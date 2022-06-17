 末代总督彭定康：习近平的做法损害中国的中期和长远利益 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.06.2022

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末代总督彭定康：习近平的做法损害中国的中期和长远利益

在香港主权移交25周年之际，末代总督彭定康推出其新书《香港日记》。他表示，香港的转变"令人心碎"，希望香港能再一次伟大。

05 - 60 Jahre China im Umbruch | Rasende Modernisierung | Handover

1997年6月30日彭定康（Chris Patten）接过英旗，标准大英对香港的殖民时代结束

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香港正在酝酿的新版中学教科书中，在历史的部分表示香港不曾是英国的殖民地，英国只是在香港实施殖民统治，北京从未放弃其主权。

香港回歸25週年慶祝活動以及候任特首李家超的就職典禮，傳出多家本地及外國傳媒並沒有獲准採訪，這也讓香港的新聞自由再次引發外界疑慮。

根据《香港国家安全教育课程框架》，小学生须学习分裂丶颠覆国家等罪行的名称，也要认识「保护我们的人」，包括警察和中国解放军。香港当局强调，国安教育绝对不是政治宣传活动。

（德国之声中文网）香港末代总督彭定康（Chris Patten）周一（6月20日）表示，北京对香港公民自由的打压程度远比意料的严重得多。

他在伦敦说，看到香港的如此转变过程"令人心碎"。"我曾想，中国会信守其诺言，而它却没这么做，对此我深表遗憾"。"我深信，香港是一个伟大的城市，希望，它再一次伟大。"

不过，彭定康接着说，他对此并不特别乐观。"我相信，事情还会变化，过去几年间流亡到国外的人开始返回中国，回到香港，但目前，这样的事情还没有发生。"

一个半世纪的殖民地时代过后，香港主权于1997年7月1日在"一国两制"的原则下移交中国，北京保证，香港的法治与公民自由，其中包括言论自由和集会自由，将维持50年不变。

雨伞运动之后，2019年香港爆发反送中大规模抗议示威，其中警民暴力冲突上升到新的级别，北京再次加强了对香港的打压，2020年7月1日人大常委会制定的《香港国安法》正式生效。在此之后，同政府唱反调的媒体被关闭，150多人依照该法因涉嫌分裂国家、颠覆国家、从事恐怖活动以及勾结外国罪遭到逮捕。

Lord Chris Patten Hongkong Solidarität Regenschirm Bewegung 31.10.2014

彭定康撑黄伞表达对雨伞运动支持（2014年10月）

香港不曾是英国殖民地？彭定康认为“可笑”

回忆其总督生涯以及后来发生的变迁，彭定康说，总体而言，直至习近平上台前的十多年里，香港在主权移交后仍是原来的香港。"习近平和他的打手们"，受到反政府抗议活动的震动。他说，北京不遵守《中英联合声明》的做法让他深感震惊和不安。

"我很吃惊，认为习近平的做法损害中国的中期和长远利益，不仅是如何处理经济问题，同时关系到中国在全球的软实力，后者正在迅速消失。"

对近来媒体报道香港课本将不再称曾是英国的殖民地，彭定康认为此举"可笑"。他笑称，他的新书是1992年至1997年的总督日记，它证明"我是存在的，我不是幻想当中的人物。""中国的皇帝和独裁者，可以焚书坑儒，但无法埋葬他们的历史。"

当记者问到，鉴于俄乌战争的例子，中国武统台湾的风险如何时，彭定康说，他希望习近平意识到，武力犯台将是一个不可想象的危险步骤。

"我猜，习近平会带着一点忧虑，关注世界对俄罗斯侵略乌克兰做出的反应"，"但实际上，我们在这里谈论的话题还是让我相当不安。"

(美联社)

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