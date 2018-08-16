未来燃料——世界首艘LNG动力豪华邮轮出坞

（德国之声中文网）随着天色渐暗，拖船缓缓地将这艘长337米、宽42米的豪华邮轮朝造船厂码头的方向推进。邮轮上共有超过2600个客舱。这艘邮轮已装上船杆、烟囱整流罩和其他设备。

AIDAnova号将于8月31日在帕彭堡启动，接着会经由埃姆斯河到北海进行最后测试。预计11月中旬，将船舶交付给爱达（AIDA）邮轮公司，并且于12月2日在汉堡启动首次远航。

最环保的邮轮

AIDAnova号是世界第一艘完全使用液化天然气的邮轮。液化天然气有着"未来燃料"的美誉，它被视为是一种比柴油以及重油更环保的燃料。

虽然AIDAnova号还没有实际出海，但已名列目前德国自然保护联盟在环境保护排名的首位。这艘邮轮虽然可以完全使用液化天然气，但也可以使用柴油动力。迈尔造船厂凭借建造LNG动力邮轮，开创了新市场。该造船厂目前有大约3450名员工。

德国邮轮市场的龙头企业爱达邮轮，目前为止向迈尔造船场订了三艘液化天然气（LNG）邮轮，并称投入三十多亿欧元于邮轮扩建。

陈闵榕/王凡（德新社，北德广播电视台）