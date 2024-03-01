未见变革希望，伊朗民众抵制“愚民选举”

（德国之声中文网）伊朗议会和专家委员会的选举于周五（3月1日）开始投票，部分选举结果可望周六公布。全伊朗共有超过6100万公民具有资格投票。专家委员会负责选举伊朗最高领导人，目前的最高领导人是哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）。

伊朗媒体称，约有15200名候选人竞争290个议会席位。

记者科斯拉维（Maziar Khosravi）告诉法新社记者："大多数候选人，尤其是小选区的候选人，都是医生、工程师、公务员和教师，他们不隶属于任何政治团体。"通过允许这些候选人参选，政府"希望在地方上形成竞争，提高投票的参与度"。

然而，根据通讯社Azar Qalam发布的一项由亲政府机构进行的调查显示，只有约30%的成年伊朗人计划参加选举。在伊朗首都德黑兰，这一比例低至15%。调查对象表示，他们待在家中不去投票的主要原因是认为立法者腐败无能，以及对更美好的未来不抱希望。

临时的亲民措施和动员

竞选活动于2月22日正式开始。来自全国各地的竞选活动视频在社交媒体上流传，视频中人们在喧闹的音乐声中尽情狂欢。所谓的"道德警察"和革命卫队民兵不见踪影。在伊朗，他们通常在选举季远离聚光灯。

革命卫队最高指挥官萨拉米（Hossein Salami）似乎很乐意表态激励选民。

"作为一名只为人民服务的普通士兵，我呼吁伊朗全国将即将举行的选举视为极具决定性的选举。"他对记者说，"选举不仅仅是为了给国内某个地区的某个候选人投票，其影响是全球性的。高投票率表明，即使在困难重重的情况下，伊朗也要依靠人民的意愿和选票。"

萨拉米和其他政治精英似乎意识到，伊朗领导层与人民之间的分歧现在比以往任何时候都要大。在2022年"女人-生命-自由"抗议运动遭到残酷镇压之后，很少有人对政治变革持乐观态度。

伊朗的政治体制越来越极端

瑞典马拉达伦大学教授、社会学家达尔维什普尔（Mehrdad Darvishpour）告诉德国之声，随着伊斯兰至上主义日益强大，伊朗的政治机构也在逐渐失去影响力。

"自1979年以来，伊斯兰共和国的历史上曾经出现过一些阶段，人们相信在法律和制度范围内进行改革，并将选举作为一种简单的抗议方式。"达尔维什普尔说，"目标是反对宗教领袖，加强民主因素。但结果从未带来实际的改革，因为该体制从未遵循社会的意愿。"

随着时间的推移，伊朗的政治体制越来越激进和极端，批评的空间也越来越小。

许多改革派和温和派候选人在没有合理解释的情况下被禁止参加2020年大选。同样的情况也发生在本次竞选之前。选举委员会甚至以缺乏所谓"思想素质"为由，禁止现任议员再次参选。

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诺贝尔和平奖得主呼吁抵制选举

支持改革的候选人说，他们中间只有20到30人获准参选。

"伊朗的选举是加强少数统治者非法权力的工具，并为不平等的资源分配制度辩护--这是一场权力和财富的游戏。"现居美国的曾抗议领袖阿夫沙里（Ali Afshari）说。

超过275名知名活动家和民间社会代表呼吁抵制选举。他们指出选举制度"可耻"，并谴责政府"彻底消灭反对者"。

诺贝尔和平奖得主穆罕默迪（Narges Mohammadi）也加入了抵制选举的呼声。

她在狱中发表的一份声明中说："我与人民站在一起，抵制这次愚民选举，以此强调伊斯兰共和国的非法性以及专制政权与人民之间的差距。"

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