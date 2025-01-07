未来的奥地利版“人民总理”？基克尔何许人也？

在看守总理内哈默组阁失败之后，奥地利右翼民粹主义的自由党主席基克尔走向权力巅峰的道路似乎已经畅通无阻。56岁的他虽然行事低调，但政治立场却十分极化，尤其是在移民政策方面。自由党甚至给他贴上了“人民总理”的标签——丝毫不避讳这个词汇与希特勒之间的渊源。

（德国之声中文网）赫尔伯特·基克尔（Herbert Kickl）喜欢制造两极分化——这应该是大多数奥地利人的共识。正如刚刚辞职的保守党总理内哈默（Karl Nehammer）所说，这位56岁的自由党（FPÖ）主席被政治对手视为“安全风险”。

不过显然奥地利超过140万选民不是这么看的，因为在去年9月底举行的选举中，右翼民粹主义的自由党取得了令人瞩目的胜利：该党凭借28.8%的得票率首次成为议会第一大党。目前的民调显示，自由党的支持率甚至高达35%左右。

在看守总理内哈默所在的人民党（ÖVP）联合中间派政党组阁的努力失败之后，奥地利总统范德贝伦（Alexander Van der Bellen）已经正式委托自由党主导组阁。

昔日“独行侠”，明日“人民总理”？

奥地利公法媒体ORF在大选之后发表的民调结果显示，将票投给自由党的选民主要还是认同该党主张，只有2%的人表示首席候选人的角色起到关键作用。

作为自由党主席和首席候选人，基克尔通常被描述为人格魅力方面不如前任几届党魁，他不喜欢抛头露面，习惯于独来独往。基克尔至今只在屈指可数的几家媒体接受过很少的采访。关于他的个人情况，人们只知道他1968年出生于奥地利南部的克恩顿州，已婚有一个儿子，喜好铁人三项和山地运动，服兵役之后曾在维也纳大学学习人文专业但是没有毕业。

自由党直接把“人民总理”字样印在了选战宣传徽章上面 图像来源: Rudolf Gigler/IMAGO

而如今行事低调的基克尔却已经准备好要出任下一届奥地利总理，而他所在的自由党甚至给他贴上了“人民总理”（Volkskanzler）的标签——丝毫不避讳这个词汇与纳粹时代希特勒称号之间的联系。

在“元首”这个称号兴起之前，希特勒就自诩为“人民总理”。他本人就出生于奥地利，并于1938年主导了纳粹德国与奥地利的所谓“合并”（Anschluss），其实就是吞并。不过奥地利自由党已经表示和纳粹的国家社会主义划清界限，并且在大选前一个月起诉了一家出面解释相关称号历史渊源的协会。

经历丑闻后“浴火重生”

基克尔在自由党内是一步一步完成升迁的：从为前领导人海德尔（Jörg Haider）撰写讲稿的顾问，到在继任党主席施特拉赫（Heinz-Christian Strache）班子内担任总书记。后者在2019年因涉贪腐丑闻而辞职。

从2021年开始接任当主席的基克尔成功与这一贪腐丑闻划清了界限，尽管当时来自人民党的总理库尔茨（Sebastian Kurz）曾指责他也牵涉其中。在丑闻曝光时担任内政部长的基克尔拒绝和施特拉赫一道引咎辞职，因此成为了现代奥地利历史上第一个被解雇的内阁部长。

强硬移民政策支持者、欧盟怀疑论者和“理解普京者”

在库尔茨内阁担任内政部长的17个月时间里，基克尔多次表达了反对移民的强硬立场：比如计划在避难申请者的初步收容所实行宵禁——还美其名曰“自愿的夜间休息”；或是提出将一审被判有罪的外国罪犯直接驱逐出境，不给他们提出上诉的机会等。2019年欧洲议会选举期间，基克尔甚至表达了绕过欧洲人权公约的想法：“因为我始终认为，应该让法律来遵循政治，而不是政治遵循法律”，这是当时他接受奥地利广播电台采访时说的原话。

基克尔支持自己党派的欧洲怀疑主义论调：在过去他曾称欧盟政治圈“高傲且自我陶醉”，自由党的选举纲领中提到了削减欧盟机构权限，并且要求在申根区内部构建一个“奥地利堡垒”。在这方面，奥地利自由党与德国选项党（AfD）相比还略微温和一些——后者在德国即将举行联邦大选之际再次强调了要求德国退出欧盟的主张。

奥地利自由党和德国选项党在很多议题上政见相似（图为基克尔和AfD主席魏德尔） 图像来源: Eva Manhart/APA/picture alliance

不过在除此之外的很多领域，自由党和选项党可谓是“同气连枝”：比如两党都使用了“移民回归”（Remigration）这个概念，以营造大规模遣返难民的气势。基克尔也强化了自由党的一些泛伊斯兰口号，在竞选中提出了“要家园不要伊斯兰”。和德国选项党代表人物相似，基克尔也在新冠疫情期间表现出对疫苗反对者和阴谋论宣扬者的好感。

支持购买俄罗斯天然气、谴责西方煽风点火

在反对西方盟友为乌克兰支援武器方面，奥地利自由党和德国选项党也持相同立场。2023年2月，在俄罗斯入侵乌克兰一周年之际，基克尔在维也纳议会发言时提到“美国和北约挑衅行动的历史由来已久”——他认为双方都有责任。基克尔反对欧洲对俄罗斯采取制裁，自由党也肯定了俄罗斯天然气对能源供应安全作出的“重要贡献”。

2016年自由党和普京所在的“统一俄罗斯党”签订了友好协议，不过目前该党对此采取了淡化处理。去年秋天，德国安全政策专家指出，如果自由党在奥地利参与执政，应该重新考量德奥之间的情报机构合作是否继续下去。德国基民盟（CDU）议员基塞韦特（Roderich Kiesewetter）将自由党称作是“俄罗斯打入欧洲的特洛伊木马”。

基克尔会在奥地利复制匈牙利的“欧尔班路线”吗？

批评者担心，如果基克尔真的当上总理，可能会以同样亲俄的匈牙利总理欧尔班为榜样，甚至会按照匈牙利的模式改造奥地利。基克尔和欧尔班关系也不错，去年夏天二人还在维也纳和前捷克总理巴比什（Andrej Babiš）共同宣布成立了 “欧洲爱国者”欧盟议会党团。

在9月自由党赢得大选胜利之后，奥地利国内曾一度兴起抵制基克尔的声音：“没有人希望您上台！”——当时保守派人民党的秘书长施托克（Christian Stocker）在议会这样喊话。不过施托克上周末已经从辞职的内哈默手中接过了代理党主席一职，并且现在已经表示愿意就人民党参与基克尔领导内阁进行谈判。周二，基克尔已向施托克发出了旨在组阁的谈判邀请。



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