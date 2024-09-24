未经许可抛售名牌 阿迪达斯和彪马要状告Shein

来自中国的快时尚平台Shein本来是以低价销售无品牌时装而出名的，但近来该平台上也出现了一些知名品牌的产品，阿迪达斯和彪马对此相当不满，并准备采取法律手段。

（德国之声中文网）在未经德国知名品牌阿迪达斯和彪马许可的情况下，Shein平台却在销售这两家企业的产品。《经济周刊》报道称，阿迪达斯和彪马对Shein的上述做法提出强烈批评，并称正在考虑采取相应法律步骤。

Shein平台上可以找到阿迪达斯的“Samba”鞋，但售价却远远低于阿迪达斯自家的网店。《南德意志报》报道称，阿迪达斯发言人强调：“阿迪达斯自身没有在Shein平台上从事销售活动，也不会允许该平台销售阿迪达斯的产品。”

Shein平台上惊现“阿迪鞋”（图为资料照片） 图像来源: Jakub Porzycki/picture alliance

Shein销售额已超过H&M

《经济周刊》报道称，Shein已经一跃成为全球最大的服装销售平台。过去一年当中，Shein的销售额高达290亿欧元，已经超过了服装零售巨头H&M。去年11月，Shein曾准备在华尔街上市，但最终并未成功。目前该平台已经改变了计划，并于今年六月向伦敦交易所提交了IPO文件。

Shein在中国的一些低薪作坊生产其无品牌服装，由于抛开了中间商环节，因此可以长期保持超低的价位。不过，很多顾客还是更喜欢他们所熟悉和信任的品牌。

彪马以“法律手段”相威胁

《经济周刊》报道称，Shein欧洲平台上也出现了大量彪马的产品。彪马公司一位女发言人表示：“如果交易场所和平台不采取合作态度，不肯主动下架那些未获授权的产品，我们将保留走法律途径的权利。”

《经济周刊》报道称，Shein平台上销售的上述商品，可能是一些授权零售商的积压产品。合作经销商低价转卖积压产品，对品牌制造商来说，是一个长期存在的问题，但由于Shein的覆盖面与日俱增，廉价抛售积压产品势必造成更严重的影响。

彪马总裁弗洛伊特（Arne Freundt）对《经济周刊》表示，Shein平台的销售品质，不符合彪马的品牌定位，同彪马格格不入。”

(经济周刊，南德意志报，焦点杂志）

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