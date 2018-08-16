未来燃料——世界首艘LNG动力豪华邮轮出坞

（德国之声中文网）随着天色渐暗，拖船缓缓地将这艘长337米、宽42米的豪华邮轮朝造船厂码头的方向推进。邮轮上共有超过2600个客舱。这艘邮轮已装上船杆、烟囱整流罩和其他设备。
AIDAnova号将于8月31日在帕彭堡启动，接着会经由埃姆斯河到北海进行最后测试。预计11月中旬，将船舶交付给爱达（AIDA）邮轮公司，并且于12月2日在汉堡启动首次远航。
最环保的邮轮
AIDAnova号是世界第一艘完全使用液化天然气的邮轮。液化天然气有着"未来燃料"的美誉，它被视为是一种比柴油以及重油更环保的燃料。
虽然AIDAnova号还没有实际出海，但已名列目前德国自然保护联盟在环境保护排名的首位。这艘邮轮虽然可以完全使用液化天然气，但也可以使用柴油动力。迈尔造船厂凭借建造LNG动力邮轮，开创了新市场。该造船厂目前有大约3450名员工。
德国邮轮市场的龙头企业爱达邮轮，目前为止向迈尔造船场订了三艘液化天然气（LNG）邮轮，并称投入三十多亿欧元于邮轮扩建。
陈闵榕/王凡（德新社，北德广播电视台）
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德国人邮轮游的最爱路线和最新潮流
邮轮游异常火爆
如果说近几年旅行方式的一大潮流，邮轮游应该算的上一种。如果你自己还没有邮轮体验，你是否感觉身边的人好像都在船上？亚洲地区最受欢迎的路线主要是香港-韩国-日本。德国畅销报纸“Express”去年刊登的2017夏季邮轮游指南，最火路线第一名则是：地中海。巴塞罗那（图）-马略卡岛-马耳他-那不勒斯-马赛。
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比较首选家门口游
根据同一个指南里的排名，仅次于地中海的受德国游客喜爱的邮轮游目的地是北海和波罗的海，从德国汉堡出发，经荷兰鹿特丹，到英国南部，或是去挪威峡湾。或者从德国基尔出发，经俄罗斯圣彼得堡，芬兰赫尔辛基到拉脱维亚首都里加。
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加那利群岛
西班牙的加那利群岛是德国游客青睐的度假目的地，拉戈梅拉岛（图）、特内里费岛、拉帕尔玛岛也有邮轮路线，且是德国游客最喜爱的路线排名第三名。
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加勒比海
如果选择远程邮轮游，德国游客最喜爱的路线则是加勒比海海域的岛国。
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美国也是热门
在德国畅销报纸“Express”公布的2017邮轮游指南还指出，美国作为邮轮旅游目的地对德国游客的吸引力猛增，迈阿密、美国西海岸、夏威夷（图）是德国游客最喜爱的路线。
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越大越不嫌大
德国新闻杂志《明星》在线版（stern.de）去年年底报道汉堡邮轮峰会时还指出邮轮游的几个最新趋势，比如能搭乘数千游客，配有餐饮、购物、文体、娱乐等各类设施的综合性大型邮轮的销售额连年增长。这类超大型邮轮同时也是抵制邮轮这种旅游方式的环保人士的眼中钉，除了尾气污染之外，超大型邮轮靠岸时的震动，也会对一些古老的港口城市（比如图上的威尼斯）的城市建筑构造造成损伤。
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靠岸时间更长
除了航行在海上，邮轮停靠后游客可以上岸参观沿途景点也是难得的亮点以及对邮轮行程的必要补充。今年邮轮公司纷纷推出靠岸时间较长的行程安排，旨在让游客觉得更加不虚此行，也同时促进沿途城市的旅游业。
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主题游
另一个趋势是主题邮轮游，比如一些公司会专门主办以美食或品酒为主题的邮轮游，把餐厅搬到船上来，让美食家、品酒家门看着海景细品。
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高大上的运动
还有专门以高尔夫为主题邮轮游，路线选择有高尔夫运动传统的沿海国家，游客可以在靠岸时挥杆打洞。
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环保问题不容忽视
邮轮游对海洋和大气的污染问题是反对这类旅游方式的环保人士批评的焦点。一些国家政府也已经采取了相应的措施，比如在南极禁止使用重油为燃料的船只通行，欧盟境内的港口只允许使用低排放的柴油动力船只停靠。爱达（AIDA）、歌诗达（Costa）等运营公司纷纷以液态天然气为燃料作为“环保航行”的招牌，旨在赢得更多环保意识强的乘客的支持。
作者: 谢菲