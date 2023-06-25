本世纪末喜马拉雅冰川大半将融化

一项新的研究报告显示，由于气候变暖，到本世纪末，兴都库什/喜马拉雅山区的冰川总体积的75%可能消融。这将让当地2.4亿居民面临洪水和干旱的威胁。
（德国之声中文网）一个国际科学家团队的研究表明，喜马拉雅山区的冰雪正在加速融化。根据设在尼泊尔加德满都的国际高山发展中心（ICIMOD）的评估，在2010年代，这以地区的冰雪融化的速度比之前数十年提高了65%。
“我们正在失去冰川，100年后这些冰川将不复存在。”该中心的环境科学家、报告主笔韦斯特（Philippus Wester）说。
兴都库什/喜马拉雅山脉绵延3500公里，穿越阿富汗、孟加拉、不丹、中国、印度、缅甸、尼泊尔和巴基斯坦8个国家。
被告指出，如果气温比前工业化时代升高1.5摄氏度到2摄氏度，到2100年，整个地区的冰川将损失其原有体积的30%-50%。
哪里的冰川融化得最多，取决于其具体位置。如果气温上升3摄氏度——这是目前全球的气候政策若延续将导致的结果，喜马拉雅山脉东段，即尼泊尔和不丹境内的冰川到本世纪末将损失其体积的75%。
生活在兴都库什-喜马拉雅地区的居民有2.4亿人。这一地区的冰川还是世界上10大河流的发源头地，包括恒河、印度河、湄公河、黄河、长江、伊洛瓦底江等，这些大河流域的人口总数更高达16.5亿，农业灌溉、粮食、能源和经济发展都依赖上述河流。
国际高山发展中心副主任科齐尔（Izabella Koziell）说，亚洲有两亿人口的水源要依赖这些冰川和积雪，一旦失去这一冰雪圈，后果是“无法想象”的。
报告指出，发源于该地区的12条河流的流量可能在本世纪中叶达到峰值。“虽然听起来我们会有更多的水，因为冰川融化的速度加快......但是，水经常以洪水的形式出现，而不是稳定的水流。”韦斯特说，流量峰值过去后，河流水量会越来越少。
目前，许多高山地区的居民利用冰川水和融雪来灌溉农作物。但是，降雪的时间变得更加不稳定，而且越来越少。这种情况对牧业也很不利。一些当地人已经从山村迁往其他地方谋生。二大量冰雪融化，对下游的定居点也构成危险。
专家们表示，这种情况突出了“采取紧急行动保护气候的必要性"，韦斯特说。"每一个小的增量都将产生巨大的影响，我们真的需要在减缓气候变暖方面做出努力......这是我们的迫切请求。"
（路透社、法新社）
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