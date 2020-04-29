 未获美国证据 世卫:病毒来源指向大自然 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.05.2020

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时政风云

未获美国证据 世卫:病毒来源指向大自然

美国部分媒体报导，特朗普已下令情报单位调查新冠病毒源头，将中国在新冠疫情间犯下的错误作为11月总统大选主轴。声称病毒来自武汉实验室的特朗普政府到底手上握有什么证据，世人都在等着白宫揭晓。

Michael Ryan Geschäftsführer WHO (picture-alliance/AP Photo/M. Trezzini)

虽然冠状病毒一般起源于蝙蝠，但世卫专家瑞恩与范科霍芙都强调要研究病毒如何转移到人类身上，什么动物是中介宿主 ?

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初听之下有阴谋论之嫌，却也有可能是事实：新型冠状病毒或许真是从一个研究蝙蝠病毒的中国科研机构泄露的？ (18.04.2020)

剑桥大学发表的一份最新研究指出，新冠病毒的较原始版本毒株在美国和澳洲更为常见。但这是否能证明新冠肺炎非源自武汉？研究人员表示，病毒来源研究是“烫手山芋”，而该报告并无法针对病毒起源给出明确答案。 (11.04.2020)

在中国的新冠病毒疫情得到进一步控制之时，中美就这一病毒来源的问题陷入了口水战。在官方表态和社会舆论导向的组合之下，“新冠病毒来自美国”的这种说法，在中国毫不缺乏支持者。 (14.03.2020)

(德国之声中文网) 世界卫生组织周一(5月4日)表示，华盛顿没有提供任何证据支持美国有关新冠病毒起源于中国武汉病毒实验室的说法。

世卫组织突发卫生事件规划执行主任瑞恩 (Michael Ryan)在线上简报会说:「我们没有收到美国政府提供与所病毒来源有关的任何数据或具体证据。所以从我们的角度来看，这仍然是推测性的。」

科学家普遍认为，这种致命的病毒从动物转移至人类身上，去年底在中国武汉出现首例，可能与当地海鲜市场中贩售的野生动物有关。

但美国总统特朗普在高声批评中国疫情处理的同时，声称有证据显示，疫情始于中国武汉病毒验室。

瑞恩说：「就像任何重视实证的组织，我们非常愿意接受任何声称病毒起源的信息。」他强调，这是一个非常重要的公共卫生信息，对未来的疫情防控非常重要。

他说:「如果有这些数据和证据，美国政府可以决定是否和何时可以共享，但世卫组织很难在没有取得相关信息时运作。」

世卫组织专家范科霍芙 (Maria Van Kerkhove)在周一的通报会上强调，目前已有约1万5千个新冠病毒的全基因组序列。她说:「从我们所看到的所有证据来看...........这种病毒是起源于大自然。」

USA PK Mike Pompeo in Washington (Reuters/A. Harnik)

美国国务卿蓬佩奥也批评中国在疫情初期刻意隐瞒的作法是中国共产党一贯使用的手段，而这也替全世界带来非常大的风险。他说：「特朗普总统已很清楚表明，我们会确保中国必须为肆虐全球的疫情负责。」

美再控中国隐匿疫情

美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 5月3日 在接受美国电视网ABC访问时，再次声称美国有清楚的证据显示新冠病毒源自於武汉病毒研究所。他说：「我们握有很充足的证据证明新冠病毒源自於该研究所。」

但蓬佩奥却拒绝透露他是否认为中国蓄意将新冠病毒从病毒所释放出来。他说：「我认为现在全世界都很清楚知道，中国的过往纪录显示，他们有制造全球流行病与实验室管理不合格的历史。」此前，美国总统特朗普也曾声称，他看过相关纪录证明新冠病毒与武汉病毒研究所有关联，但他却无法提供更细节的证据。

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)

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