因为冰川融化的速度加快......但是，水经常以洪水的形式出现，而不是稳定的水流。”韦斯特说，流量峰值过去后，河流水量会越来越少。

目前，许多高山地区的居民利用冰川水和融雪来灌溉农作物。但是，降雪的时间变得更加不稳定，而且越来越少。这种情况对牧业也很不利。一些当地人已经从山村迁往其他地方谋生。二大量冰雪融化，对下游的定居点也构成危险。

专家们表示，这种情况突出了“采取紧急行动保护气候的必要性"，韦斯特说。"每一个小的增量都将产生巨大的影响，我们真的需要在减缓气候变暖方面做出努力......这是我们的迫切请求。"

喜马拉雅——亚洲之源 布拉马普特拉河 人口大国中国和印度都在面临水资源减少的困境。今年10月中国总理李克强与印度总理辛格共同签署《中印水利部加强跨境河流合作谅解备忘录》。但是这份谅解备忘录显然不会解决所有冲突问题。布拉马普特拉河在中国境内被称作雅鲁藏布江，中国计划在这条河流的上游段修建多座大坝，这有可能对印度渔业构成威胁。

喜马拉雅——亚洲之源 长江 中国境内最长的河流长江在部分流段已经变成了排水沟。工业废水、农业废水和各类垃圾被倾倒进长江。在长江上游段建成的三峡大坝可以防治洪涝灾害、提供电力能源并且为船运交通提供便利。但是这一浩大的工程却造成近200万人移民。

喜马拉雅——亚洲之源 黄河 超过1亿人居住在黄河两岸。黄河在中国也被称为“母亲河”。这条“母亲河”三分之二的水域已经遭到污染，不仅鱼群生存受到威胁，一些河段的黄河水甚至已经不再适合农田灌溉。

喜马拉雅——亚洲之源 恒河 今年年初在亚穆纳河汇入恒河的安拉哈巴德，1亿多印度人在河水中洗涤身上罪孽和污垢。但是在“大壶节”参加朝圣的人们跳入的河水却是受到污染最为严重的河流。城市生活垃圾、甚至印度传统火葬结束后的残渣都被倾倒进河流中。

喜马拉雅——亚洲之源 印度河 印度河流经巴基斯坦和印度。这条河既是水源又是排污管道。虽然印度和巴基斯坦在上世纪60年代签署了印度河条约，但是双方的争端却未能由此得到解决。巴基斯坦方面指责印度修建大坝掐断了巴基斯坦农民种田的水源。

喜马拉雅——亚洲之源 湄公河 湄公河流经6个国家。其中4个国家属于签署了《湄公河流域持续发展合作协定》的湄公河委员会成员国。这4个国家包括柬埔寨、老挝、越南和泰国。老挝曾计划在湄公河下游修建Xayaburi大坝，遭到来自泰国国内的抗议。

喜马拉雅——亚洲之源 伊洛瓦底江 伊洛瓦底江是缅甸的生命之河。2007年缅甸军政府同中国方面签署协议在伊洛瓦底江修建密松水电站。按照协议水电站投入使用后也向中国境内输电。2011年缅甸新政府宣布这项协议无效，因为这份协议“违背了人民的意志”。

喜马拉雅——亚洲之源 萨尔温江 缅甸少数民族克钦族同政府军之间的战争持续了几乎65年。计划中的萨尔温江水电项目将造成上千克钦族人被迫迁徙。涉及到经济利益的时候，当地百姓的利益常常会被忽视掉。 作者: Helle Jeppesen/洪沙



（路透社、法新社）

© 2023 年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。