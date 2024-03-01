 未见变革希望，伊朗民众抵制“愚民选举” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.03.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

未见变革希望，伊朗民众抵制“愚民选举”

伊朗议会和专家委员会的选举已开始投票。由于对变革不抱希望，民众投票意愿空前低落。诺贝尔和平奖得主穆罕默迪从狱中发表声明，呼吁人们抵制选举。

Iran Tehran - vor den Parlamentswahlen 2024

数百名抗议者呼吁杯葛3月1日的选举

（德国之声中文网）伊朗议会和专家委员会的选举于周五（3月1日）开始投票，部分选举结果可望周六公布。全伊朗共有超过6100万公民具有资格投票。专家委员会负责选举伊朗最高领导人，目前的最高领导人是哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）。

伊朗媒体称，约有15200名候选人竞争290个议会席位。

记者科斯拉维（Maziar Khosravi）告诉法新社记者："大多数候选人，尤其是小选区的候选人，都是医生、工程师、公务员和教师，他们不隶属于任何政治团体。"通过允许这些候选人参选，政府"希望在地方上形成竞争，提高投票的参与度"。

然而，根据通讯社Azar Qalam发布的一项由亲政府机构进行的调查显示，只有约30%的成年伊朗人计划参加选举。在伊朗首都德黑兰，这一比例低至15%。调查对象表示，他们待在家中不去投票的主要原因是认为立法者腐败无能，以及对更美好的未来不抱希望。

临时的亲民措施和动员

竞选活动于2月22日正式开始。来自全国各地的竞选活动视频在社交媒体上流传，视频中人们在喧闹的音乐声中尽情狂欢。所谓的"道德警察"和革命卫队民兵不见踪影。在伊朗，他们通常在选举季远离聚光灯。

革命卫队最高指挥官萨拉米（Hossein Salami）似乎很乐意表态激励选民。

"作为一名只为人民服务的普通士兵，我呼吁伊朗全国将即将举行的选举视为极具决定性的选举。"他对记者说，"选举不仅仅是为了给国内某个地区的某个候选人投票，其影响是全球性的。高投票率表明，即使在困难重重的情况下，伊朗也要依靠人民的意愿和选票。"

萨拉米和其他政治精英似乎意识到，伊朗领导层与人民之间的分歧现在比以往任何时候都要大。在2022年"女人-生命-自由"抗议运动遭到残酷镇压之后，很少有人对政治变革持乐观态度。

Iran Tehran - vor den Parlamentswahlen 2024

在德黑兰，民众对选举的热情非常低落

伊朗的政治体制越来越极端

瑞典马拉达伦大学教授、社会学家达尔维什普尔（Mehrdad Darvishpour）告诉德国之声，随着伊斯兰至上主义日益强大，伊朗的政治机构也在逐渐失去影响力。

"自1979年以来，伊斯兰共和国的历史上曾经出现过一些阶段，人们相信在法律和制度范围内进行改革，并将选举作为一种简单的抗议方式。"达尔维什普尔说，"目标是反对宗教领袖，加强民主因素。但结果从未带来实际的改革，因为该体制从未遵循社会的意愿。"

随着时间的推移，伊朗的政治体制越来越激进和极端，批评的空间也越来越小。

许多改革派和温和派候选人在没有合理解释的情况下被禁止参加2020年大选。同样的情况也发生在本次竞选之前。选举委员会甚至以缺乏所谓"思想素质"为由，禁止现任议员再次参选。

抗議運動是否給伊朗帶來了改變？

诺贝尔和平奖得主呼吁抵制选举

支持改革的候选人说，他们中间只有20到30人获准参选。

"伊朗的选举是加强少数统治者非法权力的工具，并为不平等的资源分配制度辩护--这是一场权力和财富的游戏。"现居美国的曾抗议领袖阿夫沙里（Ali Afshari）说。

超过275名知名活动家和民间社会代表呼吁抵制选举。他们指出选举制度"可耻"，并谴责政府"彻底消灭反对者"。

诺贝尔和平奖得主穆罕默迪（Narges Mohammadi）也加入了抵制选举的呼声。

她在狱中发表的一份声明中说："我与人民站在一起，抵制这次愚民选举，以此强调伊斯兰共和国的非法性以及专制政权与人民之间的差距。"

德黑兰将打造伊朗版“防火长城”？

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

2023年萨哈罗夫奖授予阿米尼及伊朗妇女抗议运动

欧洲议会将本年度的萨哈罗夫奖追授予伊朗女孩阿米尼以及她的死亡所掀起的“妇女、生命和自由”运动。2022年9月，阿米尼被道德警察逮捕后在拘押期间死亡，引发全伊朗大规模抗议活动。

相关内容

People stay next to destroyed cars after an explosion in Kerman, Iran, Wednesday, Jan. 3, 2024. Iran says bomb blasts at an event honoring a prominent Iranian general slain in a U.S. airstrike in 2020 have killed at least 103 people and wounded 188 others. (Tasnim News Agency via AP)

伊朗爆炸恐袭：伊斯兰国宣称犯案 05.01.2024

3日伊朗南部发生45年来最致命攻击事件，“伊斯兰国”出面宣称犯案。稍早，有专家向DW指出，这场爆炸无疑具有伊斯兰国的行动特征。此前，伊朗政府曾公开指责以色列是幕后主使。

FILE PHOTO: Airplane is seen in front of Chinese and Taiwanese flags in this illustration, August 6, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

德语媒体: 台湾大选事关全球安全 12.01.2024

俄乌战争和以哈冲突令西方世界疲于应对之际，台湾即将在本周六举行总统大选。此次选举的结果，不仅将会对台海局势产生直接影响，对亚太和西方世界也具有极其重大的意义。

08.01.2024 Ma Ying-jeou, the president of Taiwan (R.O.C) from 2008 to 2016.

客座评论：“驯服利维坦”与马英九的“海棠血泪” 29.01.2024

华裔德籍汉学家吕恒君认为，台湾前总统马英九在大选前的访谈中就两岸关系“必须相信习近平”的论断，是对蒋经国政治遗产的忠实继承，其中不乏充满悲悯与希冀的深厚人性。如何回应中国大陆，好比文明世界如何驯服极权主义这头“利维坦巨兽”。

媒体看中国

China verabschiedet Gesetz zur Abwehr ausländischer Sanktionen

德语媒体：西线静悄悄-为何许多西方企业不再向中国投资

一名在中国生产30年的德国中型企业主说，如今"整个氛围不对了"。一方面，投资条件鲜有改善；另一方面，中国经济形势堪忧。不过，也有大企业经理人认为，他们比中国问题专家更聪明。