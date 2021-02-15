未来汽车——轮子上的计算中心

（德国之声中文网）现在人买车一般都会开上5到7年，然后再换新车。“而未来，汽车将每三个月更新一次”，咨询公司思略特（Strategy&）的汽车软件专家克劳斯·格鲁伯（Claus Gruber）向德国之声如是表示：“它们将通过软件升级获得新的功能，其中当然也包括安全性能，这与我们所熟知的智能手机和笔记本电脑上软件升级类似。”

这位拥有博士学位的工程师是一项研究的联合作者，该研究描述了向软件驱动型汽车行业转型的前提条件。据此研究，未来十年内，新车型的软件开发成本将翻倍。自动驾驶功能是最大的成本动因，占总成本的45%。

未来的汽车将是电动化、网络化和在自动驾驶方面“智能化”的。此外，它们还将配备数字车载娱乐系统。而不同的共享移动平台也需要额外的软件功能。

未来发动机电子控制单元的软件更新将通过云端技术进行



域控制器



现在的汽车上有几十个电子控制单元，分别控制发动机、空调系统或车窗调节器等部件。未来，这些独立的控制单元将被整合在个别功能强大的计算机中，也就是所谓的“域控制器”。“这些主计算机是汽车的大脑，负责操控所有功能”，格鲁伯解释道。其中的软件将像智能手机一样，通过内置的移动芯片链接5G网络定期凭借云端技术更新。车子将不用再为升级而被送到车行。









新的企业文化



这种发展也促使车企在企业文化上做出相应调整。格鲁伯解释说，制造高质量的汽车已经不够了，“我们将在软件上实现越来越多的功能。相应地，汽车企业也必须在企业文化和产品的制造方式上向软件企业看齐。”



如果一个智能手机应用出现问题，可能并无大碍。但汽车软件的故障可能将造成严重的后果。载人车辆的软件必须特别安全，尽量不出故障。

但正如每个电脑用户所知，软件业尚未能完全解决相关问题，管理顾问格鲁伯由此呼吁：“车企和其供应商必须和科技公司合作，才能提供真正优质安全的新功能。“





苹果等科技巨头都在汽车领域寻找机遇





合作是王道



这位专家认为，未来汽车软件最终会有两到三个新开发的操作系统。“从我们的电脑上不难看出，电脑主要有三种常见的操作系统”，格鲁伯接着指出：“而我们的智能手机上也只有两种操作系统可供选择。”

德国车商在电动汽车领域虽然后知后觉 但仍可厚积薄发(资料图片)



德国汽车标志



前途似锦



有一点是明确的：开发这些操作系统的企业以及软件公司将迎来大买卖。因为软件行业的利润率经常达到50%以上。汽车制造商特斯拉已经宣布，将授权其他公司使用其软件。这家美国汽车制造商的市值约为6700亿欧元，它在这一领域的优势地位可能也在一定程度上解释了其价值为何已超过大众、戴姆勒和宝马总和的三倍。



“如果软件巨头们未来将骄傲的汽车大国——德国退化成一个延伸的工作台，会怎样？”德国《经济周刊》（WirtschaftsWoche）挑衅地问道。毕竟，除了特斯拉，苹果、谷歌等科技巨头也想涉足未来汽车业务。



德国汽车制造商的对策



不过，德国汽车制造商已经在自主研发操作系统，其中一些系统已经投入使用。宝马领先一步：自2018年起，其操作系统BMW OS 7就已被安装在宝马的新车上。 奔驰目前正在为其汽车设计MB.OS操作系统。大众也正在打造一个名为VW.OS的专属操作系统，并同时也与微软合作开发汽车云服务。



软件专家格鲁伯十分看好诸如此类的合作。因为在他看来，汽车行业的转型需要快速进行，而且成本会比较高。“我们需要集中我们的资源和数字人才。我对汽车企业的建议是，今后要开展更多合作，而且要更敢于合作”，格鲁伯总结道，因为只有合作，才有可能达到必要的速度。孤军奋战的话，风险将会太大。





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