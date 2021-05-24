未来如何预防瘟疫大流行？

（德国之声中文网）德国总理默克尔对发生新的瘟疫大流行发出警告，呼吁世界做更好准备。这位德国政府领导人在有194个成员国的世界卫生组织在线年会开幕而发表的视频演说中指出："这场大流行瘟疫尚未被克服；它也不会是最后一次。……我们应尽可能做好准备，应对下一次"。默克尔总理敦促制定国际大流行瘟疫条约，促进各国之间的合作。她希望，有了这一条约后，能及时发出警告、更快行动，将新的瘟疫扼杀在萌芽状态。

和默克尔一样，法国总统马克龙也主张加强世卫组织。他表示，该组织必须是 "我们全球健康概念的核心和罗盘"。他呼吁世卫组织从可能爆发瘟疫的国家迅速获得国家卫生数据。

WHO免签证进入瘟疫地区?

受世卫组织委托撰写的数份专家报告也提出了对预警系统进行深入改革的类似要求。根据这些报告，世卫组织应当有权在发生危机时进入现场调查，而无需等待有关国家开放绿灯--在新冠疫情爆发后，中国便是这一情况。另有若干国家致力于制订一项新的国际条约，以避免未来在爆发全球瘟疫大流行时再出现单边行动和争执。

古特雷斯称"病毒战争"

联合国秘书长古特雷斯呼吁国际社会以战争级别的策略来应对全球新冠危机。他说："我们正在同一种病毒作战。世界需要遵循战时经济逻辑和紧迫性，以确保所有国家都能平等地获得对抗该流行病的武器。"

谭德塞批评富裕工业国家搞利己主义

批评富裕工业国家搞利己主义

南非总统拉马福萨与其他发言者一样，抨击了疫苗分配的不平等现象，并批评说，在富裕国家，健康的青少年已可施打新冠疫苗，而在其它众多国家，护理人员和最弱者却还在苦苦等待。

世卫组织总干事谭德塞赞同这一说法。他尖锐批评富国买断了大部分现有的新冠疫苗。他指出，10个国家占有了75%的疫苗，因此之故，在其它国家，数以百万计的医疗工作者仍不得不等待获得至关重要的接种机会。他呼吁富国释放一些疫苗库存。谭德塞表示，国际社会应确保在9月前，全球至少有10%的人口接种疫苗、年底前达到30%。

6月1日前，世卫组织成员不仅要讨论大流行瘟疫，还要讨论该组织的改革，以便增强其在未来卫生危机中的影响力。自新冠大流行瘟疫爆发以来，德国已超过盖茨基金会，成了该组织目前的最大捐款者。

（德新社，路透社，法新社）

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