未見報復性出國潮 中國人多選擇國內過年

（德國之聲中文網）即將到來的農曆新年，碰上中國疫情解封，中國遊客在亞洲所期待的繁榮看起來像是曇花一現。因為大多數的旅行者都選擇留在中國境內。

從巴厘島海灘到北海道滑雪場，旅遊業者皆表示，沒有看到疫情之前成群結隊的中國遊客蹤跡。

在北京放寬旅行限制並不再需要長達數週的隔離之後，許多一直希望大流行時期結束的企業感到非常失望。儘管如此，海外旅行的預訂量仍在猛增，這表明該行業復甦只是時間問題。

根據旅遊網站Trip.com統計顯示，在農曆新年假期期間，中國民眾上網預訂海外旅遊的件數，較去年同期成長了超過5倍。報導同時也強調，去年此時中國邊境仍處於嚴密控管之下，才會有如此驚人的成長。

而前往東南亞旅遊的預訂量增長了10倍，其中泰國成為首選，其次是新加坡、馬來西亞、柬埔寨和印度尼西亞。其他受遊客喜愛的目的地，如：巴厘島和澳大利亞的熱帶度假島嶼，則因缺乏航班而受到限制。但這種情況隨著航班增加逐漸好轉。

拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？ 多明尼加共和国 冬季时节，许多游客在多明尼加的全包式度假村的梦幻沙滩上沐浴在阳光中。多明尼加的地形多样，包括山脉和沙丘。如果想感受城市氛围，可以前往首都圣多明尼哥的“殖民区”（Zona Colonial），该区充满历史建筑和丰富的夜生活。这里完全没有冰冷的白雪！

拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？ 古巴 阳光、沙滩、老爷车。加勒比海的古巴岛是想要逃离冬季抑郁者的梦幻目的地。在首都哈瓦那及其老城区和莫罗城堡，随处都能拍下迷人的美照。更重要的是，古巴冬季的白天很长，日照时间长达11小时。

拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？ 南非 位于开普敦桌山国家公园的好望角区域，是在北半球逃离冬季并展开冒险的理想地点。南非有许多值得探索的地方，包括国家公园、葡萄酒产区、野生动物园和开普敦等充满活力的大都市。

拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？ 葡萄牙 葡萄牙著名的“花岛”马德拉群岛气候温和宜人，冬季平均温度为摄氏19度。踏上马德拉岛，很快就能让人忘却冬季的寒冷以及灰蒙蒙的天色。陡峭的海岸线、登山路径和茂密的植被，即使在冬天也能吸引游客前往。

拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？ 阿拉伯联合大公国 喜欢冬天在摩天大楼前的海滩上晒太阳的人，迪拜是不容错过的选择。迪拜的恒温超过摄氏30度。想要在更炎热的地方度假，还可以前往附近的鲁卜哈利沙漠。这是全世界最大的流动沙漠。

拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？ 奥地利 奥地利依然是追求最佳雪况的旅行者冬季的旅游首选。寻求刺激的人可以在蒂罗尔州的上萨尔沃山边玩滑翔伞边欣赏壮丽山景。奥地利拥有7280公里长的滑雪坡道，冬季月份有许多值得深入探索之处。

拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？ 挪威 挪威的罗弗敦群岛上可以看到白雪皑皑的山脉以及峡湾的壮丽景色。由于当地位于北极圈以北，冬季日照时间极其短暂，甚至有一段时间是永夜。但罗弗敦是欣赏极光或是在月色下享受桑拿浴的理想场地。

拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？ 冰岛 冰岛是另一个可以欣赏到极光舞动的旅游目的地，而冬季无疑是最佳的观赏时间。位于北大西洋的冰岛就在北极圈下方，9月到4月间有机会看到极光这一奇特自然景象。

拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？ 马尔代夫 如果寒冬的景色不是你的菜，不妨考虑到马尔代夫旅游。这个由大约1200个大小岛屿组成的偏远群岛以拥有大量棕榈树、细白柔软的沙滩和豪华住宿闻名。当地还有世界一流的浮潜和潜水点，可以说是治疗冬季抑郁的最佳良方。

拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？ 泰国 2000年，电影《海滩》为皮皮岛玛雅海湾打响了名号，但当地一度因为过度旅游而关闭四年。2022年1月，玛雅海湾再次对游客开放，但在淡季期间曾短暂关闭。它是泰国众多壮丽海滩之一。泰国的最佳旅游时间点是11月到4月，此时的北半球气温较低。



「我認為遊客最早會在2月底或3月初左右出現」，泰國旅行社協會理事長切瓦拉塔彭（Sisdivachr Cheewarattaporn）說，並指出許多中國人沒有護照，航班有限，旅行社仍在加緊準備辦理團體旅遊。

他告訴美聯社，COVID-19風險是另一個重要因素，因為隨著中國政策的轉變，疫情仍在持續。「人們可能還沒有準備好，或者只是剛準備好。」

疫情打擊經濟

彭博社報導指出，依據中國旅遊產業行銷公司「國際龍途」（Dragon Trail）於本月4日至7日之間，在中國境內49座城市、訪問1058位民眾的市場調查顯示，有近4成的受訪者今年並無出國旅遊的打算，其中因為經濟狀況在疫情下受影響的有54.9%，另外擔心出遊使個人與家庭受疫情影響的也佔了54.2%，凸顯新冠肺炎對中國民眾造成的影響極大。

此外，中國國家統計局17日公佈的報告也顯示，個人消費、家庭儲蓄與薪資收入等項目在去年的成長趨緩，2022年整體經濟成長率僅有3%，也創下1970年代至今第二低的紀錄。

中國開關：疫苗旅遊興起 香港成熱門

偏好國內旅遊

就目前而言，中國的澳門和香港似乎是最受歡迎的目的地。

就在週日農曆新年開始的前幾天，這個前葡萄牙殖民地的標誌性旅遊景點，如歷史悠久的議事亭前地和大三巴牌坊，都擠滿了人。兩家主要賭場的賭廳基本爆滿，成群結隊的中國遊客圍坐在賭桌旁。

「我每天都很忙，沒有時間休息」，紀念品店老闆李洪秀說。他說，銷售額已從幾週前的幾乎為零，恢復到大流行前幾天的7到8成左右。

林凱西從上海來訪，部分原因是獲得簽證很容易，但也因為她擔心感染COVID-19的風險。「我還不敢出國旅行」，她說。

即便在中國放寬防疫限制之後，這種擔憂仍讓許多想去度假的人留在家中。

48歲的鄭曉麗，在廣州一家電梯公司工作，她說：「我家裡的老人沒有被感染，我不想冒任何風險。還有被其他變種病毒再次感染的可能性。」

非洲在大流行之前就在她的旅行清單上，但儘管她很想去海外旅行，但她說道：「仍然存在不確定性，所以我會保持克制。」

也有人是在中國放鬆大流行預防措施後，包括美國、日本、韓國和澳大利亞在內的一些國家實施了檢測限制和其他限制，才推遲了海外旅行的決定。

居住在北京的會計師叢一濤說：「看來很多國家都不歡迎我們。」他進一步指出，他打算前往中國的亞熱帶地區，像是海南島或西雙版納，享受溫暖的天氣。

（美聯社、彭博社等）

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