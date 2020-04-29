未获美国证据 世卫:病毒来源指向大自然

(德国之声中文网) 世界卫生组织周一(5月4日)表示，华盛顿没有提供任何证据支持美国有关新冠病毒起源于中国武汉病毒实验室的说法。

世卫组织突发卫生事件规划执行主任瑞恩 (Michael Ryan)在线上简报会说:「我们没有收到美国政府提供与所病毒来源有关的任何数据或具体证据。所以从我们的角度来看，这仍然是推测性的。」

科学家普遍认为，这种致命的病毒从动物转移至人类身上，去年底在中国武汉出现首例，可能与当地海鲜市场中贩售的野生动物有关。

但美国总统特朗普在高声批评中国疫情处理的同时，声称有证据显示，疫情始于中国武汉病毒验室。

瑞恩说：「就像任何重视实证的组织，我们非常愿意接受任何声称病毒起源的信息。」他强调，这是一个非常重要的公共卫生信息，对未来的疫情防控非常重要。

他说:「如果有这些数据和证据，美国政府可以决定是否和何时可以共享，但世卫组织很难在没有取得相关信息时运作。」

世卫组织专家范科霍芙 (Maria Van Kerkhove)在周一的通报会上强调，目前已有约1万5千个新冠病毒的全基因组序列。她说:「从我们所看到的所有证据来看...........这种病毒是起源于大自然。」

美再控中国隐匿疫情

美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 5月3日 在接受美国电视网ABC访问时，再次声称美国有清楚的证据显示新冠病毒源自於武汉病毒研究所。他说：「我们握有很充足的证据证明新冠病毒源自於该研究所。」

但蓬佩奥却拒绝透露他是否认为中国蓄意将新冠病毒从病毒所释放出来。他说：「我认为现在全世界都很清楚知道，中国的过往纪录显示，他们有制造全球流行病与实验室管理不合格的历史。」此前，美国总统特朗普也曾声称，他看过相关纪录证明新冠病毒与武汉病毒研究所有关联，但他却无法提供更细节的证据。

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)