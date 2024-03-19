未来的6年任期内普京面临最大的挑战是什么？

（德国之声中文网）挑战一：乌克兰战争

战争是否会进一步升级以及何时才会停止？ 俄罗斯控制着乌克兰近五分之一的领土，但战场局势自2022年底以来几乎没有变化。普京没有提出明确领土目标，但他的盟友梅德韦杰夫上个月表示，俄罗斯的目标是蚕食乌克兰更多领土，其中包括敖德萨，最终的目标则是基辅。

普京可以让战争持续下去，他认为时间站在他这边，可以等待11月美国大选结果出炉。今年2月，俄军占领了阿夫迪伊夫卡（Avdiivka），取得了9个月来的首次进展。普京表示将进一步施压。由于美国的一项大规模援助计划在国会被搁置，乌克兰的弹药已经所剩无几，而俄罗斯则因西方的不和和决心动摇的迹象而受到鼓舞。

普京在2022年9月下令征召30万军人。今后他还可以通过开展新的军事动员造成局势升级。不过第一波军事动员在俄罗斯国内并不受到欢迎，正相反，数十万俄罗斯人逃往国外躲避军事动员令。克里姆林宫也一再表示没有必要重蹈覆辙。

普京当然也可以寻求谈判。俄罗斯表示，这必须按照其条件进行，也就是对其控制的乌克兰被占领土予以承认，但基辅方面表示永远不会接受这一点。 路透社上个月独家报道称，普京已向华盛顿发出信号，表示他准备同意停火，将战争冻结在目前的战线上。在中间人接触后，华盛顿拒绝了这一要求。

挑战二：贸易和能源

由于制裁和北溪天然气管道的爆炸，俄罗斯失去了利润丰厚的欧洲大部分能源市场。三个主要项目的进展将决定俄罗斯推动贸易东移的策略是否能够成功：

土耳其有意打造俄欧天然气枢纽，俄罗斯将可以通过土耳其向欧洲供气。

俄罗斯有意修建“西伯利亚力量2号”输气管道，经蒙古国计划每年向中国输送多达500亿立方米天然气。

北极冰川的融化让北极航线得以扩展，将俄罗斯与挪威边境附近的摩尔曼斯克与阿拉斯加附近的白令海峡连接起来。

北溪究竟是谁炸的？

挑战三：核武器

《新削减战略武器条约》对俄罗斯和美国可部署的战略核弹头数量做出了限制，该条约会在2026年2月到期。如果该条约失效，美俄双方都可以无限制地扩大各自的核武库。普京表示，俄罗斯必须最大限度地提高国防开支的回报，以防止美国像在冷战期间削弱苏联的军备竞赛中那样“耗尽”如今的俄罗斯。普京表示，俄罗斯正在继续开发“几种新型武器系统”，同时否认美国关于俄罗斯计划在太空部署核武器的说法。

普京暗示俄罗斯可能会恢复核试验，但前提是美国首先恢复。俄罗斯表示已准备好与美国进行“战略对话”，但这必须包括影响其安全的所有问题，也包括乌克兰问题。

挑战四：俄罗斯国内经济

得益于军工生产的大幅增长，1月份俄罗斯经济同比增长4.6%，但劳动力短缺和生产率低下也带来了一系列问题。国防和安全在俄罗斯预算的占比达到40%，挤压了教育和卫生等其他领域的投入。特别是在国防工业集中的地区的工资水平普遍上涨。但普京未能兑现2018年做出的让生活水平方面实现“决定性突破”的承诺，过去十年来实际收入总体停滞不前。

近期的首要任务是降低7.6%的通货膨胀率，并减轻预算压力。普京表示，这将意味着企业和富人的缴纳的税率更高。此外，他希望通过支持家庭的措施来提高预期寿命并提高出生率，努力扭转长期人口下降的局面。

制裁下的俄罗斯经济不降反升

挑战五：更新老化的团队

普京团队中很多高官都已经是老年政治人物，例如俄罗斯联邦安全局局长亚历山大·博尔特尼科夫（Alexander Bortnikov，72岁），外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）（即将74岁），国防部长绍伊古（68岁）和俄武装力量总参谋长格拉西莫夫（68岁）。普京长期以来一直不愿意改组团队，批评者指责他看重忠诚而非能力。

不过现在也出现值得关注的年轻一代，包括俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金（Vyacheslav Volodin，60岁），农业部长德米特里·帕特鲁舍夫（Dmitry Patrushev，46岁），普京最信任的前保镖、图拉地区州长阿列克谢·久明（Alexey Dyumin，51岁）以及46岁的鲍里斯·尤里耶维奇（Boris Kovalchuk）。尤里耶维奇是普京的商人朋友尤里·科瓦尔丘克 (Yuri Kovalchuk) 的儿子。鲍里斯·尤里耶维奇这个月刚刚辞去了俄罗斯国际统一电力系统公共股份公司（Inter RAO Group）负责人的职务，开始在总统府效力。

（路透社）

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